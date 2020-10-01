В попытках снять с занимаемой должности главу Офиса президента Андрея Ермака его недоброжелатели раскрывают всё новые обстоятельства неудавшейся операции по выманиванию на Украину бойцов из Донбасса. При этом под угрозой оказываются отношения Турции и России

В четверг, 1 октября, главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов рассказал новые подробности операции по выманиванию на Украину бойцов вооруженных сил ЛНР и ДНР.

«В сети появился документ уголовного дела по организации захвата 28 российских террористов на борту турецкого самолета, судя по штампу, подготовленный 5-м управлением Департамента контрразведки СБУ. Мои источники говорят, что это достоверная информация. Это была совместная операция ГУР МО, СБУ, а также спецслужб США и Турции», — написал Бутусов в Facebook.

Украинский журналист первым среди прочих заявил, что в операции принимали участие не только украинские и американские, но и турецкие спецслужбы. При этом последние не были пассивными наблюдателями.

«Разведслужба Турции обеспечила направление в Минск самолета с повышенной вместимостью и дополнительной защитой кабины пилотов. В обмен на помощь Турции спецслужбы Украины оказали содействие в захвате турками в Одессе курда Исы Озера, который был объявлен в розыск в Турции (11 сентября турки показали Озера в Стамбуле — он был вывезен из Украины без решения суда, хотя получил законный вид на жительство). Один из пилотов и старший стюард были на борту не случайно, а прошли подготовку для подобных чрезвычайных ситуаций», — описывал Бутусов вовлеченность турок в операцию.

Кроме того, Бутусов заявил, что с салоне самолёта находилось четверо подготовленных к рукопашному бою сотрудников украинских спецслужб, которые контролировали салон с обоих входов. ЦРУ готовит белорусских экстремистов на Украине – глава внешней разведки России © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

«Общая координация, управление и финансирование операции осуществлялась совместно со спецслужбами США», — отметил он.

По его словам, для посадки на Украине летевшего из Белоруссии в Турцию самолёта должны были использовать повод — плохое самочувствие одного из пассажиров. А после посадки — задержать бойцов из Донбасса и всех «подозрительных лиц».

В этой же записи Бутусов повторил обвинения в адрес высшего руководства Украины. Собственно, эти обвинения и могут быть основным мотивом для публикации. Однако внутриполитические разборки на Украине в очередной раз рискуют осложнить международную обстановку. Кроме того, они в очередной раз демонстрируют, что Украина — крайне ненадежный партнёр.

Всё, чтобы сместить Ермака

Говоря о том, почему операция не увенчалась успехом, выродившись в итоге в задержание бойцов из Донбасса в Белоруссии, что повредило российско-белорусским отношениям, Бутусов указал конкретных виновников.

«Документ датирован 30 июля. Такой же план был подготовлен и на рейс 25 июля, которым террористов должны были вывозить изначально. Они въехали 25 июля в Беларусь, у каждого в руках был авиабилет, но вылететь им не дали. Но на совещании в кабинете президента Владимира Зеленского 24 июля, где начальник ГУР МО Василий Бурба и первый зампред СБУ Руслан Баранецкий докладывали о спецоперации, Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак приняли решение о переносе сроков вылета. Группу террористов разместили в Минске ждать нового рейса. Вылет был перенесен на 30 июля. Однако после предательства и передачи данных о спецоперации в Беларусь кем-то из участников совещания в президентском кабинете террористы были задержаны в Минске», — заявил журналист.

При этом Бурбу он виновным в утечке не считает. По словам Бутусова, после того как глава Главного управления разведки Минобороны Украины предложил участникам совещания пройти проверку на полиграфе из-за срыва операции, его уволили.

«Президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, начальник комитета по разведке Руслан Демченко сорвали хорошо подготовленную и продуманную специальную операцию, которую Украина проводила совместно со спецслужбами стран НАТО», — подчеркнул Бутусов.

Его обвинения не новость. Он и ранее винил в первую очередь главу Офиса президента в срыве этой потенциально успешной операции. Да и ряд других спикеров, в первую очередь связанных с «Европейской солидарностью», тоже обвиняли Ермака в «работе на Россию» и в этом конкретном случае.

Более того, даже предшественник Ермака на посту главы Офиса президента Андрей Богдан в интервью 8 сентября заявил об утечке информации из ближайшего окружения президента Зеленского. Абзалов объяснил, для чего Баку и Ереван используют конфликт в Карабахе © Министерство обороны Армении | Министерство обороны Армении | Перейти в фотобанк

«Насколько я слышал, я могу ошибаться, была создана фирма, набран персонал, поехали люди работать на вышки, они реально их охраняли. Это не сказка была. Эта спецоперация была суперсекретная и суперсерьезная больше года. Ее разрушил один телефонный звонок, и этот человек признался, что он сделал этот телефонный звонок. Кто это? Это расскажет прокурор очень скоро в этом деле. Знаю, кто звонил и когда звонил. Это когда-то обязательно всплывет», — заявил Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

И это можно было бы считать личной проблемой Зеленского и Ермака, если бы не тот факт, что новые разоблачения украинских журналистов могут серьёзно ударить по Турции, оказывавшей, если верить Бутусову, помощь спецслужбам Украины.

Болтун — угроза Эрдогану

Россия в разгорающемся конфликте в Нагорном-Карабахе занимает подчёркнуто нейтральную сторону. В среду, 30 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл телефонные разговоры с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.

«С российской стороны выражена серьёзная озабоченность продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями. Озвучен призыв к незамедлительному прекращению огня и деэскалации напряжённости, а также недопущению провокационной и воинственной риторики. Акцентирована необходимость скорейшего возврата сторон за стол переговоров», — рассказала о них пресс-служба российского МИДа.

Не изменяет своему нейтралитету Россия и в совместных заявлениях.

«Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — гласит, к примеру, совместное заявление президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона, обнародованное в четверг, 1 октября. «Убрать внешние силы»: Абзалов рассказал, как остановить войну в Нагорном Карабахе © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк

При этом Армения — член Организации Договора о коллективной безопасности, как и Россия. А вот Азербайджан безоговорочно поддерживает Турция.

Турция — один из партнёров России на международной арене. В том числе и в вопросах вооружений. В августе Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка систем С-400. Кроме того, российские и турецкие военнослужащие осуществляют совместное патрулирование в сирийском Идлибе.

И вот благодаря Украине стало известно, что турецкие спецслужбы ради преследования своих целей согласны были помочь Киеву по сути в похищении граждан РФ, которыми и являлись бойцы из Донбасса, за которыми охотились украинцы.

Это может оказать влияние если не на нейтралитет России в вопросе Нагорного Карабаха, то на отношение к Турции как к партнёру в оборонной сфере.

Украина же в очередной раз подтвердила свой имидж как крайне токсичного и ненадёжного партнёра. Ничто на Украине не может остаться в секрете. Турции, да и другим государствам, в очередной раз преподнесли важный урок: по возможности нужно постараться избегать общих дел с украинским государством.