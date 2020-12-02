К середине ноября 2020 года на Украине приостановили все плановые операции, кроме экстренных случаев, а также госпитализацию пациентов, не заболевших COVID-19 в тяжелой форме. Об этом по результатам совещаний под руководством президента сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко

Все оставшиеся силы системы здравоохранения брошены на борьбу с пандемией, но ведь инфаркт с инсультом, туберкулез и рак никто не отменял.

Эксперт по медицинским вопросам Валентина Маркевич говорит, что отказ в лечении является нарушением всех статей Конституции.

«Ограничение украинцев в доступе к получению медицинской помощи является нарушением всех статей Конституции. Какая бы ни была чрезвычайная ситуация в стране, плановые операции необходимы. Некоторые люди ожидают несколько месяцев трансплантацию органов, хирургического вмешательства из-за онкологического заболевания или операции на щитовидной железе. Поэтому ограничение прав граждан на медицинскую помощь незаконно. Людей просто лишают качественной медицинской помощи», — сказала Маркевич.

Не хватает кислорода. Больные коронавирусом украинцы задыхаются и умирают © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Дмитрий Раимов заявил, что отныне систему здравоохранения в стране можно считать «мертвой».

«COVID-19 — не легкая болезнь. Но остальные не подождут, и это фиаско. Вот и всё. Я переживаю за каждого заболевшего. Выздоровления (Зеленский уже переболел коронавирусом — Ред.)… Но из-за его управления умрут десятки тысяч. У сотен тысяч сократится жизнь. Потому что вовремя не предоставили помощь, не сделали операцию», — отметил Раимов.

Основная причина ограничений — реформированная последние годы система здравоохранения буквально трещит по швам. Ежедневно обновляется антирекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией. Украинские пациенты сутками лежат в коридорах больниц и к ним всё это время никто не подходит.

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре заявлял, что жесткий карантин в Украине будет введен тогда, когда ежесуточная заболеваемость COVID-19 в стране достигнет 9,5 тысячи человек. Именно при таком показателе, по мнению главы государства, наступит критическая ситуация для медицинской системы Украины.

Министр здравоохранения Максим Степанов в октябре с трибуны Верховной Рады говорил, что при подтвержденных 20 тысячах случаев заболеваемости COVID-19 в сутки ресурсы украинской системы здравоохранения будут полностью исчерпаны. И, по факту, к этой отметке она уже приближается, так как катастрофически не хватает медицинского персонала.

В интервью телеканалу ZIK врач-кардиолог профессор Екатерина Амосова сказала, что ограничения вызваны нехваткой персонала.

«Цель внедрения этого мероприятия (запретов на проведение плановых операций в больницах. — Прим. авт.) со стороны правительства понятна: не хватает коек и медиков. Поэтому важной частью прекращения этих плановых операций является также использование врачей и медсестер для помощи ковидным пациентам. И это надо признавать также», — объяснила Амосова.

Вместе с тем она отметила, что таким образом чиновники компенсируют то, что они не сделали летом: не подготовили медицинские учреждения для борьбы с коронавирусом.

«Сейчас они компенсируют свое бездействие за счет украинских пациентов. И это надо четко понимать», — подчеркнула Амосова.

Адвокат Гожый сказал, почему власть на Украине борется с коронавирусом «дурацкими методами» © REUTERS, Gleb Garanich Виктор Корогод считает, что украинская система здравоохранения в целом реагирует на опасность совершенно не так, как действовали в Китае в аналогичной ситуации. По его мнению, на Украине просто опоздали, потеряв драгоценное время на подготовку.

«Китайцы просчитали в течение трех дней и поняли, сколько госпиталей им нужно, и они с нуля развернули это количество госпиталей. Они спрогнозировали и за три недели закрыли эту проблему. Причем закрыли таким образом, что те пациенты, которые переболели COVID-19, и те, которые имели фоновые хронические заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, онкологию и так далее, при этом продолжали лечиться. То есть это не за счет перепрофилирования.

Перепрофилирование, возможно, и решает задачу госпитализации пациентов со средней и тяжелой формой COVID-19, но пациенты после этого погибают от своих же заболеваний, например сердечно-сосудистой системы», — говорит Корогод.

По его оценкам, многие медицинские учреждения укомплектованы персоналом лишь на 50%. Критически не хватает кислорода для лечения больных и персонала, тогда как в помещениях как таковых недостатка нет, но акцент почему-то делается именно на помещениях. По словам Корогода, как правило, вместо вывески «Детская больница» вешают табличку «Инфекционный госпиталь», но внутри при этом ничего не меняется.

На ноябрьской пресс-конференции в Киеве глава постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам охраны здоровья и социальной защиты Олег Гелевей рассказывал, что скорые по 10 часов едут к пациентам.

«Я хочу обратиться к главврачам, если уж у нас такой нерадивый министр здравоохранения, пожалуйста, проявите человечность и увеличьте количество бригад по приему больных! У нас под больницами по 10—15 скорых стоят часами. И уже есть больные, которые умерли в каретах, не дождавшись. Нужно срочно принимать конкретные решения. Ведь уже есть неутешительные факты, что скорая к пациентам едет 10 часов», — говорил Гелевей.

Лифтов нет: в Харькове спасатели заносят медикам больных коронавирусом по лестнице © REUTERS, Gleb Garanich Ульяны Супрун.

По мнению Гелевея, корни проблемы необходимо искать именно в этой реформе Ульяны Супрун, которая в свое время заявила, что Украине не нужны медики, ей хватит парамедиков, особенно на скорых.

«Она своими приказами отменила интернатуру чрезвычайных ситуаций, но я не слышал, чтобы где-то на Украине обучали парамедиков. И реально, при том что на скорой неплохие зарплаты, но просто физически нет специалистов, которые могли бы там работать. В Киеве на сегодняшний день из 160 бригад, которые днем выезжают на линию, к сожалению, только 30 бригад врачебных, и 70 — фельдшерских», — пояснил Гелевей.

Тем временем власти пытаются успокоить киевлян и жителей других городов, обещая развернуть новые госпитали, но глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко скептически относится к таким заявлениям.

«Вы вообще понимаете, что такое резервная госпитальная база и кто способен ее развернуть, и что это в первую очередь? Это же не палатка и не надувной модуль. В первую очередь это люди, это коллектив профессионалов. А во вторую очередь это уже силы и средства. Они теперь говорят, что развернут во Дворце спорта резервную госпитальную базу и привлекут туда студентов-медиков. Для чего? Номерки на пальцы ног пациентам навязывать? И чем министр Степанов занимался полгода? В рабочей группе Министерства здравоохранения по COVID-19 нет ни одного врача-эпидемиолога — это катастрофа!» — констатировал Сергей Кравченко.

Украине не повезло: Ульяна Супрун и ее последователи проехались по системе здравоохранения катком как раз накануне пандемии коронавируса, «оптимизировав» десятки больниц и вынудив уволиться тысячи столь необходимых сейчас медиков, которые уехали подрабатывать сиделками в Польше. До Евромайдана украинских детей-чернобыльцев бесплатно лечила Куба, которая и сейчас отправляет бригады врачей в страны третьего мира.

Может ли нынешняя Украина рассчитывать, что теперь врачи из США согласятся работать в районных больницах Полтавской области?