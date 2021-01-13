Православное Рождество в 2021 году стало радостным днём не только для верующих. В четверг, 7 января, владельцы криптовалюты биткоин отмечали новый исторический рекорд, который побила эта «монета». Её цена превысила 40 тысяч.
И хотя с тех пор биткоин теряет в цене, он по-прежнему остаётся весьма привлекательным для инвестирования. Ещё пару месяцев назад казалось, что лучшие дни этой валюты позади — в 2017 году, когда за один биткоин давали $20 тысяч, но декабрь преподнёс обладателям сбережений в этой криптовалюте приятный сюрприз.
Порнография, Брексит и Трамп
Ещё десять месяцев тому назад они были героями, которые вносили свой вклад в борьбу с пандемией. В конце марта популярный порносайт Pornhub предоставил бесплатный премиум-доступ к своим видео для жителей Италии, Франции и Испании, которые из-за пандемии COVID-19 вынуждены были соблюдать жесткий карантин. Позже доступ открыли и для жителей других стран.
Но ещё до пандемии различные порнографически ресурсы, в том числе и Pornhub, участвовали в общественно значимых инициативах. К примеру, выпускали ролики, агитирующие за бережное отношение к окружающей среде. И, конечно же, агитировали за безопасный секс, выпускали посвященные этому ролики, а также боролись с дискриминацией и стигматизацией работников Adult Industry — секс-индустрии — и насилием.
Среди прочего это помогало и изменить отношение к отрасли.
Но всё изменилось 6 декабря, когда в The New York Times вышла статья «Дети Pornhub». В ней описывались истории девушек, безуспешно пытавшихся добиться удаления видео с собой с Pornhub. Они утверждали, что видео с ними были сделаны ещё тогда, когда они были несовершеннолетними. Более того, делались эти видео против их воли.
Статья вызвала фурор. Pornhub запретил загружать контент непроверенным пользователям. Что же касается проверенных пользователей, то они могли загружать контент лишь платно в рамках программы моделей. Однако это не помогло.
10 декабря стало известно, что платёжные системы MasterCard и Visa решили приостановить обслуживание финансовых операций на Pornhub.
«Наше расследование, проведенное в течение нескольких дней, подтвердило нарушение наших стандартов, запрещающих размещение незаконного контента на сайтах обслуживаемых компаний», — сообщили агентству Bloomberg в пресс-службе Mastercard.
А в Visa заявили, что дали указание приостановить обслуживание финансовых операций компании MindGeek, дочерним предприятием которой и является Pornhub.
На следующий день биткоин, на который и до этого обращали внимание инвесторы, и начал свой триумфальный рост. И если в ноябре аналитики утверждали, что эта криптовалюта не достигнет показателя в $20 тыс., то 20 декабря сам Илон Маск интересовался, не перевести ли весь баланс своего бизнеса в биткоины.
Are such large transactions even possible?— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2020
Но если бы дело было в одном порно, а точнее в наглядном примере, как одна публикация может лишить компанию возможности получения «традиционных» валют, вряд ли бы биткоин превысил в цене $40 тыс.
Свою роль в цене криптовалюты сыграла мировая нестабильность. И речь не только о пандемии COVID-19. На фоне долгих неудачных попыток заключить новое торговое соглашение стран ЕС с Великобританией, блокирования британской границы после вспышки нового штамма коронавируса в Лондоне и, соответственно, падения курса британской валюты привлекательность биткоина только росла.
Из-за Брексита из Великобритании начали выводить свои активы всемирно известные банки вроде JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc. Более того, ожидается, что Лондон может утратить положение финансового центра Европы.
Что касается американского доллара — мировой резервной валюты, — то удар по нему нанесла нестабильность в США. Не случайно биткоин трижды за день обновлял исторический максимум именно 2 января — на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал протестный митинг в Вашингтоне 6 января. Трамп заявил, что в этот день «будет представлено огромное количество доказательств» фальсификации результатов президентских выборов в США.
Тот митинг увенчался штурмом Капитолия, в ходе которого погибла одна из протестующих — Эшли Бэббит.
Trump Supporter Gets Shot And Murdered The US State Capitol! #BREAKING #dcshooting #killing #CapitolBuilding #capitolbreach pic.twitter.com/ueyVW4hpI2— Jayden X (@realjaydenx) January 7, 2021
Демократы обвинили Трампа в попытке узурпации власти, а в мире заговорили о возможном гражданском противостоянии в США. Именно после этих событий биткоин и установил новый рекорд, пробив отметку в $40 тыс.
И хотя сейчас курс этой криптовалюты снижается, никто не знает, что будет в США 20 января, когда назначена инаугурация избранного президента Джо Байдена. Да и в целом миру в 2021 году предрекают различные потрясения вплоть до новой большой войны. А это значит, что биткоин может взять новые высоты. Среди прочего это порадует и некоторых украинцев.
Одесская аномалия
Приподнятое настроение 7 января наверняка царило в одесской семье Непорада. Вероника Непорада к тому времени владела 1,53 биткоина. Её муж Виктор ранее занимал должность заместителя начальника отдела надзора за соблюдением законов Службой безопасности Украины и Государственной погранслужбой в Одесской областной прокуратуре. Собственно, из-за этого он и задекларировал своё имущество и имущество жены.
1,53 биткоина семейство Непорада не ограничилось. Так, у Виктора в декларации были указаны 5 Ethereum, 1000 NEM, 250 тыс. Aenas, 5 тыс. Karbo, что на момент декларирования было эквивалентно $460 тыс.
А вот активы его жены тогда были эквивалентны $3,4 млн. Помимо 1,53 биткоина, Вероника владела 3 Ethereum, 1000 XRP, 2,5 Bitcoin Cash, 105 EOS и 5 Zcash.
Одесситы и раньше были знамениты на всю Украину любовью к криптовалюте. Ещё в 2017 году стало известно, что в Верховной Раде есть люди, чьё состояние в биткоинах равнялось миллионам долларов. И все они — из Блока Петра Порошенко.
Самым состоятельным оказался Александр Урбанский, который владел 5328 биткоинами. Вторым по величине «криптосостояния» был нардеп Дмитрий Голубов. Он владел 4357 биткоинами. Оба политика — уроженцы Одессы.
Крупными суммами биткоинов владели и их однопартийцы. Один из них — киевлянин Алексей Мушак — первым официально задекларировал эту криптовалюту.
«У меня 465 биткоинов. Это чуть больше двух миллионов долларов», — честно признавался он в октябре 2017 года.
Другой член БПП — уроженец Севастополя Дмитрий Белоцерковец — владел 398 биткоинами.
Примечательно, что и на местном уровне Одесская область давала фору всем остальным по количеству владельцев биткоинов. Так, активисты движения «Честно» обнаружили в Одесском облсовете семь обладателей этой криптовалюты: трёх беспартийных, двух членов «Батькивщины» и двух представителей БПП.
Одним из последних была Мария Гайдар — экс-советница президента Украины и гражданка России. Если верить «Честно», она владела около 4,7 биткоина. Вторым — брат народного депутата Урбанского, глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский, на счету которого было чуть более 4256,3 биткоина.
В Одесском городском совете обладателей этой криптовалюты было чуть меньше, чем в облсовете, но больше, чем в Верховной Раде, — пять человек. Среди них двое — представители политсилы «Доверяй делам», двое — БПП и одна — представительница «Самопомощи».
В том же году выяснилось, что биткоинами владеет и такой чиновник, как начальник службы капитальных вложений регионального филиала «Одесская железная дорога» Валентин Сандул. На его счету было 388 биткоинов.
Сегодня бывший глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский является народным депутатом и входит во фракцию «За будущее». Его брат в Раду не попал, как не попал и другой одессит — Голубов, а также их однопартийцы. Однако это не означает, что биткоин перестал быть популярным у украинских депутатов и чиновников. И декларация Непорады — тому яркое свидетельство.
А на фоне роста, который демонстрировала эта валюта в начале января, и политической нестабильности в мире, можно ожидать лишь увеличения спроса на биткоин среди богатых граждан Украины.
Но одними биткоинами украинцы не ограничиваются. Они присматриваются и к другим криптовалютам. В конце декабря стало известно о новом молодом долларовом миллионере из Украины. Им стал 19-летний депутат Краматорского городского совета Ростислав Солод, который указал в своей декларации 185 тыс. Monero (XMR). По нынешнему курсу это свыше $24,5 млн.
Собственником криптовалюты Солод стал в 14-летнем возрасте, когда её цена колебалась от $0,4 до $1 за единицу. Родители талантливого инвестора — народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Наталья Королевская и Юрий Солод.