Один из крупнейших олигархов Украины Виктор Пинчук переживает непростые времена. Украинские СМИ со ссылкой на собственные источники утверждают, что Пинчук избавляется от элементов своей бизнес-империи и собирается переехать жить в Лондон

Собственник EastOne Group (управляющая компания, под мандатом которой находятся активы бизнесмена) с состоянием в $1,4 млрд, согласно последнему рейтингу украинской версии журнала Forbes, уверенно занимает вторую позицию среди самых богатых украинцев.

Но если в 2012 году Пинчук занимал 255-е место в мировом рейтинге Forbes с состоянием в $4,2 млрд, то сегодня он переместился на 1613 позицию. Таким образом, состояние одного из наиболее влиятельных олигархов Украины уменьшилось в три раза, хотя, в отличие от других украинских олигархов, Пинчук не терял активов в результате боевых действий в Донбассе или ухода Крыма. А в политических кругах его называют в числе главных бенефициаров последней «революции на Майдане».

Во многом Виктору Пинчуку удалось избежать репутационных потерь благодаря тому, что он одним из первых поддержал массовые протесты.

Миллиардер, сколотивший состояние в годы президентства своего тестя Леонида Кучмы, любит называть себя филантропом и не любит — олигархом. После ухода Кучмы с поста президента Пинчук потратил миллионы долларов, чтобы приблизиться к «сильным мира сего». Нужно ли помогать русофобам? Железнодорожные колёса Пинчука и российский рынок © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

До сих пор крупнейшей потерей зятя Леонида Кучмы считалась реприватизация «Криворожстали», которую в 2004 г. Виктор Пинчук приобрел в складчину с Ринатом Ахметовым за 4,26 млрд грн.

Проигрыш Хиллари Клинтон на президентских выборах в США считается еще одним неудачным «вложением» бизнесмена.

Юность олигарха

Родился Виктор Пинчук в Киеве, но потом семья переехала в Днепропетровск. Отец будущего миллиардера был металлургом, начинал карьеру прокатчиком-листовиком, затем работал ведущим инженером в Гипромезе, а мать работала научным сотрудником в Днепропетровском металлургическом институте.

Существенную роль в судьбе будущего бизнесмена сыграла школа. Пинчуки отдали сына в днепропетровскую школу №19, в которой работал очень сильный педсостав, некоторые уроки в старших классах вообще шли по институтской системе. Это давало результат: в классе было 32 человека, и 28 сразу после школы поступили в вузы.

Теперь большинство одноклассников и друзей Пинчука уехали за рубеж, кто — в Германию, кто — в Израиль, некоторые осели в Киеве, и практически все занимают приличное положение в обществе.

Сам Пинчук был круглым отличником и школу окончил с золотой медалью. Хотел поступать в медицинский институт, однако решил пойти по стопам родителей, и в 1983 году с отличием окончил Днепропетровский металлургический институт по специальности «обработка металлов давлением» специализации «производство труб».

Первую любовь Пинчук встретил еще в школе. Он долго и упорно добивался расположения первой красавицы своего класса Елены Аршавы, на которой потом и женился. Прожив с первой женой 17 лет, Пинчук развелся, женившись на единственной дочери второго президента Украины Леонида Кучмы — Елене Франчук. Не Пинчук. Деркач намекнул, кто из украинских олигархов проплатил американские санкции против него © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Путь наверх

Восхождение Пинчука на украинский Олимп началось с днепропетровского завода, который производил стальные трубы. В 1990 году Виктор Пинчук учредил фирму «Интерпайп». Инженер-металлург по образованию, Пинчук говорил, что построил бизнес на собственных патентах.

Изначально бизнес заключался в простой перепродаже труб. Пинчук продавал трубы в Россию и Центральную Азию в обмен на газ. В середине 90-х Пинчук объединился с Юлией Тимошенко, которая в то время занималась в Днепропетровске торговлей газом и нефтью. Вместе они основали фирму «Содружество».

«Понятно, что там был также скрытый бенефициар — тогдашний днепропетровский губернатор Павел Лазаренко. Тогда никто не работал без него», — вспоминал нынешний народный депутат Никита Потураев, который занимался коммуникациями в команде Пинчука с 1998 по 2008 год, и организовывал его первую парламентскую избирательную кампанию.

«В какой-то момент Виктор понял, что все может закончиться очень плохо для него, вплоть до того, что его могут убить, — рассказывал Потураев. - Потому что они вошли в его схемы, разобрались, как он все это делал, и он был уже не нужен. И он с большим трудом отсоединился и начал искать связи в Киеве. Прошло некоторое время, пока он попал в круг Кучмы».

По словам Потураева, Пинчук был любителем классической музыки и спонсировал несколько турне известных советских оркестров, приглашая на концерты высокопоставленных лиц. На одном из таких концертов в 1996 году его представили Елене, единственной дочери второго президента Кучмы. Через шесть лет она стала его женой.

Лазаренко впал в немилость, когда провел в парламент свою оппозиционную к Кучме партию «Громада» в 1998 году и собрался выставить свою кандидатуру против Кучмы на президентских выборах. А уже в 1999 году он был арестован в США и обвинен в отмывании денег.

Тем временем, налоговая предъявила огромные штрафы главной компании Лазаренко и Тимошенко «Единые Энергетические Системы Украины», после чего компания работу. Пинчук воспользовался освободившейся нишей и стал олигархом номер один в Днепропетровске. Есть и такая партия. Чем будет заниматься политсила «ланселота» Стерненко и олигарха Пинчука © Facebook, Natasya Nagorna

В этот период в Днепре возрождалась местная еврейская община. Три днепровских бизнесмена еврейского происхождения — Виктор Пинчук, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — пожертвовали десятки миллионов долларов на еврейские проекты в Днепре.

Но такое единение не отменило бизнес-споров между олигархами. В 2013 году Пинчук подал в Высший Суд Лондона иск на $2 миллиарда к Коломойскому и Боголюбову. Открытые материалы дела позволили заглянуть за кулисы олигархических сделок начала нулевых.

Пинчук утверждал, что партнеры незаконно завладели акциями Криворожского Железорудного Комбината (КЖРК), самого большого предприятия по добыче железной руды на Украине, за которые он заплатил $143 миллиона в 2005 году.

Коломойский и Боголюбов настаивали, что Пинчук требует денег за способствование приватизации КЖРК через своего тестя, тогдашнего президента Леонида Кучму.

Коломойский и Боголюбов купили КЖРК в июле 2004 года как часть приватизации группы УкрРудПром, государственного железорудного холдинга. На досудебных слушаниях Пинчук утверждал, что партнеры выиграли тендер только благодаря ему, поскольку он пролоббировал закон, который давал приоритет на покупку предприятия тем, кто уже владел долей в нем. В УкрРудПроме долями владели Коломойский и Боголюбов.

Никопольский завод ферросплавов Пинчук приватизировал в 1999 году. Боголюбов и Коломойский якобы должны были получить крупную долю в НЗФ после приватизации, но этого не произошло. На приватизации в 1999 году все трое получили право приобрести 4,6% НЗФ. Половина этой доли досталась Пинчуку.

Стороны затем договорились, что при наращивании одним из партнеров доли владения в предприятии, ее поделят пополам — и доходы тоже. Но когда между 2000 и 2003 годом банк Пинчука «Кредит Днепр» и индустриально-финансовый консорциум «Приднепровье» завладели мажоритарной долей НЗФ, Пинчук, по словам Коломойского и Боголюбова, нарушил договоренность.

Ответчики также обвинили Пинчука в использовании своих связей для установления контроля над государственными предприятиями и получения откатов. Например, по их словам, Коломойский, которому принадлежали 40,1% Укрнафты, ежемесячно переводил половину дивидендов Пинчуку за возможность контролировать совет правления компании. Пинчук уже не туз и не король, а в лучшем случае валет. Сам он ничего не решает – Бортник © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Еще $5 миллионов он якобы каждый месяц переводил в «спецфонд», предназначенный для приближающихся выборов 2004 года.

В свою очередь Пинчук обвинил Коломойского в организации убийства троих человек, включая днепропетровского адвоката, и в постоянном рейдерстве. Коломойский отрицает все обвинения.

Суд между Пинчуком и Коломойским-Боголюбовым не состоялся: после досудебных слушаний стороны заключили мировое соглашение в январе 2016 года, за несколько дней до назначенной даты начала суда.

Крупнейшие потери

Будучи премьер-министром, Юлия Тимошенко грозила пересмотреть приватизацию ряда предприятий — включая и активы Пинчука. Ей удалось реприватизировать завод Криворожсталь, 44% в котором принадлежали Пинчуку.

Изначально проданный в 2004 году за $800 миллионов, через год завод перепродали индийской Mittal Steel в шесть раз дороже — за $4,8 миллиарда.

Благодаря досудебным слушаниям лондонского процесса с Коломойским выяснилось, что Пинчук вступал в сговор с другими олигархами, чтобы консолидировать металлургические активы и избежать повторения судьбы Криворожстали. Для этого он создал офшорный Ферросплавный холдинг.

Пересмотр приватизаций остановился, когда Тимошенко потеряла пост премьера в конце 2005 года, но Пинчуку все же пришлось отвоевывать свой контроль над Никопольским холдингом в суде Киева. Он выиграл апелляцию в 2007 году.

Чем владеет Пинчук

Виктору Пинчуку и принадлежит украинская промышленная компания «Интерпайп», производитель труб и колес для железнодорожного транспорта, банк «Кредит Днепр» (до недавнего времени), ферросплавные заводы, медиа-империя (телеканалы ICTV, Новый канал, СТБ, до недавнего времени — газета «Факты»). Пауки в Банке. Минфин США раскрыл офшорные схемы украинских олигархов © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

В структуре Интерпайп пять промышленных активов: «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)», «Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)», «Интерпайп Нико-Тьюб», «Днепропетровский Втормет» и электросталеплавильный комплекс «Днепросталь» под брендом «Интерпайп Сталь».

Базовый трубный бизнес олигарха сейчас терпит колоссальные убытки, спасают только колеса. По итогам 7 месяцев 2020 года трубно-колесная компания Interpipe Виктора Пинчука сократила продажи труб на 24% — до 275,2 тыс. тонн. Но сохранила позитивную динамику реализации ж/д продукции, увеличив ее на 4,2% до 119,5 тыс. тонн.

Как рассказал «Украинским новостям» директор по экономике и финансам Интерпайп Денис Морозов, сейчас в Украине спрос на нарезные трубы обвалился, а на трубы, которые закупал НАК «Нафтогаз Украины», — стремится к нулю, поскольку в стране темпы и объемы бурения новых скважин снизились в 3-4 раза по сравнению с прошлым годом.

Также упал и рынок линейных труб общего назначения.

Объем экспортных поставок жд-колес не уменьшился. Компания лидирует в грузовом сегменте, примерно 60% грузовых вагонов в Европе оснащены колесами «Интерпайпа». Однако сегодня совместное предприятие с французской Vallourec загружено лишь наполовину. Квота ограничивает возможности по поставкам. По колесам загрузка на уровне 60%, трубное производство загружено наполовину, завод «Интерпайп сталь» — на 60%.

Принадлежавший Пинчуку банк «Кредит Днепр» недавно был продан украинскому бизнесмену Александру Ярославскому. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов банк занимал 19 место среди 75 действующих. В сентябре банк отчитался об убытках в 177 млн гривен.

Украинские СМИ пишут, что продается и бывшее перспективным для Пинчука направление — газовый бизнес. Компания-добытчик Geo Alliance, по данным украинских журналистов, была выставлена на продажу еще в феврале 2019-го, а выходить из бизнеса Пинчук планировал вместе с партнером из Нидерландов Яном Тейлором (группа Vitol) — это наибольший мировой трейдер углеводородов.

Виктор Пинчук — чемпион среди олигархов по контролю над телевидением. Он владеет сразу тремя большими телеканалами — ICTV, СТБ и Новым каналом, которые входят в холдинг StarLightMedia. Пинчук владеет холдингом пополам со своей женой, Еленой. Ринат Ахметов — от карт до телеграфного столба © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

Пинчук приобрел три телеканала и другие медиа активы именно во время президентства Кучмы. Помимо ICTV, СТБ и Нового канала, в холдинг входят музыкальные каналы М1 и М2, и развлекательный канал QTV. Суммарно каналы Пинчука охватывают 24 процента украинской телеаудитории, Это больше, чем доля 1+1 Media Игоря Коломойского и МедиаГруппы Украина Рината Ахметова.

Пинчук инвестировал в развитие своих телеканалов миллионы долларов. Только на запуск развлекательного канала QTV в 2008 году он потратил $5 миллионов. Каналы холдинга не приносят прибыли. Вместо этого, они дают политическое влияние.

Пинчук впервые испробовал силу телевидения во время парламентской избирательной кампании 2002 года. Тогда ICTV участвовал в продвижении политического проекта Пинчука — Команды Озимого Поколения.

Но сейчас телеканалы выставлены на продажу. Сразу несколько источников газеты «Вести» подтвердили факт переговоров между олигархом и Виктором Медведчуком о продаже телеканалов СТБ и ICTV. И, по неофициальным данным, сделка по продаже СТБ недавно была закрыта, а по ICTV переговоры еще продолжаются.

Если олигарх действительно переедет жить в Лондон, то жилье у него там уже есть. В открытом доступе данных по недвижимому имуществу Пинчука не так много. Доподлинно известно, что ему принадлежит вилла в Кенсингтоне — престижном районе Лондона.

Лондонское жилье миллиардер приобрел еще в 2008 году за 80 млн фунтов, что, по информации СМИ, было рекордной ценой за недвижимость в Британии. Сам Пинчук назвал это инвестицией.

В 2014-м британский онлайн-ресурс обзоров и сравнений товаров и услуг Comparecamp включил виллу в ТОП-10 самых дорогих особняков Великобритании (10 место).

В том же 2008-м Виктор Пинчук приобрел четыре виллы на Сардинии (остров в Средиземном море, входит в состав Италии), По данным итальянской газеты La Stampa, дома обошлись миллиардеру в $75 млн и покупали их через белизский Orinbay Worldwide Limited.

В этот «пакет» недвижимости входят две виллы категории суперлюкс: Luci del mare на 15 комнат, Samanna — на 21 и с большим садом площадью 5,8 тыс. кв м. И еще два меньших 5-комнатных дома La Torre и La Deseada непосредственно на Изумрудном берегу. Шахтёры против олигархов. Подземная забастовка на родине Зеленского © Facebook, Сергей Каплин

Друзья Пинчука

В международном сообществе Пинчук известен как бизнесмен и крупный филантроп. Он стал одним из первых украинских олигархов, который основал собственный благотворительный фонд. Его благотворительный фонд передал на различные цели $125 миллионов.

К 2007 году Пинчук стал достаточно известен, как филантроп, чтобы начать налаживать связи с мировыми лидерами. Хиллари Клинтон и ее муж, 42-й президент США Билл Клинтон, в прошлом — спикеры конференции YES, называют себя друзьями Пинчука.

Связь Пинчука с семьей Клинтон хорошо известна. В 2015 году газета Wall Street Journal писала, что Пинчук был самым большим индивидуальным донором фонда Clinton Foundation. С 2009 по 2013 год он передал в фонд не менее $8,6 миллиона. Кроме того, в сентябре 2016 года Пинчук пожертвовал $7,4 миллиона на благотворительную программу Clinton Global Initiative.

Близость к Клинтонам давала широкие возможности. Например, с сентября 2011 по ноябрь 2012 года Пинчук 12 раз встречался с чиновниками Госдепа США. Об этом писала The New York Times.

Помимо Клинтонов, в списке «друзей» Пинчука, которые выступали на его мероприятиях, есть бывший британский премьер-министр Тони Блэр, в фонд которого Пинчук пожертвовал около миллиона долларов, и легендарный музыкант Элтон Джон.

Когда в 2010 году Пинчук попал в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, Элтон Джон, который сотрудничал с фондом Елены Пинчук АнтиСПИД, назвал Пинчука «выдающимся мыслителем».

В апреле 2016 года Пинчука пригласили стать членом международного наблюдательного совета в Atlantic Council, одном из самых известных аналитических центров Вашингтона.

Пинчук и «соросята»

Официально Виктор Пинчук оставил политику более десяти лет назад — после того, как его тесть Леонид Кучма ушел с поста президента в 2005 году, а сам он решил не переизбираться в парламент. Запад против олигархов. Зачем Украине Бюро экономической безопасности © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Но, несмотря на это, Пинчук и сегодня финансово связан со многими украинскими политиками — в том числе, со многими политическими новичками. В 2006-2015 годах Фонд Виктора Пинчука пожертвовал в сумме $1,75 миллиона в благотворительный фонд экс-премьер-министра Арсения Яценюка Open Ukraine.

Через свой фонд Пинчук платил и Сергею Лещенко — политику, антикоррупционному активисту и бывшему журналисту. Лещенко получил от Фонда Виктора Пинчука 55 478 гривен в 2015 году и 35 543 гривен в 2016 году. По словам Лещенко, эти деньги были гонораром за участие в мероприятиях, которые Пинчук организовывал во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Лещенко отрицает, что эти деньги как-либо связывают его с Пинчуком: по его словам, гонорар был оплачен из средств, которые Фонд Пинчука специально для этого получил от международного фонда «Возрождение» Джорджа Сороса.

Целый ряд молодых украинских политиков связаны с Фондом Пинчука по-другому — они получали от фонда гранты на учебу. Виктор Пинчук пока сохраняет влияние на политические процессы. Он — основной «держателей акций» парламентской фракции «Голос». Олигарха называют основным проводником интересов Джорджа Сороса на Украине.