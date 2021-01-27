Агентство Bloomberg отмечает, что президент России Владимир Путин добился создания первой в мире вакцины от коронавируса и начала массовой вакцинации населения, а его украинский коллега Владимир Зеленский не имеет представления, как спасать соотечественников. Поэтому люди вынуждены делать прививки в России или неподконтрольной Киеву части Донбасса

Журналисты издания решили сравнить темпы вакцинации от COVID-19 на Украине и в Крыму.

«Украина — самая большая из немногих стран на континенте, которая не начала вакцинацию. Проблема проста: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы вакцины либо не утверждены, либо не поступили», — объясняют авторы статьи.

Руководство страны рассчитывает получить лекарства от коронавируса по международной программе Covax, однако первые поставки начнутся в лучшем случае в марте (1,2 млн доз из 8 млн на первом этапе). Чуть раньше, в феврале, Киев ожидает прибытие первой партии китайской CoronaVac — это единственная вакцина, которую на сегодняшний день удалось закупить украинским властям. Но есть проблема — этот препарат ещё не зарегистрирован для использования. Китайская вакцина нескоро поступит на Украину — Богатырев © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

Как заявил известный врач-педиатр, бывший советник президента Украины Евгений Комаровский, у властей Украины нет чёткого представления о том, какие вакцины будут доступны и когда. Он очень пессимистично оценивает перспективы вакцинации, поскольку продвижению этой темы уделяется так мало внимания, а программа сильно недофинансирована.

«Неспособность решить этот вопрос чревата геополитическими последствиями, а также усилением внутреннего давления на президента Владимира Зеленского. Его популярность упала до рекордно низкого уровня», — пишет Bloomberg.

26 января Киевский международный институт социологии опубликовал рейтинг популярности украинских политиков: Зеленский хоть и занял первое место, но уровень поддержки среди населения за месяц упал с 26,2% до 19,8%. А его «Слуга народа» стала лишь четвёртой в списке партий, за которые проголосовали бы респонденты, если бы парламентские выборы проходили сейчас. Президентскую политсилу, которую поддержали 11,2% опрошенных, обогнали «Евросолидарность» бывшего главы государства Петра Порошенко (15,3%) и «Батькивщина» Юлии Тимошенко (12,6%), а лидером с результатом 20,7% стала «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Совпадение или нет, но именно председатель политсовета партии, занявшей первое место, Виктор Медведчук активно продвигает тему вакцинации на Украине, а также производства российского «Спутника V» на харьковском фармакологическом заводе «Биолек». К слову, сам он уже поставил прививку именно этим препаратом. Каким образом, если «Спутник V» не разрешён на Украине и, по заверению министра здравоохранения страны Максима Степанова, не будет? Политик, его супруга и сын вакцинировались во время отдыха в Крыму в конце прошлого года.

«Президент России Владимир Путин уже одержал пропагандистскую победу, запустив свой «Спутник» на Крымском полуострове», — отмечает Bloomberg.

Вакцинация в регионе, который до середины марта 2014 года входил в состав Украины, началась в декабре с медработников, а с 18 января записаться на прививку смогли все желающие. Как сообщила 26 января министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская, уже вакцинировано 6152 человека (среди них и глава Крыма Сергей Аксёнов), ещё более 10 тысяч подали заявки. До конца февраля на полуостров должны доставить ещё 84 600 доз вакцины.

Если Крым включён в программу вакцинации, как и все остальные регионы РФ, то ДНР и ЛНР обратились с соответствующей просьбой к российским властям.

«Медленный старт означает, что большая часть Украины может поехать на вакцинацию в Донецк и Луганск», — предполагает Bloomberg.

Кроме того, по мнению члена комитета Государственной Думы по международным делам Елены Паниной, украинцы могут устроить «вакцинный тур» в Россию, то есть приезжать специально, чтобы поставить прививку от коронавируса. А граждане Украины, которые сейчас находятся на территории РФ на законных основаниях, могут наравне с россиянами бесплатно вакцинироваться в любом из пунктов и уже пользуются такой возможностью.

«Почему Украина не заказывает российскую вакцину? Потому что это означало бы политическое поражение для части того украинского политикума, который делает себе репутацию и делает свою политическую карьеру на противостоянии с Россией. Это также означало бы кризис части западных партнёров, которые, с одной стороны, не обеспечивают Украину вакцинами, а с другой — смотрят на распространение российской вакцины как на потерю авторитета на Украине», — объяснил в интервью изданию Украина.ру директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.