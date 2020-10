Президент США Дональд Трамп сумел сократить отставание от своего соперника-демократа Джо Байдена благодаря новым подробностям о работе его сына на энергетическую компанию Burisma. Но в предвыборном штабе Трампа не уверены, что этого скандала хватит для переизбрания на второй срок

Последний месяц президентской кампании-2020 в Америке будет проходить под украинским знаком. С каждым днём обороты набирает история с электронной перепиской сына кандидата в президенты от Демократической партии Хантера Байдена, обнародованной газетой New York Post. По сообщениям издания, Джо Байден, будучи вице-президентом США, использовал своё служебное положение в интересах семьи. Отец за сына. Трамп бьёт Байдена Украиной © AP, Visar Kryeziu

Кому-то из кандидатов Украина поможет

Бывший помощник президента США Стивен Бэннон рассказал в интервью австралийскому филиалу телеканала Sky News 18 октября, что адвокат американского лидера Рудольф Джулиани ознакомил его, специалиста по деятельности властей КНР, с содержимым жёсткого диска компьютера Хантера Байдена пару месяцев назад, поскольку там содержится информация о деловых связях семьи Байдена с Китаем.

«Избирательный штаб Байдена не оспаривает подлинность писем. Юрист Хантера Байдена связывался с нами по телефону и по электронной почте, он говорил, что ему нужно забрать жёсткий диск. Это не какая-то операция российской разведки. Они признали, что это их жёсткий диск», — сказал Бэннон.

Он уточнил, что одно из писем от юристов поступило непосредственно перед публикацией New York Post, и пообещал в скором времени предоставить подтверждение этого, а также подчеркнул, что электронная переписка не была похищена у Хантера Байдена в результате хакерской атаки.

«Почему штаб Байдена не подаст на New York Post в суд? Потому что при подаче ответного иска всё выйдет на свет. Он говорил, что всё относительно Burisma — это ложь, что он ничего об этом не знает. Теперь установлено, что Джо Байден — лжец», — заявил Бэннон.

Кроме того, по словам бывшего сотрудника Белого дома, а ныне политического консультанта, письма с жёсткого диска подтверждают тесные деловые связи семьи Байденов с Китаем, хотя бывший вице-президент в течение многих лет категорически отрицал наличие таковых. Бэннон отметил, что некоторые лица, упомянутые в переписке, уже подтвердили подлинность писем.

Тем временем газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в редакции New York Post, что основной автор статьи об украинском компромате на Байдена-младшего Брюс Голдинг отказался подписывать её своим именем, сомневаясь в достоверности информации, и тогда в качестве авторов указали других журналистов, о чём те узнали уже постфактум.

Как бы то ни было, американские политики уже приучили не только общественность своей страны, но и добрую половину мира, что доказательства — это излишнее, а если нужно в сжатые сроки вызвать у избирателей отвращение к оппоненту, то тут начинает действовать принцип «некогда объяснять, просто верьте».

Как рассказал источник портала Axios в предвыборном штабе республиканцев, помощники Трампа ожидают, что он поднимет тему электронной переписки Хантера в ходе второго тура теледебатов с Джо Байденом 22 октября, а ещё советуют ему не перебивать своего соперника, рассчитывая, что он сам станет путаться и будет выглядеть старчески болтливым. Но Трамп и без всяких советов при любом удобном случае критикует бывшего вице-президента за возможную причастность к коррупционным схемам, особенно на Украине, из-за которой ему пришлось пройти через процедуру импичмента.

16 октября, выступая перед сторонниками в штате Джорджия, президент заявил: «Я говорю вам, семья Байденов коррумпирована. Это коррумпированная семья. Да, вам следует их посадить. Посадить Байденов. Посадить Хиллари. Вы можете представить, чтобы мои дети делали то, что этот парень Хантер делает?» Судьба сателлита. На всех этажах украинской власти замерли в ожидании того, кто станет президентом в США © AP, Visar Kryeziu

На следующий день в Мичигане он назвал Байденов одними из самых нечестных людей, которых видел в жизни.

«Джо Байден — коррумпированный политик. А семья Байдена — это преступная группировка. Мы называем его (Хантера. — Ред.) человек-пылесос. Его отец едет в какую-то страну, а он следом и говорит: «Давайте деньги». Так и происходит. Его отец отправился в Китай. Он поехал следом, в итоге в его распоряжении оказались $1,5 млрд, это миллионы долларов в год», — добавил Трамп.

Неизвестно, повлияла ли история с украинским компроматом сына кандидата от демократов на политические предпочтения избирателей, но после публикации New York Post преимущество Джо Байдена над Трампом сократилось: если 13 октября, то есть за день до выхода статьи в свет, он опережал действующего главу государства на 10%, то сегодня — на 8,9%.

Радоваться Трампу рано

Эта тенденция, безусловно, не может не радовать Трампа, но всё же поводов для беспокойства у него ещё более чем достаточно. Один из них — утрата поддержки среди тех категорий электората, которые помогли ему победить на прошлых выборах.

Как показал совместный опрос NBC News и Wall Street Journal, среди граждан старшего поколения перевес в сторону Байдена достиг 27%. Похожая картина и в случае с женщинами из пригородов — 28%, по результатам исследования ABC News/Washington Post.

Чтобы вернуть доверие этих важных групп, президент напрямую обратился к ним. В опубликованном после возвращения из военного госпиталя ролике Трамп, только что излечившийся от коронавируса, пообещал «своим самым любимым людям на свете — пожилым» позаботиться о них без всякой платы и предоставить им такую же терапию, какая была у него самого.

На митинге в городе Джонстон (штат Пенсильвания) президент заявил: «Мне кто-то сказал: «Не знаю, любят ли тебя женщины из пригородов». Я спросил: «Почему?» Мне ответили: «Им может не нравиться твоя манера говорить». Но я выступаю за закон и порядок. Я выступаю за вашу безопасность. Поэтому хочу попросить об одолжении. Женщины из пригородов, пожалуйста, не могли бы вы полюбить меня? Я спас ваши чёртовы районы!»

Предвыборный штаб хозяина Белого дома, конечно же, уверяет общественность, что всё идёт по плану. Политический консультант Брайан Лэнца, работающий с Трампом и в 2016-м, и в 2020 году, сказал в интервью изданию Politico, что подобные заявления имеют в том числе тактическую задачу, поскольку Дональд Трамп лучше всего действует в ситуации догоняющего и сравнил его с легендарным киногероем Рокки Бальбоа, который ждёт, пока соперник ударит, а затем отвечает, нанося свой нокаутирующий удар.

Однако очевидно, что волнение в стане республиканцев присутствует. Цифровая гражданская война. Как США в очередной раз ввели цензуру © AFP, Denis Charlet

Если раньше Трамп даже не допускал мысли о проигрыше на выборах, то, выступая перед сторонниками в Джорджии, сам поднял эту тему.

«Представляете, что будет, если я проиграю? Что мне вообще делать со своей жизнью? Я скажу: «Я проиграл худшему кандидату в истории политики». Хорошо чувствовать я себя, конечно, не буду. Может, вообще из страны придется уехать, не знаю», — сказал он.

К слову, в 2016 году многие политики и звёзды шоу-бизнеса публично обещали уехать из Соединённых Штатов, если президентом станет Трамп, мол, жить в стране под его руководством не смогут, но никто никуда не уехал.

Трамп тоже вряд ли куда-то эмигрирует, но то, что он начинает просчитывать и вариант поражения, очевидно, хотя и не признаёт этого. Ранее Axios сообщил, что руководители избирательного штаба Трампа готовятся к его проигрышу на предстоящих выборах и уже обвиняют друг друга в провале. В статье говорится, что у трёх высокопоставленных советников президента, беседовавших недавно с главой штаба Уильямом Степином, сложилось впечатление, что избирательную кампанию, как он считает, ждёт фиаско. Естественно, всё это говорится закулисно, а публично выражают уверенность в победе и никак иначе.

Председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел в эфире телеканала ABC 18 октября опровергла информацию о том, что некоторые законодатели-республиканцы больше не поддерживают президента, поскольку опасаются его поражения на выборах. Кроме того, она не сомневается, что электорат её партии продемонстрирует высокую явку 3 ноября на избирательных участках, поскольку, в отличие от демократов, не слишком доверяет голосованию по почте.

«Вы не увидите завершения карьеры Дональда Трампа. Он победит в день выборов. И я могу сделать прогноз уже сейчас, если по какой-то причине Джо Байден будет объявлен победителем, Трамп заявит, что собирается баллотироваться в 2024 году», — заявил Стив Бэннон в интервью австралийскому изданию The Australian.

По его мнению, результаты предстоящих выборов, скорее всего, будут оспорены в Верховном суде, и едва ли их признание удастся урегулировать достаточно быстро. Аналогичной точки зрения, как написала 9 октября газета The Washington Post, придерживается и председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси. Люди из её окружения сообщили, что на встречах со сторонниками она неоднократно призывала готовиться к тому, что ни Трамп, ни Байден не смогут набрать необходимые для победы 270 голосов выборщиков, что приведёт к спору по поводу того, кто должен стать президентом США.

Согласно избирательной системе Соединённых Штатов, граждане голосуют за выборщиков, и уже они выбирают президента страны. На 41-й день после президентских выборов (в первый понедельник после второй среды декабря, в 2020 году 14 декабря) голосует коллегия выборщиков. Они собираются в столице штата и отдают голоса за одного из кандидатов, уже зная желание избирателей.

Голоса выборщиков подсчитываются на заседании Конгресса 6 января. Победителем президентских выборов становится кандидат, который набрал 50% + 1 голос. Если абсолютное большинство не получает никто, то решение принимает Палата представителей. Конгрессмены выбирают из трёх кандидатов, набравших максимальное число голосов, причём каждый штат имеет только один голос. Результат определяет простое большинство голосов.

За всю историю США было всего два таких случая: в 1800 году так победил Томас Джефферсон, а в 1824 году — Джон Адамс. Если и Палата представителей не сможет договориться, из двух лидирующих кандидатов выбирает Сенат. Если имя победителя не определят к 20 января, когда, согласно Конституции, проходит церемония инаугурации, то функции президента принимает третье лицо государства — председатель Палаты представителей. Смерть дочери одесского еврея может изменить исход президентских выборов в США © REUTERS, Elizabeth Frantz

Поскольку вероятность определения исхода президентских выборов в суде очень высока, Трамп пытается добиться скорейшего назначения членом Верховного суда США своего человека — Эми Кони Барретт.

12 октября в юридическом комитете Сената начались слушания по утверждению её кандидатуры, демократы хоть и имеют меньшинство в верхней палате Конгресса, но всё же прикладывают все усилия, чтобы помешать этому назначению до 3 ноября. И тут на первый план вышла кандидат в вице-президенты Камала Харрис, которая входит в состав этого комитета, а также имеет большой опыт в проведении допросов, поскольку долгие годы работала прокурором, поэтому выбирает для Эми Кони Барретт как можно более неудобные вопросы.

Кто бы ни победил на выборах, он не станет президентом всей американской нации. В ходе опроса, проведённого агентством Associated Press и социологическим исследовательским центром NORC при Чикагском университете с 8 по 12 октября, 85% респондентов заявили, что среди населения страны наблюдается значительный раскол относительно важных ценностей. Более того, 66% уверены, что в ближайшее время ситуация не улучшится.

91% сторонников Байдена уверены, что раскол только усилится, если Трампа переизберут на второй срок, аналогичный прогноз в случае победы бывшего вице-президента дали 76% сторонников Трампа.

Теперь судьба страны находится в руках избирателей «колеблющихся штатов», и пока перевес на стороне Байдена — 4,3%. Исход борьбы может решить каждый голос: например, в Пенсильвании, согласно опубликованным 16 октября результатам опроса издания The Hill и консалтинговой фирмы Harris, 51% избирателей готовы поддержать Байдена, 46% — Трампа, а ещё 3% не определились; во Флориде, пересчёт голосов в которой по решению суда обеспечил победу Джорджу Бушу-младшему, политики идут вровень — по 48%, как показало исследование телекомпании NBC News и социологической службы Marist Poll.