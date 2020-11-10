По его словам, ему сделали операцию по удалению жировика и назначили перевязку.
Во время медицинских процедур Бондаренко сделал замечания врачу и медсестре, которые разговаривали между собой на русском языке. Медики в ответ заявили, что будут говорить на том языке, на котором им удобно.
Дальше Бондаренко решил вынести этот инцидент на всеобщее обсуждение в сети, написал большой пост в Фейсбуке.
«Врач Елизаров Вадим Валентинович начал снимать повязку, а медсестра, которая ему ассистировала, говорила только на русском языке. Я попросил соблюдать требования Конституции Украины в лечебном учреждении и получил ответ о том, что они будут говорить так, как захотят», — написал Бондаренко.
Политик заявил, что попытался уйти из кабинета.
«Я не захотел терпеть это, поднялся с места и пошел к двери. В спину я почувствовал оскорбления, выкрики, а потом удар ногой и ругательство, чтобы я шел прочь. Вслед в коридор была выброшена моя одежда. На регистрации я попросил дать мне жалобную книгу, но получил какой-то непрошитый и непронумерованный блокнот, который можно просто выбросить», — возмутился бывший мэр.
Он добавил, что был вынужден обратиться в полицию, в соответствующий департамент КГГА и Ассоциацию медиков Украины.
Дальнейшее развитие событий было для Бондаренко неожиданным. Русскоговорящим врачом оказался бывший ветеран АТО.
Хирург Вадим Елизаров был участником событий Майдана, а также поехал добровольцем в Донбасс, где оказывал помощь пострадавшим украинским силовикам в составе 59-го мобильного госпиталя из Винницы.
Прошедший войну мужчина — не самый удобный "персонаж" для травли националистов. Кассир в супермаркете, которой в лицо бросала мелочь еще одна ярая сторонница тотальной украинизации писательница Лариса Ницой, больше подходит на эту роль. Или преподаватель днепровского вуза Валерия Громова, которая читала лекцию на русском языке и теперь, скорее всего, будет уволена, тоже хорошо подходит для обструкции.
Но врач-АТОшник — никак.
Политический эксперт Владимир Корнилов тонко подметил, что мораль в этой истории парадоксальная: «Показательная история. "Герой АТО", которого несостоявшийся мэр Киева, бютовец Бондаренко заставлял говорить на мове, погнал того пинками из своего хирургического кабинета. Эти русскоязычные "герои АТО" никак не могут понять: им позволительно погибать на русском языке, но не жить на нем и тем более не работать».
Блогер Евгений Хурсин рассказал о других интересных фактах из биографии Елизарова: «Врач-хирург Елизаров, на которого наехал вечный бютовец Владимир Бондаренко, ведёт свой блог на YouTube, в котором даёт советы по медицине для простых людей, несколько лет борется с онкологией, на лечение ему собирают всем миром коллеги и неравнодушные граждане и подписчики. Кроме того, этот врач работает в нескольких клиниках, а также оказывал медицинскую помощь раненым украинским военным. Оттого поступок Бондаренко выглядит ещё более мерзко и неадекватно».
В сети эта ситуация вызвала реакцию и экспертов, и простых граждан. Адвокат Максим Ленко написал: «Если во время перевязки тебя возмущает язык общения доктора с медсестрой, то хирург тебе не поможет».
Кстати, очередное обсуждение языкового вопроса пришлось на День украинского языка и письменности, который на Украине отмечают 9 ноября. Своё поздравительное послание президент страны Владимир Зеленский начал с того, что сам вырос в русскоязычной среде.
«Есть немало граждан, которые по многим причинам не могли и пока не освоили украинский язык. Но буллинг, агрессия, принуждение — точно не будут способствовать его изучению», — подчеркнул президент.
Но именно агрессия и буллинг сегодня главные союзники в украинизации русскоязычного населения Украины.