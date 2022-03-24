Зеленский готовит в Киеве последний бастион. Голодный

Пока точно не известно, где находится президент Украины Владимир Зеленский. Сам он и его приближенные утверждают, что вся их команда в столице, чтобы до конца оставаться со своим народом. Поскольку многие их недоброжелатели уверены, что конец их близок, то над этими уверениями смеются

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Сам Зеленский действительно демонстрирует, что прежний актерский опыт помогает ему в зависимости от конъюнктуры момента вживаться в роли совершенно разного президента — заботливого, озабоченного, решительного, смертельно уставшего, то да се. Порой, правда, «усталый вождь» у него выглядит как потерявший берега ханурик, обдолбанный запрещенными препаратами в сочетании с бухлом. Но Зеленский так часто гонит в массы свои видосики, что образы мелькают, меняются и перекрываются, стирая в памяти самые неудачные эксперименты.

Сейчас президент, похоже, разыгрывает свое непосредственное участие в защите Киева, к которому со всех сторон медленно, но уверенно подкатываются российские войска и угрожают отменным столичным котлом. Президентские вкупе с мэром Виталием Кличко, с одной стороны, имитируют крайнюю заботу о тех, кто еще остается в столице (это примерно 5% населения, до 2 млн чел.).

Сам Зеленский в ночь с 22 на 23 марта 2022 года записал новый видосик-обращение к украинцам и опубликовал его в социальных сетях. И рассказал, что что в Украине создан единый онлайн-инструмент для координации спасительных для сограждан гуманитарных грузов — сайт «help.gov.ua». На нем можно узнать, как приобрести, как отправить и кому адресовать гуманитарный груз.

То, что проделывают с этими грузами киевские чиновники и все, кто приему и распределению их причастен, уже ходят легенды. Уж действительно: кому война, кому мать родна — грузы разворовываются для перепродажи со скоростью звука открываемой упаковочной бумаги на них, а чиновники работают по принципу «кто что охраняет или распределяет, тот то и имеет». И все по привычке хотят хапнуть напоследок дармовщинки.

Больше не в Киеве: названы два места, где может скрываться Зеленский © REUTERS, Umit Bektas

С другой — Зеленский и его команда уже сейчас пытаются объяснить неизбежные перебои с продовольствием и голод киевлян военными действиями россиян. Нардеп от партии «Слуга народа» Галина Третьякова, знаменитая тем, что предлагала «некачественным украинцам» не рожать «некачественных детей» и не портить нацию и показатели ее развития при Зеленском, уже написала у себя в Facebook*, что россиянки специально громят продовольственные и продуктовые склады под столицей и сжигают десятки тонн овощей и мяса. «Во время обстрела Броварского района Киевской области, который сегодня устроили орки, сгорел овощной склад "Веги Тренд Инвест" и мясной склад "Вел Мит Инвест". Уничтожены десятки тонн продукции. Это еще один удар по обеспечению нужд Киевщины и всей Украины в питании», — так и написала сия крайне гуманная и беспредельно детолюбивая женщина.



Оно и понятно зачем: начнется осада, исчезнут продукты, а кто виноват? Правильно, не обанкротившийся и проворовавшийся режим, а «русские орки».

И ведь так власти Украины действуют во всем остальном. Тот же Зеленский сообщил, что, кроме выступлений перед Конгрессом США, парламентами разных стран Европы и Израиля, он также обзвонил массу самых разных европейских и прочих лидеров с одной целью: и денег с оружием попросить, и заручиться их поддержкой при воздействии на Россию и ее лидера в вопросе мирных переговоров о мире в Украине.

Последним под этот каток привычного укропопрошайничества попал даже Папа Римский Франциск. «Поблагодарил Его Святейшество за четкую и сильную позицию против войны и за молитвы за Украину. Пригласил посетить наше государство в это важное время. Верю, что сможем организовать этот важный визит, который однозначно поддержит каждого из нас, каждого украинца», — рассказал Зеленский, совершенно забыв (или умышленно проигнорировав?) о некоем религиозном щекотливом казусе — просьбе к католику помочь навести порядок в православном государстве. Ну, то такое, что с клоуна взять, как говорится, он же «президент всех украинцев»…

При этом Зеленский всех своих визави убеждает, что Украина кровь из носу заинтересована в переговорах, но сами переговоры называет «скандальными» и делает все, чтобы переговоры не привели ни к какому положительному результату. «Работают украинские представители на переговорах, которые продолжаются практически каждый день. Это очень сложно. Иногда — скандально. Но шаг за шагом идем вперед», — заявил он.

Но так и не решился сказать, что ему хорошо известно, почему не может положительного результата переговоров. На них Россия требует от режима Зеленского признать свою капитуляцию, а после этого фактически переучредить Украину — провести демилитаризацию и денацификацию, вернуть нейтральный статус, что означает отказ от вступления в НАТО и ЕС, отменить все расистские законы, ущемляющие права русских и прочих нацменьшинств, которые стали жертвами насильственной и тотальной украинизации, либерализировать политическую жизнь и отказаться от репрессий, как средства политической борьбы с инакомыслием и т. д. и т. п.

Ясно же, что Зеленский и его команда ничего из этого сделать не могут, а значит, должны уйти. Но они ведь без пропитания не согласны. И потому будет война и дальше, потому как россияне доведут свою спецоперацию до конца.

Фарс или безысходность. Почему Зеленский предложил Путину обсудить Крым, Донбасс и русский язык © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

А значит, и переговоры с Россией — это для режима Зеленского и его внешних кураторов только средство, чтобы потянуть время и затянуть, заболтать поиск правильного решения, которое еще может спасти и страну, и людей. И помощь уже идет: миллиарды долларов на оружие уже выделили и США, и страны Европы. Но британская газета «The Times» требует еще, потому что «силы обороны намного превзошли ожидания Запада, остановив продвижение русских и не дав им захватить ключевые города».

Что из этого следует? Россияне вполне закономерно и по-военному обоснованно сделают все, чтобы это оружие не попало ВСУ и карательным батальонам, что возможно только через сухопутную западную границу. И одной рукой они будут брать Киев, Харьков, Чернигов, Николаев и прочие города в центре и на юго-востоке Украины, а другой — любой ценой уничтожать пути и каналы поступления вооружения. Значит, Зеленскому и в Галичине отсидеться в безопасности не удастся. Особенно если российские «мультики» в виде «Кинжалов» и «Калибров» точно узнают, где он с камарильей на Украине обосновался…