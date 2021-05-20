В четверг, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский даёт большую пресс-конференцию, посвящённую двум годам нахождения у власти. Она стала первым масштабным президентским мероприятием для назначенного днём ранее пресс-секретаря Ирины Победоносцевой. И ещё до начала пресс-конференции мероприятие вызвало ряд вопросов и критических замечаний

О месте проведения пресс-конференции стало известно накануне — 19 мая. Им стали площади госпредприятия «Антонов». И уже до начала пресс-конференции стало понятно, что это был не лучший выбор украинского президента.

Без крыльев и перспектив

Помост, на котором сидел Зеленский, установили перед самолётом Ан-124-100 «Руслан». Мрачный символизм состоял в том, что двигатели на самолёте установлены не были. Зеленский ответил на приглашение Путина на переговоры в Москву © REUTERS, Gleb Garanich

Рядом с помостом стоял фюзеляж другого самолёта. На нём красовалась надпись: «Вооружённым силам Украины — надежные крылья». Собственно, самих крыльев на этой заготовке и не было.

Сам Зеленский попытался объяснить выбор места пресс-конференции.

«Почему мы здесь? Ответ на этот вопрос — это моя философия как президента Украины, это ответ на вопрос, что было сделано за эти два года, как я вижу будущее нашей любимой Украины. О чём я? Сзади меня находится наш украинский самолёт «Руслан» — Ан-124. Последний раз мы построили такой самолёт уже в независимой Украине в 1994 году. Окончили строительство такого самолёта. Справа от нас находится — это символично звучит, но я думаю, что и трагично — недостроенная «Мрия» Украины. Так это звучит, и в этом много смыслов («мрія» по-украински — мечта. — Ред.). А слева — новый фюзеляж, который мы начали строить пять месяцев тому назад, — Ан-178. Один из трёх самолётов, которые впервые за 30 лет независимости государство заказало «Антонову» для нашей украинской современной мощной армии. И в этом, мне кажется, весь смысл моего видения Украины и того, что происходит», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинцы «должны помнить о прошлом, понимать, где и в каком состоянии находятся и что будут делать».

Он заявил, что вопрос даже не в том, чтобы не достроить «Мрию», а в том, чтобы построить «країну мрій» — «страну желанную».

Но те, кому знакомо состояние дел украинской авиапромышленности, могли бы подсказать пресс-службе Офиса президента, что спекулировать на авиапроме — не лучшая идея. За 17 дней до этого мероприятия — 3 мая — украинское издание «Апостроф» выпустило обширное интервью с бывшим генеральным конструктором ГП «Антонов» Дмитрием Кивой.

«Увы, государство в течение трех десятков лет помогало развитию самолетостроения лишь спорадически, и во многом эта помощь была связана с человеческим фактором. Украинское предприятие традиционно выживало за счет собственной авиакомпании и небольшого экспорта», — начал интервью Кива.

В нём он среди прочего рассказал и о проблемах с продвижением Ан-178, который так воспел Зеленский, на рынках. Кива также предупредил о том, что отрасль испытывает крайне непростую ситуацию с кадрами, что затрагивает и ГП «Антонов», в частности. Пресс-конференция Владимира Зеленского: два года триумфа или позора? — трансляция ©

«К сожалению, многие профессионалы высшего и среднего звеньев оставили предприятие. Я провел предварительные расчеты в направлении восстановления самолетостроения — полагаю, для этого нужно не менее пяти лет. А для запуска и раскрутки этого механизма, создания условий, чтобы все начало работать в необходимом направлении, необходимо, как минимум, 1,5 — 2 года», — подчеркнул Кива.

В общем, место для пресс-конференции Зеленского было выбрано не самое удачное.

Да и первые же вопросы показали, что президент практически повторяет ошибки своего предшественника — Петра Порошенко.

Бегом по граблям

Как и Порошенко, Зеленский начал пресс-конференцию с перечисления своих достижений. Но если пятый президент Украины почти на каждой своей пресс-конференции говорил о евроатлантической интеграции и безвизе, то Зеленский не обошёл вниманием «тысячи километров дорог», которые сегодня строятся на Украине.

Как и Порошенко, Зеленский похвалился событиями, которые происходили в тот же день. Правда, если Порошенко любил подписать на пресс-конференции какой-либо указ или закон, то Зеленский вспомнил о задержании несколькими часами ранее двух влиятельных «воров в законе», отметив, что это одна из демонстраций борьбы с преступностью и коррупцией.

При этом Зеленский не преминул пройтись и по политическим противникам — в частности, по главе полистовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

«Не помню, была ли на билбордах эпоха Медведчука. Это даже не программа президента, а общества. Считаю, что эта эпоха заканчивается. Да, я нашел другой путь через СНБО, но в последнее время очень мощно начали работать и прокуроры, и полиция. Кстати, с утра были арестованы два вора в законе, не помню их фамилии, но не нужно их рекламировать. Мы чистим вертикали бизнеса. Эти вертикали в каждой институции нашего государства, в каждом министерстве, в парламенте, большое влияние этих людей. Мы начали, и я это завершу», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос, как там с выполнением предвыборного обещания покончить с «эпохой бедности».

Как и Порошенко, Зеленский использовал заранее заготовленные популистские приёмы. Так, во время его открывающей речи ему принесли чай.

«А людям? Мне и водички хватит», — заявил президент.

Кроме того, как и Порошенко, Зеленский продемонстрировал, что опыт его мало чему учит. Так, он снова попенял президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель за недостаточную, по его мнению, поддержку Украины. Он сказал, что чувствует их поддержку, но, по словам Зеленского, «поддержка могла быть больше».

По его словам, позиция Меркель и Макрона в отношении России стала слабее.

И это несмотря на тот скандал, который вспыхнул в сентябре 2019 года, когда Белый дом обнародовал стенограмму разговоров Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Это большая проблема: Зеленский про выдачу паспортов РФ в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Я сказал им, что они делают не так много, как могли бы, в том, что касается санкций. Они не обеспечивают соблюдение санкций», — отмечал в том разговоре Зеленский.

После этого в западных СМИ на украинского президента обрушился вал критики. С тех пор прошло меньше двух лет, и Зеленский снова решил испортить отношения с европейскими партнёрами. Впрочем, сам Зеленский не думает, что идёт куда-то.

«Я спокоен, и в конце второго года я себя очень хорошо чувствую. И понимаю, что я делаю, куда иду и с кем заканчиваю», — ответил Зеленский на вопрос одного из журналистов.

При этом он с самого начала был настроен на жёсткую пикировку с журналистами. Так, Василию Голованову он заявил, что тот «манипулирует» и что Зеленский «понимает, с какого канала» журналист.

В общем, первый же час пресс-конференции показал, что чем дальше, тем больше Зеленский становится похожим на Порошенко. И украинскому президенту не мешало бы помнить, с каким разгромным результатом Порошенко проиграл самому Зеленскому во втором туре.