Бывший депутат Верховной Рады и экс-глава городской администрации Киева (КГГА) Владимир Бондаренко обратился в полицию после конфликта с врачом в частной клинике «Добробут». Об этом Бондаренко сообщил 8 ноября на своей странице в Facebook

По его словам, ему сделали операцию по удалению жировика и назначили перевязку.

Во время медицинских процедур Бондаренко сделал замечания врачу и медсестре, которые разговаривали между собой на русском языке. Медики в ответ заявили, что будут говорить на том языке, на котором им удобно.

Дальше Бондаренко решил вынести этот инцидент на всеобщее обсуждение в сети, написал большой пост в Фейсбуке.

Ногой в спину: на Украине экс-депутат спровоцировал языковой скандал © Сommons.wikimedia/Jbuket

Политик заявил, что попытался уйти из кабинета.

«Я не захотел терпеть это, поднялся с места и пошел к двери. В спину я почувствовал оскорбления, выкрики, а потом удар ногой и ругательство, чтобы я шел прочь. Вслед в коридор была выброшена моя одежда. На регистрации я попросил дать мне жалобную книгу, но получил какой-то непрошитый и непронумерованный блокнот, который можно просто выбросить», — возмутился бывший мэр.

Он добавил, что был вынужден обратиться в полицию, в соответствующий департамент КГГА и Ассоциацию медиков Украины.

Дальнейшее развитие событий было для Бондаренко неожиданным. Русскоговорящим врачом оказался бывший ветеран АТО.

Хирург Вадим Елизаров был участником событий Майдана, а также поехал добровольцем в Донбасс, где оказывал помощь пострадавшим украинским силовикам в составе 59-го мобильного госпиталя из Винницы.

Прошедший войну мужчина — не самый удобный "персонаж" для травли националистов. Кассир в супермаркете, которой в лицо бросала мелочь еще одна ярая сторонница тотальной украинизации писательница Лариса Ницой, больше подходит на эту роль. Или преподаватель днепровского вуза Валерия Громова, которая читала лекцию на русском языке и теперь, скорее всего, будет уволена, тоже хорошо подходит для обструкции.

Но врач-АТОшник — никак.

Политический эксперт Владимир Корнилов тонко подметил, что мораль в этой истории парадоксальная: «Показательная история. "Герой АТО", которого несостоявшийся мэр Киева, бютовец Бондаренко заставлял говорить на мове, погнал того пинками из своего хирургического кабинета. Эти русскоязычные "герои АТО" никак не могут понять: им позволительно погибать на русском языке, но не жить на нем и тем более не работать».

Блогер Евгений Хурсин рассказал о других интересных фактах из биографии Елизарова: «Врач-хирург Елизаров, на которого наехал вечный бютовец Владимир Бондаренко, ведёт свой блог на YouTube, в котором даёт советы по медицине для простых людей, несколько лет борется с онкологией, на лечение ему собирают всем миром коллеги и неравнодушные граждане и подписчики. Кроме того, этот врач работает в нескольких клиниках, а также оказывал медицинскую помощь раненым украинским военным. Оттого поступок Бондаренко выглядит ещё более мерзко и неадекватно».

В Украинской премьер-лиге разгорелся скандал из-за украинского языка © Ievgen Seleznev/Instagram Максим Ленко написал: «Если во время перевязки тебя возмущает язык общения доктора с медсестрой, то хирург тебе не поможет».

Кстати, очередное обсуждение языкового вопроса пришлось на День украинского языка и письменности, который на Украине отмечают 9 ноября. Своё поздравительное послание президент страны Владимир Зеленский начал с того, что сам вырос в русскоязычной среде.

«Есть немало граждан, которые по многим причинам не могли и пока не освоили украинский язык. Но буллинг, агрессия, принуждение — точно не будут способствовать его изучению», — подчеркнул президент.

Но именно агрессия и буллинг сегодня главные союзники в украинизации русскоязычного населения Украины.