Уход США из Афганистана - главного американского союзника за пределами НАТО - должен насторожить остальные страны-партнёры Вашингтона, не входящие в Североатлантический альянс, в частности, Украину

Ещё совсем недавно Белый дом оказывал и финансовую, и военную помощь руководству Афганистана, а теперь, спровоцировав выводом своих войск захват власти в стране талибами, и вовсе не вспоминает о союзнических связях с Кабулом. Противостояние России и Украины перемещается в Пакистан © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Издание National Interest отмечает, что именно Афганистан с большой шумихой в 2012 году был обозначен как главный союзник Соединённых Штатов, не входящий в НАТО, что предполагало сильную приверженность Америки будущему Афганистана, который получит от него ряд больших преимуществ (в таком статусе тогда по-прежнему отказывали Украине и Грузии), и казалось, что Америка будет сильно «завязана» на Афганистан как краеугольный камень своей силы влияния в регионе. Однако за последние две недели в ходе обсуждений судьбы правительства Афганистана после завершения вывода американских войск о его статусе союзника США и не вспоминали.

Автор статьи — старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Николас Гвоздев — предупреждает, что уход США из Афганистана — это тревожный сигнал для всех «главных партнёров», не входящих в НАТО.

По его словам, несколько лет назад Конгресс попытался официально объявить союзником США, не входящим в НАТО, Украину, что теоретически поставило бы её на один уровень с Израилем, например, но на самом деле, сколько бы члены Конгресса ни использовали термин «союзник» для определения Украины, во внешней политике США существует чёткая разделительная линия между союзниками по договору и «всеми остальными».

«Наблюдая за событиями в Кабуле, правительства в Киеве, Тбилиси или Кишиневе могут задаться справедливым вопросом: принесёт ли им даже получение статуса государства-партнёра, не являющегося членом НАТО, много пользы. Я предполагаю, что они по-прежнему будут лоббировать такой статус, как и своё расширенное партнёрство с НАТО ради выгод в получении и закупке передового военного оборудования. Статус страны-партнера, даже не входящего в НАТО, позволит им претендовать на статус «союзника» Соединённых Штатов, хотя бы на бумаге, пусть он и не подразумевает обязательств о взаимной обороне», — говорится в статье. Афганистан уже не нужен США: следующая в очереди – Украина © Master Sgt. Alejandro Licea / Перейти в фотобанк

В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил в интервью изданию «Известия», что Вашингтон проверял на лояльность лиц, находящихся у власти в странах НАТО и ряде других государств, вовлечённых в авантюру в Афганистане, в том числе в странах постсоветского пространства, прежде всего в Грузии.

«При этом не могу не коснуться Украины, где Вашингтон привел к власти и продолжает приводить лояльных ему лиц. Эту страну США накачивают ненужным самим американцам вооружением, закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни. В то же время Киев угоднически прислуживает интересам заокеанских покровителей, стремясь войти в НАТО. Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идёт к распаду, а Белый дом в определённый момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках», — заявил он.

Украинский журналист Владимир Скачко в статье для издания Украина.ру, говоря о сходствах между Украиной и Афганистаном, отмечает, что в обеих странах, как и во всём мире, США опирались на три главные категории населения:

а) взращенных, прикормленных и более-менее обученных агентов влияния (это все разновидности того, что называется грантоедами-соросятами);

б) предателей собственного народа или хотя бы прежних собственных взглядов, которые служат США не за совесть, а за страх и за деньги, стараясь заслужить благосклонность (например, бывшие «регионалы» Виктора Януковича, присягнувшие майдану);

в) люди, искренне поверившие в демократию американского образца и предложенные под её «соусом» так называемые общечеловеческие ценности. Это люди и старые, и в основном молодые, выбравшие, условно говоря, кока-колу а не квас, «Голливуд», а не студию Довженко и даже не «Мосфильм», джинсы, а не шаровары и т.д. Олег Неменский: Россия должна готовиться к катастрофе, которая произойдет на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«Всех этих людей США однозначно кинут, как сейчас в Афганистане. Причём предадут и агентов влияния, и предателей, и искренне поверивших. Американцы при всех вежливых улыбках и фальшивых заверениях в дружбе и преданности, толерантности и политкорректности, как показывает опыт, относятся к любым «аборигенам как к расходному материалу, который не жалко. Поскольку в американской схеме люди, вернее эти страны — лишь средство достижения определённых целей. Достигнута или нет в результате цель, не так уж и важно по прошествии дней и лет», — пишет он.

Если учесть, что ожидания украинских чиновников о всесторонней и практически безусловной поддержке со стороны Вашингтона после прихода в Белый дом Джо Байдена, во времена майдана курировавшего Украину, не оправдались, и Киеву демократ не уделяет столько внимания, как в лучшие времена, то вероятность ещё большего ослабления внимания к стране достаточно велика. Однако Владимир Зеленский всеми правдами и неправдами попытается этого не допустить на переговорах с американским коллегой в Вашингтоне в ходе визита в Штаты, который, кстати, перенесли на день позже — 31 августа.