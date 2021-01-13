Новый, 2021-й, год начался с роста курса биткоина. И хотя после первой декады января эта криптовалюта начала падать в цене, она по-прежнему остаётся одной из самых желанных и угрожает доллару как мировой резервной валюте

Православное Рождество в 2021 году стало радостным днём не только для верующих. В четверг, 7 января, владельцы криптовалюты биткоин отмечали новый исторический рекорд, который побила эта «монета». Её цена превысила 40 тысяч.

И хотя с тех пор биткоин теряет в цене, он по-прежнему остаётся весьма привлекательным для инвестирования. Ещё пару месяцев назад казалось, что лучшие дни этой валюты позади — в 2017 году, когда за один биткоин давали $20 тысяч, но декабрь преподнёс обладателям сбережений в этой криптовалюте приятный сюрприз.

Порнография, Брексит и Трамп

Ещё десять месяцев тому назад они были героями, которые вносили свой вклад в борьбу с пандемией. В конце марта популярный порносайт Pornhub предоставил бесплатный премиум-доступ к своим видео для жителей Италии, Франции и Испании, которые из-за пандемии COVID-19 вынуждены были соблюдать жесткий карантин. Позже доступ открыли и для жителей других стран.

Но ещё до пандемии различные порнографически ресурсы, в том числе и Pornhub, участвовали в общественно значимых инициативах. К примеру, выпускали ролики, агитирующие за бережное отношение к окружающей среде. И, конечно же, агитировали за безопасный секс, выпускали посвященные этому ролики, а также боролись с дискриминацией и стигматизацией работников Adult Industry — секс-индустрии — и насилием.

Среди прочего это помогало и изменить отношение к отрасли.

Но всё изменилось 6 декабря, когда в The New York Times вышла статья «Дети Pornhub». В ней описывались истории девушек, безуспешно пытавшихся добиться удаления видео с собой с Pornhub. Они утверждали, что видео с ними были сделаны ещё тогда, когда они были несовершеннолетними. Более того, делались эти видео против их воли. Биткоин установил рекорды по нескольким показателям © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Статья вызвала фурор. Pornhub запретил загружать контент непроверенным пользователям. Что же касается проверенных пользователей, то они могли загружать контент лишь платно в рамках программы моделей. Однако это не помогло.

10 декабря стало известно, что платёжные системы MasterCard и Visa решили приостановить обслуживание финансовых операций на Pornhub.

«Наше расследование, проведенное в течение нескольких дней, подтвердило нарушение наших стандартов, запрещающих размещение незаконного контента на сайтах обслуживаемых компаний», — сообщили агентству Bloomberg в пресс-службе Mastercard.

А в Visa заявили, что дали указание приостановить обслуживание финансовых операций компании MindGeek, дочерним предприятием которой и является Pornhub.

На следующий день биткоин, на который и до этого обращали внимание инвесторы, и начал свой триумфальный рост. И если в ноябре аналитики утверждали, что эта криптовалюта не достигнет показателя в $20 тыс., то 20 декабря сам Илон Маск интересовался, не перевести ли весь баланс своего бизнеса в биткоины.

Are such large transactions even possible? — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2020

​Но если бы дело было в одном порно, а точнее в наглядном примере, как одна публикация может лишить компанию возможности получения «традиционных» валют, вряд ли бы биткоин превысил в цене $40 тыс.

Свою роль в цене криптовалюты сыграла мировая нестабильность. И речь не только о пандемии COVID-19. На фоне долгих неудачных попыток заключить новое торговое соглашение стран ЕС с Великобританией, блокирования британской границы после вспышки нового штамма коронавируса в Лондоне и, соответственно, падения курса британской валюты привлекательность биткоина только росла.

Из-за Брексита из Великобритании начали выводить свои активы всемирно известные банки вроде JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc. Более того, ожидается, что Лондон может утратить положение финансового центра Европы.

Что касается американского доллара — мировой резервной валюты, — то удар по нему нанесла нестабильность в США. Не случайно биткоин трижды за день обновлял исторический максимум именно 2 января — на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал протестный митинг в Вашингтоне 6 января. Трамп заявил, что в этот день «будет представлено огромное количество доказательств» фальсификации результатов президентских выборов в США.

Тот митинг увенчался штурмом Капитолия, в ходе которого погибла одна из протестующих — Эшли Бэббит.

​Демократы обвинили Трампа в попытке узурпации власти, а в мире заговорили о возможном гражданском противостоянии в США. Именно после этих событий биткоин и установил новый рекорд, пробив отметку в $40 тыс. Копы гибнут за биткоин. Харьковских полицейских подозревают в краже криптовалюты у задержанного © РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк

И хотя сейчас курс этой криптовалюты снижается, никто не знает, что будет в США 20 января, когда назначена инаугурация избранного президента Джо Байдена. Да и в целом миру в 2021 году предрекают различные потрясения вплоть до новой большой войны. А это значит, что биткоин может взять новые высоты. Среди прочего это порадует и некоторых украинцев.

Одесская аномалия

Приподнятое настроение 7 января наверняка царило в одесской семье Непорада. Вероника Непорада к тому времени владела 1,53 биткоина. Её муж Виктор ранее занимал должность заместителя начальника отдела надзора за соблюдением законов Службой безопасности Украины и Государственной погранслужбой в Одесской областной прокуратуре. Собственно, из-за этого он и задекларировал своё имущество и имущество жены.

1,53 биткоина семейство Непорада не ограничилось. Так, у Виктора в декларации были указаны 5 Ethereum, 1000 NEM, 250 тыс. Aenas, 5 тыс. Karbo, что на момент декларирования было эквивалентно $460 тыс.

А вот активы его жены тогда были эквивалентны $3,4 млн. Помимо 1,53 биткоина, Вероника владела 3 Ethereum, 1000 XRP, 2,5 Bitcoin Cash, 105 EOS и 5 Zcash.

Одесситы и раньше были знамениты на всю Украину любовью к криптовалюте. Ещё в 2017 году стало известно, что в Верховной Раде есть люди, чьё состояние в биткоинах равнялось миллионам долларов. И все они — из Блока Петра Порошенко.

Самым состоятельным оказался Александр Урбанский, который владел 5328 биткоинами. Вторым по величине «криптосостояния» был нардеп Дмитрий Голубов. Он владел 4357 биткоинами. Оба политика — уроженцы Одессы.

Крупными суммами биткоинов владели и их однопартийцы. Один из них — киевлянин Алексей Мушак — первым официально задекларировал эту криптовалюту.

«У меня 465 биткоинов. Это чуть больше двух миллионов долларов», — честно признавался он в октябре 2017 года.

Другой член БПП — уроженец Севастополя Дмитрий Белоцерковец — владел 398 биткоинами. Криптовалютчики: украинские нардепы задекларировали сотни миллионов гривен в запрещенных биткоинах © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Примечательно, что и на местном уровне Одесская область давала фору всем остальным по количеству владельцев биткоинов. Так, активисты движения «Честно» обнаружили в Одесском облсовете семь обладателей этой криптовалюты: трёх беспартийных, двух членов «Батькивщины» и двух представителей БПП.

Одним из последних была Мария Гайдар — экс-советница президента Украины и гражданка России. Если верить «Честно», она владела около 4,7 биткоина. Вторым — брат народного депутата Урбанского, глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский, на счету которого было чуть более 4256,3 биткоина.

В Одесском городском совете обладателей этой криптовалюты было чуть меньше, чем в облсовете, но больше, чем в Верховной Раде, — пять человек. Среди них двое — представители политсилы «Доверяй делам», двое — БПП и одна — представительница «Самопомощи».

В том же году выяснилось, что биткоинами владеет и такой чиновник, как начальник службы капитальных вложений регионального филиала «Одесская железная дорога» Валентин Сандул. На его счету было 388 биткоинов.

Сегодня бывший глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский является народным депутатом и входит во фракцию «За будущее». Его брат в Раду не попал, как не попал и другой одессит — Голубов, а также их однопартийцы. Однако это не означает, что биткоин перестал быть популярным у украинских депутатов и чиновников. И декларация Непорады — тому яркое свидетельство. На Украине задержали террористов, которые взрывали бомбы и требовали 50 биткоинов © из открытых источников

А на фоне роста, который демонстрировала эта валюта в начале января, и политической нестабильности в мире, можно ожидать лишь увеличения спроса на биткоин среди богатых граждан Украины.

Но одними биткоинами украинцы не ограничиваются. Они присматриваются и к другим криптовалютам. В конце декабря стало известно о новом молодом долларовом миллионере из Украины. Им стал 19-летний депутат Краматорского городского совета Ростислав Солод, который указал в своей декларации 185 тыс. Monero (XMR). По нынешнему курсу это свыше $24,5 млн.

Собственником криптовалюты Солод стал в 14-летнем возрасте, когда её цена колебалась от $0,4 до $1 за единицу. Родители талантливого инвестора — народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Наталья Королевская и Юрий Солод.