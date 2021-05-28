Главной темой недели стал «перехват» белорусскими властями самолёта ирландской компании Ryanair, на котором находился бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Задержание Протасевича вызвало резко негативную реакцию Запада и вынудило украинские власти ухудшать отношения с Белоруссией

Не менее важной темой стала продажа «Украинской правды». Издание, которое в прошлом месяце отпраздновало 21 год существования в статусе независимого издания Госдепа, вошло в холдинг «соросят» вместе с журналом и радио «Новое время», сайтами finance.ua и minfin.com.ua, а также партией «Голос».

Белорусский инцидент

Украина не очень быстро вписалась в контекст ситуации.

23 мая реакция была неопределённая — спикер МИД Олег Николаенко даже не осудил посадку самолёта и не определился с вопросом, следует ли Протасевича освободить или всё же содержать под стражей. Только вечером 25 мая было принято решение полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией и пролёты самолётов над её территорией.

Остаётся неясным, кто принял решение раньше: источники сообщали, что Украина будет ориентироваться на позицию ЕС, но фактически ЕС заявил об аналогичных мерах позже. Политические основания такого шага, в общем-то, понятны: Лукашенко — «последний диктатор Европы», а Протасевич — оппозиционер, работавший на осуществление в стране Майдана. Тут симпатии украинской власти совершенно очевидны.

Возмущение самим по себе фактом принудительной посадки самолёта — деланое. Именно Украина в 2016 году осуществила принудительную посадку самолёта «Белавиа», чтобы «побеседовать» с гражданином Армении Арменом Мартиросяном, а позже планировала такой же кунштюк с «вагнеровцами». Разумеется, эти случаи (а в инциденте с «Белавиа» украинская сторона даже не догадалась придумать какое-то основание) не привели к каким-то последствиям для Украины.

Впрочем, главной задачей Киева было продемонстрировать свою европейскую и евроатлантическую солидарность, что и было исполнено.

Какие же будут последствия?

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что «это решение приведёт к определённому увеличению прибыли Украины, потому что авиакомпании ЕС и других стран мира, которые раньше пролетали над Беларусью и платили им средства в бюджет, теперь будут пролетать над Украиной и будут платить за транзит нашему государству».

Есть, правда, и другие точки зрения. Например, народный депутат Евгений Шевченко сообщил, что ежемесячный пассажиропоток в направлении Белоруссии составляет 10-12 тыс. человек, а украинские аэропорты потеряют минимум 10% выручки (это цифра администрации аэропорта Киев в Жулянах, которая тут же заявила, что санкции поддерживает).

Ответные меры неожиданно приняла Россия, отказавшаяся принимать борта, совершающие полёты в обход территории Белоруссии. Так что выигрыш Украины от антибелорусской кампании сведётся к минимуму. Ну а отказ Белоруссии поставлять бензин А-95 привёл к тому, что никакого выигрыша не будет.

Протасевич и Украина

Александр Лукашенко, говоря о Протасевиче, упомянул, что тот якобы «убивал людей в братской Украине».

Эта информация вызвала значительную обеспокоенность среди его защитников — новая американская администрация не одобряет праворадикальных настроений (в этом, кстати, одна из причин резкого снижения интереса к Навальному, который начинал свою публичную карьеру как националист).

Первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий сказал: «Роман действительно вместе с Азовом и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово».

Однако Протасевич по каким-то непонятным причинам не озаботился тем, чтобы почистить память своего телефона, в частности — массу фотографий, на которых он позирует с оружием в составе полка «Азов». В результате Bellingcat, оперативно выложившее «расследование» относительно того, что Протасевич всего-навсего мирный журналист, было вынуждено не менее оперативно его убрать.

Земельный вопрос

На прошедшей неделе состоялся очередной форум «Украина 30», посвящённый рынку земли.

Владимир Зеленский во время выступления на форуме подписал закон о внесении изменений в Земельный кодекс. Законопроект предусматривает передачу сельхозземель из государственной в коммунальную собственность.

По словам Зеленского, «закон № 2194… в корне меняет землеустройство нашего государства и… [его] называют земельной Конституцией». Это действительно так, поскольку назначение земли коммунальной собственности можно легко поменять за небольшую плату (землю сельскохозяйственного назначения продавать иностранцам нельзя).

Зеленский также сказал: «В 2014 году Россия аннексировала у нашего государства полуостров Крым. За время моратория некоторые бизнесмены и политики украли у государства землю, которая равняется площади почти двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем всё, чтобы вернуть и то и другое».

Надо думать, это признание того, что землю не только никто не вернёт, но даже никто не собирается этого делать…

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин обратила внимание на то, что должны быть приняты дополнительные подзаконные акты, чтобы обеспечить антикоррупционные гарантии. «В то время как мы быстро приближаемся ко дню открытия рынка сельскохозяйственных земель, важным является продолжающееся лидерство всех участников, включая международное сообщество».

Тут, в общем, понятно.

1. США намерены быть лидером в распродаже украинских земель.

2. США не очень верят в эффективность созданной на Украине системы антикоррупционных органов.

3. США интересуют не законы, а подзаконные акты.

Украина же должна обеспечить условия, при которых США получат как можно больше украинской земли. Под антикоррупционной составляющей имеются в виду гарантии того, что землю получат именно американцы, а не украинцы.

Судьба «Украинской правды»

26 мая владелец сайта («редактор-основатель») «Украинская правда» Алёна Притула и гендиректор группы компаний Dragon Capital Томаш Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital. Сумма сделки не раскрывается (по данным телеграм-канала «Легитимный» — свыше $ 25 млн).

Рейтинг издания довольно высок: по данным «Kantar Украина» (ранее — TNS), в апреле 2021 года доля охвата аудитории составляла 27,8%, что позволяло УП занимать 12-е место в рейтинге всех сайтов в Украине. Впрочем, политтехнолог Сергей Гайдай указывает, что «"Украинская правда" — когда-то очень значимый и серьёзный политический интернет-ресурс — к этому моменту сильно девальвировал».

При этом редакция во главе с Севгиль Мусаевой остаётся в неприкосновенности. Но Фиала намерен провести ребрендинг издания, а над редакцией будет руководство медиахолдинга в лице, как говорят, Юлии Мендель.

С технологической точки зрения всё понятно: США поэтапно отказываются от своих активов на Украине, которые существовали за счёт прямого их финансирования (слегка замаскированного под гранты). При этом необходимость содержать эти активы перекладывается на украинское государство — так появились синекуры с фантастическими окладами для Лещенко и Найема.

В случае со СМИ такой вариант не проходит — пришлось искать честный бизнес, который готов взять на себя такое бремя. Им оказался «кошелёк Сороса», которому, в свою очередь, нужно влияние на СМИ. Зачем это нужно самой УП — вопрос открытый, поскольку считается, что издание прибыльное (правда, прибыль всегда уходила в карман владельца, и не факт, что она готова вести дела честно).

Возник, однако, другой вопрос. Теперь Томаш Фиала владеет СМИ, которое оказывает влияние на политику. Системный бизнес на Украине он имел и раньше. В соответствии с законопроектом, фрагменты которого опубликованы на неделе «зеркалом недели», он теперь… олигарх.