Зеленский готовит в Киеве последний бастион. Голодный

И наперебой гадают, где именно — во Львове, в Польше, а то и где подальше — находятся верховные «зелебобики» вместе со своим вождем, который так удачно играет «президента войны и сражающейся нации».
Сам Зеленский действительно демонстрирует, что прежний актерский опыт помогает ему в зависимости от конъюнктуры момента вживаться в роли совершенно разного президента — заботливого, озабоченного, решительного, смертельно уставшего, то да се. Порой, правда, «усталый вождь» у него выглядит как потерявший берега ханурик, обдолбанный запрещенными препаратами в сочетании с бухлом. Но Зеленский так часто гонит в массы свои видосики, что образы мелькают, меняются и перекрываются, стирая в памяти самые неудачные эксперименты.
Сейчас президент, похоже, разыгрывает свое непосредственное участие в защите Киева, к которому со всех сторон медленно, но уверенно подкатываются российские войска и угрожают отменным столичным котлом. Президентские вкупе с мэром Виталием Кличко, с одной стороны, имитируют крайнюю заботу о тех, кто еще остается в столице (это примерно 5% населения, до 2 млн чел.).
Сам Зеленский в ночь с 22 на 23 марта 2022 года записал новый видосик-обращение к украинцам и опубликовал его в социальных сетях. И рассказал, что что в Украине создан единый онлайн-инструмент для координации спасительных для сограждан гуманитарных грузов — сайт «help.gov.ua». На нем можно узнать, как приобрести, как отправить и кому адресовать гуманитарный груз.
То, что проделывают с этими грузами киевские чиновники и все, кто приему и распределению их причастен, уже ходят легенды. Уж действительно: кому война, кому мать родна — грузы разворовываются для перепродажи со скоростью звука открываемой упаковочной бумаги на них, а чиновники работают по принципу «кто что охраняет или распределяет, тот то и имеет». И все по привычке хотят хапнуть напоследок дармовщинки.
Однако следует признать, что в столице еще худо-бедно и довольно регулярно работают и транспорт, и магазины, и даже аптеки. И признаков голода и последующей голодной смерти в неизбежной российской осаде пока не видно. Но Зеленский и его команда уже сейчас исподволь людей к этому готовят, равно как и собираются переложить вину за неизбежные трудности и лишения на российскую сторону. С одной стороны, президент лично рассказывает, как российские военные и ополченцы ЛДНР задерживают и разворовывают гуманитарные грузы, а его команда делает «все, чтобы освободить наших людей и разблокировать движение гуманитарных грузов». При этом Зеленский благодарит всех европейских лидеров государств и правительство за то, что они лично заботятся о предотвращении гуманитарной катастрофы в Украине.
С другой — Зеленский и его команда уже сейчас пытаются объяснить неизбежные перебои с продовольствием и голод киевлян военными действиями россиян. Нардеп от партии «Слуга народа» Галина Третьякова, знаменитая тем, что предлагала «некачественным украинцам» не рожать «некачественных детей» и не портить нацию и показатели ее развития при Зеленском, уже написала у себя в Facebook*, что россиянки специально громят продовольственные и продуктовые склады под столицей и сжигают десятки тонн овощей и мяса. «Во время обстрела Броварского района Киевской области, который сегодня устроили орки, сгорел овощной склад "Веги Тренд Инвест" и мясной склад "Вел Мит Инвест". Уничтожены десятки тонн продукции. Это еще один удар по обеспечению нужд Киевщины и всей Украины в питании», — так и написала сия крайне гуманная и беспредельно детолюбивая женщина.
Оно и понятно зачем: начнется осада, исчезнут продукты, а кто виноват? Правильно, не обанкротившийся и проворовавшийся режим, а «русские орки».
И ведь так власти Украины действуют во всем остальном. Тот же Зеленский сообщил, что, кроме выступлений перед Конгрессом США, парламентами разных стран Европы и Израиля, он также обзвонил массу самых разных европейских и прочих лидеров с одной целью: и денег с оружием попросить, и заручиться их поддержкой при воздействии на Россию и ее лидера в вопросе мирных переговоров о мире в Украине.
Последним под этот каток привычного укропопрошайничества попал даже Папа Римский Франциск. «Поблагодарил Его Святейшество за четкую и сильную позицию против войны и за молитвы за Украину. Пригласил посетить наше государство в это важное время. Верю, что сможем организовать этот важный визит, который однозначно поддержит каждого из нас, каждого украинца», — рассказал Зеленский, совершенно забыв (или умышленно проигнорировав?) о некоем религиозном щекотливом казусе — просьбе к католику помочь навести порядок в православном государстве. Ну, то такое, что с клоуна взять, как говорится, он же «президент всех украинцев»…
При этом Зеленский всех своих визави убеждает, что Украина кровь из носу заинтересована в переговорах, но сами переговоры называет «скандальными» и делает все, чтобы переговоры не привели ни к какому положительному результату. «Работают украинские представители на переговорах, которые продолжаются практически каждый день. Это очень сложно. Иногда — скандально. Но шаг за шагом идем вперед», — заявил он.
Но так и не решился сказать, что ему хорошо известно, почему не может положительного результата переговоров. На них Россия требует от режима Зеленского признать свою капитуляцию, а после этого фактически переучредить Украину — провести демилитаризацию и денацификацию, вернуть нейтральный статус, что означает отказ от вступления в НАТО и ЕС, отменить все расистские законы, ущемляющие права русских и прочих нацменьшинств, которые стали жертвами насильственной и тотальной украинизации, либерализировать политическую жизнь и отказаться от репрессий, как средства политической борьбы с инакомыслием и т. д. и т. п.
Ясно же, что Зеленский и его команда ничего из этого сделать не могут, а значит, должны уйти. Но они ведь без пропитания не согласны. И потому будет война и дальше, потому как россияне доведут свою спецоперацию до конца.
Но «зелебобики» по-прежнему верят сами верят и в этом же ключе обманывают своей оголтелой пропагандой весь народ в том, что помощь от западных кураторов скоро придет в таком объеме, что российские войска потерпят поражение, а Россия не перенесет позора и давления и развалится сама. Нужно только поднапрячься, затянуть пояса, поголодать и поумирать от истощения и болезней без лекарств и медпомощи в подвалах, и победа придет. Не может не прийти. И Зеленский готовит Киев к обороне как, возможно, свой последний бастион. Голодный, холодный и темный, но обреченный стать жертвой борьбы режима Зеленского за самосохранение.
А значит, и переговоры с Россией — это для режима Зеленского и его внешних кураторов только средство, чтобы потянуть время и затянуть, заболтать поиск правильного решения, которое еще может спасти и страну, и людей. И помощь уже идет: миллиарды долларов на оружие уже выделили и США, и страны Европы. Но британская газета «The Times» требует еще, потому что «силы обороны намного превзошли ожидания Запада, остановив продвижение русских и не дав им захватить ключевые города».
Что из этого следует? Россияне вполне закономерно и по-военному обоснованно сделают все, чтобы это оружие не попало ВСУ и карательным батальонам, что возможно только через сухопутную западную границу. И одной рукой они будут брать Киев, Харьков, Чернигов, Николаев и прочие города в центре и на юго-востоке Украины, а другой — любой ценой уничтожать пути и каналы поступления вооружения. Значит, Зеленскому и в Галичине отсидеться в безопасности не удастся. Особенно если российские «мультики» в виде «Кинжалов» и «Калибров» точно узнают, где он с камарильей на Украине обосновался…