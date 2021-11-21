В октябре 2021 года Верховная Рада приняла поправки в закон про Национальное антикоррупционое бюро Украины (НАБУ), которые окончательно узаконивают его статус в качестве структуры, подконтрольной исключительно Западу. Ни одна ветвь власти в стране теперь не сможет повлиять на него

На новой редакции закона критически настаивали представители Международного валютного фонда (МВФ), ставя это условием для получения страной очередного транша. Такой шантаж очень действенен, поскольку без очередных внешних займов бюджет страны наполнять будет попросту нечем. Какие же нововведения появились в Законе о НАБУ?

Юридическая коллизия с НАБУ

Принятый конституционным большинством голосов нардепов документ устранял юридические коллизии, связанные с функционированием НАБУ, на которые указывал в своем прошлогоднем вердикте Конституционный суд. Причем сделано это в максимально невыгодном ключе для страны в контексте ее суверенитета. Порошенко объяснил, почему проголосовал за смену статуса НАБУ © пресс-служба президента Украины

НАБУ изначально являлось органом, созданным в 2016 г. на деньги Запада, призванным держать в его подчинении украинских чиновников. Наряду с этим была сформирована Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), а в 2019 г. к ним добавился Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Роли должны были распределяться следующим образом: НАБУ разыскивает коррупционеров, САП открывает уголовные дела и юридически сопровождает их, ну а антикоррупционный суд выносит приговоры.

Правда, загвоздка заключалась в том, что согласно постановлению Конституционного суда, назначение директора НАБУ Артема Сытника произошло неконституционным способом, поскольку тогдашний президент Петр Порошенко не имел на то полномочий. Впрочем, к увольнению главы ведомства это не привело, поскольку власть под давлением «партнеров» отказалась выполнять решение представителей Фемиды. Печерский районный суд Киева издал предписание Сытнику покинуть должность в течение месяца. Последний сразу дал понять, что не собирается выполнять его, демонстрируя полнейшее наплевательство на законы и судебную систему страны, ибо получил негласную, но ощутимую поддержку западных кураторов.

Чтобы застраховаться от такой ситуации в дальнейшем, МВФ и послы «Большой семерки» почти год добивались от монобольшинства законодательных поправок. Все препятствия к ним исчезли после увольнения с поста спикера Рады Дмитрия Разумкова, который как мог противился этому.

Орган внешнего управления с расширенными полномочиями

НАБУ сделали центральным органом исполнительной власти со специальным статусом — полномочия ведомства теперь приравниваются к министерствам. В частности, оно сможет издавать собственные нормативно-правовые акты. Бюро получит право участвовать в разработке проекта годового бюджета с учетом «необходимых средств для эффективной работы», из чего можно сделать вывод: содержание НАБУ будет обходиться украинскому бюджету в кругленькую сумму, поскольку штат расширят с 700 до 1500 сотрудников. Хотя ранее на него выделялось более миллиарда гривен ежегодно. Теперь эта сумма будет как минимум вдвое увеличена.

А вот и самое интересное. Конкурс на должность директора НАБУ организовывает и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть членов. Их делегирует Кабмин, причем троих он выбирает из числа международных экспертов. Делегаты от правительства также формируются исключительно по рекомендации Запада. Без поддержки как минимум двух иностранцев никакое решение конкурсной комиссии не будет иметь юридической силы. Что касается Сытника, он продолжит занимать должность до избрания преемника.

Кроме того, отдельная комиссия оценит эффективность работу ведомства, она получит право обращаться в государственные органы, к юридическим и физическим лицам с требованием предъявить объяснения или документы по любому интересующему вопросу. Финансирование последней также будет осуществляться извне. САП и НАБУ завершили расследование о закопанной в огороде взятке судьи Чауса © Николай Чаус/Фейсбук

И главное — НАБУ и его сотрудники получают право самостоятельно внедрять оборудование, необходимое для получения информации с транспортных телекоммуникационных сетей. То есть вести неограниченную прослушку без санкции суда. По сути, Украина получает экстерриториальный орган, на который не распространяются ее законы, но с беспрецедентными возможностями собирать информацию про любого человека в стране без судебного ордера, поскольку для отмазки всегда можно сказать, что данный субъект либо подозревается в коррупции, либо может быть связан с коррупционером, о чем он и сам может не знать. И в результате Запад получил на Украине (руками проголосовавших за это народных депутатов) спецслужбу, работающую на средства украинских налогоплательщиков, но в интересах Запада. Теперь НАБУ может беспрепятственно карать и миловать государственных чиновников всех рангов, обвиняемых в коррупции или только подозреваемых в этом. Или даже не подозреваемых, а просто потому, что так хочется кому-то на Западе или в НАБУ.

Таким образом, благодаря этому документу Запад окончательно завершит формирование системы внешнего управления. Тем более что схожий процесс наблюдается в судебной системе — там остались завершающие моменты до того, как все назначения судей передадут иностранным экспертам.

Нулевая эффективность антикоррупционной политики в Украине

Возвращаясь к НАБУ, отметим, что его эффективность реальному противодействию коррупционным схемам, как говорят математики, стремится к нулю. За 6 лет функционирования антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд (действует с сентября 2019 года), не посажен ни один топ-коррупционер, а в бюджет антикоррупционные органы возвратили менее 500 тыс. грн, в т. ч. в 2020 году 48,5 тыс. грн. То есть борцы с коррупцией вернули бюджету в сотни раз меньше денег, чем было затрачено на их зарплату.

Правда, в НАБУ заявляют, что в результате их усилий в 2021 году они отобрали у нечистоплотных чиновников 1,85 млрд грн. Но на деле конфискованных средств, возвращенных в бюджет, насчитывается лишь 9,6 млн грн, то есть всего 0,5 %. Остальное — «предотвращение», которое невозможно проверить, и добровольное возмещение, когда бизнес и предприятия просто выполняют свои обязательства. Из 55 приговоров судов, касавшихся коррупционных дел, 29 — оправдательные. Госслужащий наиболее высокого ранга, отправившийся за решетку в течение этого года — лишь глава районной администрации в Хмельницкой области. Остальные — сельские главы, местные следователи в полиции и прочие «мелкие сошки», которые не играют определяющую роль в системе. НАБУ завело дело на Шмыгаля из-за трат COVID-фонда © Кабинет министров Украины

Наиболее знаковые дела попросту разваливались в судебном рассмотрении из-за слабой юридической подготовки «антикоррупционеров» и ненадлежащего сбора доказательств, противоречащих Уголовно-процессуальному кодексу Украины. Причем НАБУ умудрялось завалить те расследования, где состав преступления и исполнители были тщательно зафиксированы. Это касается дела рюкзаков Авакова, расхищения средств в «Укроборонпроме» семейством Свинарчуков-Гладковских, дела «янтарной мафии» экс-депутатов «Блока Порошенко» Борислава Розенблата и «Народного фронта» Максима Полякова, взяточничества экс-главы украинской налоговой Романа Насирова. Благополучно похоронено следствие дело в отношении фигурантолв грабительской схемы «Роттердам +» (там предположительно «замазаны» Ринат Ахметов и Петр Порошенко), в соответствии с которым высокопоставленные коррупционеры в течение нескольких лет получали доходы с украинских налогоплательщиков, завышая стоимость угля и электроэнергии продаваемой частной компанией Ахметова государству, которое возглавлял Порошенко.

Иными словами, те, кто действительно крал у страны миллиардами и получал миллионные взятки, НАБУ почему-то не смогло осудить, а мелких взяточников на всю страну набралось всего-то с три десятка за все 6 лет.

Непрофессиональный и коррупционный бекграунд Сытника

Все это стало возможным во многом благодаря вопиющему непрофессионализму Сытника и его стремлению превратить НАБУ в орган политической борьбы. Ведомство занималось преимущественно громким пиаром, который на деле оборачивался пустышкой.

Весной 2018 года началось откровенное противостояние между главами НАБУ и САП. Все началось со скандальной истории с прослушиванием руководителя САП Холодницкого. Оказалось, что в стенке аквариума, расположенного в кабинете главы САП, было установлено прослушивающее устройство. Директор НАБУ Артем Сытник обвинил Холодницкого в том, что тот «сливал» информацию о готовящихся обысках тем, у кого их должны были проводить. Кроме того, Холодницкий, по словам Сытника, давил на чиновников и прокуроров, чтобы те принимали нужные ему и его окружению решения.

В свою очередь, руководитель САП говорил о чрезмерных амбициях коллеги-антикоррупционера касательно своего имиджа в СМИ. Это вредило делу, ведь сами обвинения часто были слабы с юридической точки зрения. Вследствие мощной информационной поддержки «соросят» и заступничества посольства США в августе прошлого года Сытник сумел заставить оппонента уйти с должности по собственному желанию. Однако лучше ситуация не стала — нового полноценного прокурора САП не могут назначить уже более года.

Сытник за последние 3 года развязал войну против главы Окружного административного суда (ОАСК) Павла Вовка. Он инициировал уголовные разбирательства то за подготовку судьями захвата государственной власти, то за якобы взятку, которую собирались передать неизвестные лица Вовку через брата, чтобы решить некий вопрос в суде. НАБУ пыталось захватить контроль над ОАСК, в чьей компетенции было оспаривание решение центральных органов государственной власти, но безуспешно. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует: почему западным посольствам так важен контроль над НАБУ © commons.wikimedia.org, Вадим Чуприна / Facebook/НАБУ

При этом сам чиновник далеко не кристально чист, поскольку официально признан коррупционером. В 2019 году Сарненский районный суд вынес приговор, согласно которому директор НАБУ признан виновным в сокрытии в своей электронной декларации элитного отдыха в охотничьих угодьях хозяйства «Полесское-Сарны», за что заплатил другой человек. В итоге ему присудили штраф в размере 3400 грн, а в апелляции оспорить вердикт не вышло.

Однако еще более резонансная история у Сытника связана с Крымом. В 2017 году он, находясь на госслужбе, продал земельный участок своей жены по законам России, уплатив налоги в бюджет РФ. При этом сделка была скрыта от общественности, ибо ее не отобразили в электронной декларации.

Факт продажи земли за 900 тыс. рублей подтверждают выписки из российских реестров, договор купли-продажи и другие документы. По большому счету, учитывая непризнание Киевом результатов крымского референдума, с точки зрения украинских правоохранителей, это основание для уголовного дела по «сепаратисткой» статье. Впрочем, данный бекграунд не привел даже к отстранению Сытника от должности, поскольку у него серьезные покровители в Вашингтоне. Скандальному директору дадут спокойно доработать до конца полномочий, истекающих в 2022 году.

Однако, даже если потом на его место изберут нового человека, это уже не будет иметь ровным счетом никакого значения. Ведь теперь судьбу одного из ключевых антикоррупционных органов окончательно будут решать не президент, парламент или правительство, а «семипосольщина» и их ставленники.

Вместо резюме

Так зачем Западу столь неэффективная структура с весьма широкими полномочиями и фактически ничем (во всяком случае, точно не законом) не ограниченными возможностями? К тому же возглавляемая признанным судом коррупционером?

Ответ прост. Создав свой орган на самой Украине, который будут оплачивать украинские налогоплательщики и полностью его защитив от украинской власти, Запад получает свою собственную службу слежки и следствия за всеми вип-чиновниками и бизнесменами Украины. Теперь сотни досье, собранных агентами НАБУ, лягут на столы спецслужб Запада, а также тех политиков за кордоном страны, которые по своему разумению и со своими целями будут вершить судьбу Украины.

В целом НАБУ и прочие подобные структуры призваны не столько уничтожать коррупцию, сколько служат инструментом внешнего управления Украиной, контроля ее политическую элиту.