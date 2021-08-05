Власти Крыма намерены подать иски против Украины за организацию пяти блокад - водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской

«Геноцид»: Володин ответил Зеленскому о любви к Крыму © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Сергея Трофимова, разбиты на три части. Первым этапом стала подача заявления в Следственный комитет о возбуждении уголовных дел против физических лиц, причастных к блокаде. Привлечь хотят 12 организаторов, в числе которых экс-нардеп Верховной Рады Андрей Сенченко, лидеры запрещенного меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, экс-вице-премьер Республики Крым Ленур Ислямов, а также бывшие президенты Украины Пётр Порошенко и Леонид Кравчук. Сейчас по ним идут следственные действия.

«Сегодня наше обращение о привлечении к уголовной ответственности всех фигурантов находится в работе в следственных органах Российской Федерации. Генпрокуратура, в том числе на основании наших обращений, обратилась в международные судебные органы с целью определения виновности Украины в нанесении ущерба, в том числе геноцида по отношению к гражданам России, проживающим на территории Республики Крым. Это обращение также находится уже в международных инстанциях, в ЕСПЧ и т.д. Эта часть уже работает», — сообщил Украина.ру первый замглавы Госсовета Республики Крым Ефим Фикс.

Следующим этапом станет привлечение к делу крымских предприятия и организаций, которые понесли серьёзные убытки в результате организованных против Крыма блокад. Иск будет подан в крымский Арбитражный суд. По предварительным оценкам, сумма ущерба только по водной блокаде после перекрытия Северо-Крымского канала составила почти полтора триллиона рублей.

Иск России к Украине в ЕСПЧ: что дальше? © РИА Новости, Доминик Вомер / Перейти в фотобанк Сергей Трофимов.

Завершить подсчёты по водной блокаде и подать соответствующий иск в Арбитражный суд власти планируют уже к концу осени. После начнётся аналогичная работа с индивидуальными исками отдельных крымчан и предприятий, но уже в ЕСПЧ. Среди наиболее пострадавших от действий украинских властей — завод «Крымский Титан». Список пострадавших формируют Министерства ЖХК, курортов и туризма и сельского хозяйства.

Генпрокуратура РФ оценила ущерб от водной блокады Крыма © РИА Новости, Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанк

Поставки воды по Северо-Крымскому каналу Украина прекратила в апреле 2014 года. А уже в конце декабря на основании решения СНБО страны украинской железной дороге и автоперевозчикам было запрещено осуществлять пассажирское сообщение с Крымом. Заложниками ситуации в канун Нового года стали тысячи крымчан, которые не смогли попасть домой из-за неожиданной отмены поездов.

В октябре 2015-го крымско-татарские и украинские активисты организовали энергетическую блокаду полуострова, подорвав опоры ЛЭП в Херсонской области. Без света в Крыму остались почта два миллиона потребителей. На полуострове действовал режим ЧС и графики аварийных отключений. В жёстком режиме экономии электроэнергии предприятия работали вплоть до запуска энергомоста в Крым из Краснодарского края весной 2016-го.

Параллельно Украина запретила поставки продукции в Крым и банковское обслуживание. Свои вклады в украинских банках многие крымчане так и не смогли вернуть.