По мнению большинства экспертов, результаты местных выборов – именно провал «Слуги народа». Даже негативно настроенный к СН Михаил Погребинский отметил, что поражение стало более громким и жёстким, чем ожидалось. Естественно, что в команде Зеленского проводится анализ произошедшего. Элементы такого анализа опубликовал в «Фейсбуке» Михаил Подоляк

Подоляк — политтехнолог, работающий советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Именно его считают главным «смыслмейкером» нынешней администрации. Его суждения важны прежде всего тем, что позволяют увидеть какие-то элементы внутренней «работы над ошибками».

Подоляк, разумеется, никакой катастрофы не видит (мы её в общем-то тоже не видим — она произошла раньше, и выборы только проявили её). А сами результаты выборов, по его мнению, «нужны только для того, чтобы правильно оценить тенденции и сделать небольшую работу над ошибками».

Главные же особенности выборов, в видении Подоляка, выглядит так:

1. «Президент предложил обществу правильную повестку. Сервис, комфорт, меньше идеологии», но «малая, но крайне агрессивная часть общества (…) предпочла опять устроить оскорбительный и чистый политический баттл».

Тут стоит отметить три момента.

Во-первых, избирательная кампания — это всегда конфликт. Вариант выбора между «хорошим» и «очень хорошим» тоже бывает, но особого интереса выборы без конфликта не привлекают.

Иногда (в смысле — почти всегда) надо занимать какую-то позицию. Вариант «за всё хорошее и против всего плохого» прокатил два раза в прошлом году — это в два раза больше, чем он в принципе мог прокатить. Неудобно напоминать, но 2019 год уже кончился…

Во-вторых, линия СН на бесконфликтность кампании не была и не могла быть последовательной. Тот же опрос фактически поднимал значение выборов, а не снижал его.

В-третьих, совершенно непонятно, почему это другие политические игроки должны были следовать линии президента?

2. «Налицо крайне низкая явка. (…) Что показало нам крайнюю усталость от традиционных типов политики».

Низкая явка определялась двумя факторами.

Во-первых, местные выборы на Украине традиционно менее привлекательны для избирателей, чем национальные. Просто потому, что никакой зрелищности в избрании сантехников нет.

Во-вторых, на Украине эпидемия коронавируса и рисковать здоровьем в очередях на избирательных участках готовы далеко не все.

Кстати, мы полагаем, что явка была как раз завышена за счёт, например, опроса. Причём повысилась явка именно за счёт потенциальных избирателей СН. Но даже в этом случае партия проиграла.

А по поводу усталости — если люди устали от выборов, то отменяйте выборы. Основания? Та же эпидемия. Зеленский ещё когда говорил, что при четырёх тысячах заражённых в день надо вводить карантин…

3. «Умышленно был "убит" умеренный избиратель».

Мы, даже не привлекая Шерлока Холмса, с лёгкостью найдём «убийцу» — это Владимир Александрович Зеленский, который ещё в прошлом году начал выступать с заявлениями, с которыми уже выступал в позапрошлом году Пётр Алексеевич Порошенко.

На самом деле никакого «убийства» не было — умеренный избиратель никуда не девался, просто он утратил мотивацию голосовать за «Слугу народа», которая перестала быть умеренной партией.

4. «Старые ребята, спаянные на местах в многолетние кланы, в очередной раз переформатировав и переименовав себя, все равно остались со своими вассалами. Тотальное обновление на местах все ещё невозможно».

Вернёмся к пункту 1 — есть некоторое противоречие между неагрессивной избирательной кампанией и намерением «тотально обновить» местные элиты. Но, справедливости ради, надо признать, что такой задачи и не ставилось. По крайней мере, прямых призывов к «тотальному обновлению» мы не зафиксировали.

По большому счёту, такая тактика была правильной, поскольку это в 2019 году «Слуга народа» представляла собой «ту молодую шпану», которая сметёт с лица земли старую политическую элиту. В 2020 году это уже «партия власти» со всеми достоинствами и недостатками такой позиции. В частности, призывы к «обновлению» воспринимались бы уже как попытка уничтожения оппозиции (мы, правда, сомневаемся, что это сыграло бы партии в минус, — куда уж дальше минусовать?).

Надо также отметить, что Зеленский и команда сделали всё, чтобы избиратели усомнились — так ли им нужно такое «обновление»?

Ну и наконец — именно команда Зеленского начала договариваться с местными элитами, когда стало понятно, что дела у СН не очень. Какое уж тут «обновление»…

5. «Многоканальный и обильный компромат против Слуги. Все без исключения оппоненты партии круглосуточно атаковали правящую партию».

Все без исключения оппоненты всегда атакуют партию власти. Не партию власти тоже атакуют все без исключения оппоненты. Если на этих выборах как-то должно было быть по-другому, хотелось бы ознакомиться с развёрнутым обоснованием — почему это?

6. «Внутренние конфликты в правящей партии. Она не смогла построить единую управленческую вертикаль».

По логике тут должна была быть «рука Кремля», но нет — прозвучала здоровая самокритика. Жалко только, что её мало…

Резюме:

Понятно, что Подоляк должен был написать какой-то текст, оправдывающий прежде всего его самого и его работодателя. Дескать, не профукали, а столкнулись с действием факторов непреодолимой силы… И не потому даже, что надо оправдываться, а потому, что в команде Зеленского ещё сами не поняли, почему проиграли. Перечисленные Подоляком моменты — риски, которые должны были быть прописаны в предвыборной стратегии партии.

Судя по всему, к серьёзному анализу причин поражения в «Слуге народа» ещё не приступили. Впрочем, когда анализ будет окончен, в «Фейсбуке» мы его не увидим. Разве что в качестве утечки.