Во вторник, 26 октября, Вооруженные силы Украины перешли в наступление в Донбассе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал приказ на использование техники, запрещённой Минскими соглашениями

Боевые действия начались в Тельмановском районе. Обстрелу подверглись Тельманово и Старомарьевка. В последнюю зашли украинские военные. Кроме того, обстреляли и ряд других населённых пунктов.

Боевые действия были такой интенсивности, что заставили многих вспомнить о 2014 годе.

Что произошло в Старомарьевке

Поначалу информация о происходящем разнилась. Так, украинское издание «Бабель» со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщило, что ВСУ заняли посёлок Старомарьевка. «Не Осетия, а Карабах». Киевский эксперт о том, что сделает РФ в случае наступления ВСУ на Донбасс © РИА Новости, Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанк

«Вооруженные силы Украины вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка в Донецкой области. Оно расположено у села Гранитное», — указывалось в сообщении.

Как сообщили источники издания в Минобороны, украинские военные зашли в село вечером 25 октября.

Позже находящиеся в Донбассе журналисты подтвердили захват посёлка.

«В Тельмановском районе ВСУ захватили посёлок Старомарьевка, который находился в, так называемой, серой зоне. В этом посёлке проживают 180 человек, из них 37 — граждане РФ. Более половины этих жителей месяц назад голосовали на выборах депутатов Государственной Думы РФ. Сейчас в этом районе довольно —таки напряженная ситуация. Фактически захват этого населённого пункта — выход Украины из Минских соглашений», — описал происходящее репортёр Андрей Руденко.

К этому сообщению он прикрепил видео обстрела украинскими военными Тельмановского района.

Жители Донбасса уточнили сообщение Руденко.

«Хочется подчеркнуть, что Старомарьевка — не просто находится в «так называемой» серой зоне. Это село управлялось нами и подчинялось ДНР. Старомарьевка — наше село, а не «серая зона», — написал один из них.

Другой связался со своим другом, служащим в Народной милиции ДНР.

«Зашли в Старомарьевку. Я еду уже туда. Е****ться (драться — Ред.)», — рассказал тот.

Это сообщение поступило в 10:34. Пойти на Донбасс? Перекрыть транзит? Послать катера? Эксперт о планах Украины против России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Обстрелу с украинской стороны подверглись также Новая Марьевка, Тельмановка, Горловка, Ясиноватая, Яковлевка. В Горловке повреждения получили здание пожарной части, несколько домов. Часть Горловки была обесточена. В Яковлевке повредили жилой дом, хозпостройки и газопровод донецкой шахты имени Засядько.

В ответ ДНР стянула к линии соприкосновения свои силы. Так, в донецких Τelegram-каналах появилось видео с танком Т-72 на улицах Тельмановки.

Украинская сторона попыталась отрицать, что заняла Старомарьевку.

«Позиции украинских военных остаются неизменными», — заявили в штабе Операции объединённых сил.

Более того, в штабе ООС обвинили в эскалации силы ДНР и ЛНР, а также Россию.

Однако поздно вечером 26 октября бывший ополченец и писатель Владлен Татарский выложил видео из Тельмановки.

«Что происходит на Старомарьевке. Пока «народная милиция» е****ила (бездействовала — Ред.), х**лы (украинцы — Ред.) навели переправу и заняли село. На данный момент укров ещё не выбили. Тельманово под огнём, видео оттуда», — написал он в своём Telegram-канале в 22:42.

В России прореагировали на случившееся. Так, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с многочисленными обстрелами Донбасса.

К тому времени украинцы прямо признались в использовании в Донбассе запрещённых Минскими соглашениями вооружений.

«Большой шок Путина»

Вечером 26 октября турецкое провластное издание Yeni Akit выпустило статью с заголовком: «Большой шок Путина. Беспилотник «Байрактар» впервые использовали против России».

В статье рассказывалось о произошедшем в Донбассе несколькими часами ранее. Первые известия о том, что Украина применила ударный беспилотник поступили от украинского журналиста, главреда издания «Цензор.Нет» Юрия Бутусова.

«Запомните этот исторический день! 26 октября 2021 года — первое боевое применение ударных беспилотников «Байрактар» на Донбассе!» — написал тот в Facebook.

Бутусов сообщил, что так Украина ответила на обстрел украинской 93-й механизированной бригады в районе Гранитного (именно оттуда, как утверждают в ДНР, ВСУ вели обстрел Тельманово и ряда других населённых пунктов).

«Но ВСУ впервые для контрбатарейной борьбы направили в район боя «Байрактар», и управляемой бомбой МАМ-С российская гаубица была уничтожена. Это первое боевое применение «Байрактара» в войне», — заявил Бутусов, подчеркнув, что против турецкого бесплотника были бесполезны ПВО и средства РЭБ.

По словам Бутусова приказ на применение дрона дал главком ВСУ Валерий Залужный.

Позже информацию журналиста подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

«Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего Вооружённых сил Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения Операции объединённых сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса «Байрактар», — сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

При этом в сообщении указывалось, что огонь с беспилотника вёлся с украинской стороны.

«Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию соприкосновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчётом российско-оккупационных войск», — заявили украинские военные, опубликовав видео удара по позициям Народной милиции ДНР.

И украинцев тут же уличили во лжи.

«Генштаб ВС Украины врёт, что не пересекал линию разграничения. В нижних углах — координаты беспилотника. Справа видно только первые две пары, слева — только третью. Если сопоставить, получается точка глубоко внутри территории ДНР. Есть, конечно, вариант, что это второй беспилотник, который фиксирует цель. Но зачем, если «Байрактар» и сам может это сделать», — отметил российский журналист Александр Коц.

А представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник уличил Украину в нарушении Минских соглашений.

«Киев подписал в 2014 году меморандум, которым вводился однозначный запрет полётов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главнокомандующий ВСУ сегодня заявил о применении «Байрактара». То есть он плевать хотел на обязательства Киева по Минским соглашениям», — заявил Мирошник.

Ориенталист и историк Игорь Димитриев уверен: в будущем применение украинцами «Байрактаров» в Донбассе может стать обыденностью.

«Мы долго ждали этого момента и опасались его. Украина начала применять купленные у Турции БПЛА с самонаводящимися ракетами. Были раньше подозрения, когда украинцы уничтожали первым попаданием ДНРовский блиндаж, что это они. Но теперь украинцы заявляют об этом открыто. Почему? Потому что они уверены, что ответки не будет. Недавно они пленили на линии разделения гражданина России и никаких особых действий не последовало. Россия не готова идти на обострение. А БПЛА придуманы ровно дня таких случаев — для конфликтов малой интенсивности. Когда противники держат позиции и лениво перестреливаются. С их помощью можно резко увеличить результативность своих атак, нанести урон и деморализовать противника», — указал он.

С ним солидарен журналист Коц, который вспомнил о событиях семилетней давности в Славянске. Тогда Славянск начинали обстреливать минами. Увидев, что нет жёсткой реакции из РФ, подтянули ствольную артиллерию, затем — реактивную. «Байрактары» против Черноморского флота России. Зачем Киеву беспилотники © пресс-служба СНБО

«Давайте «Градом» попробуем. Раз РС, два РС. Не появились на горизонте «зеленые человечки»? Ну тогда — 300-30-3 — принимай, Славянск, пакетами по площадям. Чего стесняться», — вспоминал Коц.

По его словам, и сейчас удар нанесён всего лишь одной ракетой для того, чтобы прощупать российскую реакцию, а не потому, что сама эта ракета довольно дорогая.

«Прощупывают, насколько далеко им позволят зайти. И если будут позволять, как в Славянске, то скоро в небе над Донбассом будет висеть карусель «Байрактаров», — отметил Коц.

Что же до Турции, то она охотна даст Украине скидку на приобретение ракет к своим беспилотникам — лучшей рекламы для турецких дронов и не придумаешь.

«Хорошо, что Бастрыкин завел уголовное дело. Но им беспилотники не сбить. Тут нужна реакция совсем другого ведомства», — подытожил Коц.

С ним сложно не согласиться. Обстрелы 26 октября показывают: Украина предпочла пускай и плохому миру войну.