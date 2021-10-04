Иногда возникает впечатление, что в политическую систему Украины вставлен некий предохранитель. Стоит только какому-то президенту усилиться и начать примериваться к должности пожизненного гетмана, как вдруг происходит нечто, ставящее крест на этих планах. Понятно, что предохранитель часто реализуется через улицу Танковую/Сикорского, но…

Первый раз такое впечатление возникло в 2000 году, когда Леонид Кучма, достигший максимальной власти, на всём ходу напоролся на «кассетный скандал» и «дело Гонгадзе». А ведь все возможности для продления полномочий минимум на ещё один срок у фактического создателя современного украинского государства были…

То же самое случилось с его преемниками. Просто у Ющенко, например, обвал произошёл в первый же год правления, хотя, казалось бы, наличие огромной общественной поддержки и «коалиция Майдана» в политическом классе давала возможность легко отказаться от медведчуковской конституционной реформы. Вместо этого последовал коррупционный скандал.

Вот примерно такая же ситуация сложилась и сейчас, когда Владимир Зеленский продемонстрировал не только наличие огромной власти, но и умение ею пользоваться.

Понятно, что «наглая» внешняя политика не могла остаться безнаказанной — утомление от Украины плавно достигло степени «озверения» от Украины. Вопрос только состоял в том, «в какую именно причудливую форму выльется гнев вспыльчивого прокуратора при этой неслыханной дерзости» (с).

И вот, когда Зеленский рассказывает, что он, оказывается, ещё не решил, будет ли исполнять своё обещание остаться в президентском кресле только на один срок или нет, пресловутый «предохранитель» сработал. Причём, кажется, два раза.

Первое срабатывание — Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал информацию о работе окружения Зеленского с офшорами (собственно, «досье Пандоры» включает материалы не только по Зеленскому, но ему, похоже влетит больше всех). Как выяснилось: Василий Стоякин: кто он © Василий Стоякин

— Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, владельцем которой являлся (и, возможно, сейчас является) Иван Баканов.

— Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает советником президента.

— Зеленский использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя.

— Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам $ 40 млн. от структур, связанных с Коломойским.

Не то, чтобы всё это было так уж неожиданно — всё же у Зеленского был крупный бизнес, работающий сразу в нескольких странах, а в таких случаях без офшоров обойтись трудно. Но сейчас подтверждено — Зеленский ничем не отличался от своего предшественника, от которого должен был, по идее, чем-то отличаться. Между тем, «закат» Порошенко начался именно с офшорного скандала.

Презентацию фильма «Офшор 95» на эту тему 3 октября на Украине сорвали. Но это ничего — расследование уже опубликовано в «Guardian». «Guardian» — это не мелкие коррупционеры из «Bellingcat». Тут договориться не получится (тем более, что сам факт публикации досье украинские спецслужбы прощёлкали) и по судам редакцию не затаскаешь — она сам кого хочешь затаскает.

Второе срабатывание, так сказать — контрольный в голову, исполнил уже сам Владимир Зеленский, сказавший во время пресс-конференции в Трускавце следующее: «моё обсуждение вопроса "вагнеровцев" было с господином Лукашенко. Это правда. По телефону, когда эти люди, насколько мне известно, на автобусе заехали на территорию Беларуси. Я что-то слышал, что они согласно операции откуда-то летели… Я ему сказал, там у вас боевики, у нас есть информация. Какие-то детали я ему говорил. И он мне сказал, что изучит этот вопрос и сделает всё возможное. И после этого — всё».

Сказано это было таким спокойным тоном, что мы даже не сразу отреагировали на сенсацию… А ведь Зеленский прямо признал свою вину в срыве спецоперации западных и украинских спецслужб. Между тем, это именно та тема, которая позволяла Порошенко тешить себя надеждой всё же устроить Зеленскому импичмент.

Но у него не было информации. Речь шла о давлении на главу Офиса президента Андрея Ермака, а уже после обвинения его в измене строить планы по импичменту. Ну, примерно как было в случае с Вилли Бандтом, который был вынужден уйти в отставку когда оказалось, что его помощник Гюнтер Гийом шпионил на ГДР.

А тут вдруг оказывается, что дёргать Ермака не надо, что измену совершил непосредственно президент, который сам же (!) в этом и признался. Возможно, Зеленский что-то такое знает про своих политических противников и их планы относительно обнародования факта измены и просто решил предупредить общественный взрыв своим признанием по принципу — раз уж он сам рассказал, чего взрывать-то?

В любом случае, что за муха укусила Зеленского мы, скорее всего, никогда не узнаем. Представить себе ход мысли, который подтолкнул президента к столь затейливому способу политического самоубийства, затруднительно.

Честно говоря, после этих двух инцидентов мы совершенно не уверены, что Зеленский дотянет до конца срока. О втором сроке, как мы понимаем, речь даже не идёт. Ну разве что Зеленский прямо сейчас совершит государственный переворот и всех разгонит. Или начнёт большую войну. Только поможет ли ему это выжить — большой вопрос…



P.S.: Именно сейчас у Зеленского появился реальный шанс встретиться тет-а-тет с Путиным. Тема переговоров одна — особенности рынка элитной недвижимости в Ростове.