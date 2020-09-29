Противостояние кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена достигло предела, они лихо обмениваются колкими обвинениями в заочной дискуссии. Настало время сказать всё друг другу, глядя в глаза

Избирательная кампания в США входит в активную и самую интересную фазу. 29 сентября в 21:00 (04:00 30 сентября по московскому времени) в Кливленде (штат Огайо) начнётся первый из трёх раундов теледебатов кандидатов в президенты США.

О чём кандидаты поведают избирателям?

Дискуссия действующего главы государства республиканца Дональда Трампа и бывшего вице-президента США демократа Джо Байдена продлится 1,5 часа и будет поделена на 6 отрезков по 15 минут, каждый из которых будет посвящён отдельной теме.

1. Эпидемия COVID-19

Болезненная для Трампа тема, поскольку ещё в начале года его шансы на победу на ноябрьских выборах практически не подвергались сомнению, однако вспышка неизвестного всему миру коронавируса ослабила его позиции. Не пожелав сразу ввести карантин, чтобы не спровоцировать экономические проблемы из-за остановки работы предприятий и закрытия авиасообщения, он упустил время, в результате США вышли на первое место среди всех стран по количеству заболевших COVID-19 и умерших от него.

Когда эпидемиологи призывали как можно скорее объявить карантин, президент заверял соотечественников, что вирус сойдёт на нет, когда установится тёплая погода.

Байден обвиняет своего оппонента в том, что из-за своей халатности он допустил столько смертей. Правда, перегнул палку. На предвыборном митинге в Филадельфии 20 сентября он заявил: «Согласно оценкам, от коронавируса умрёт 200 миллионов людей — вероятно, до того, как я закончу этот разговор». Вероятно, Байден имел в виду примерно 200 тысяч пациентов с коронавирусом, умерших на тот момент в США, а получилось, что внезапно похоронил 2/3 населения страны. Война вакцин. США, проигрывая гонку за вакцину от COVID-19, ввели санкции против разработчиков из России © CC0, Pixabay

Чтобы снизить недовольство общественности, Трамп заявляет, что американская вакцина от коронавируса вот-вот будет доступна и все желающие смогут сделать прививку. Несколько раз он называл конкретные сроки, но все они прошли, а вакцины так и нет. Россия предлагала Вашингтону свою вакцину — которая остаётся пока единственной в мире, — однако американцы отказались, сославшись на неуверенность в безопасности «Спутника V».

Теперь же Трамп уже допускает, что Штатах могут использовать иностранную вакцину. Ещё одним неприятным моментом стало то, что прививка от коронавируса, когда она станет доступна, не для всех слоёв населения будет бесплатной, их страховки не будут покрывать эту процедуру.

2. Протесты из-за расового неравенства, охватившие страну после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота)

Подобные инциденты происходили и раньше, даже при темнокожем президенте Бараке Обаме, но никогда не провоцировали столь масштабных протестов, как сейчас. Активно о себе заявило движение Black lives matter, созданное в 2013 году. Вскоре акции, которые могли бы проходить мирно, переросли в погромы — люди выходили на улицу не для того, чтобы заявить о несогласии с системным расизмом, а просто чтобы разбить витрины магазинов и вынести оттуда всё, что поместится в руках.

Демократы высказывали слова поддержки протестующим и это понятно, ведь афроамериканцы и национальные меньшинства — это их традиционный электорат. Трамп же в это время пытался не допустить гражданскую войну в стране. Под лозунгом «закон и порядок» он ввёл подразделения Национальной гвардии в самые неспокойные штаты, однако некоторые губернаторы и мэры, представляющие Демократическую партию, наотрез отказались, и тогда президент пригрозил лишить эти региона финансирования из федерального бюджета. К победе через погромы. Как Трамп сократил разрыв с Байденом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Джо Байден и его напарница Камала Харрис, которая в случае победы демократов на выборах станет вице-президентом США, обвиняли Трампа в излишней жестокости по отношению к собственным соотечественникам. Впрочем, так думаю далеко не все избиратели. В Трампе многие американцы увидели президента «закона и порядка», который жёстким подходом предотвратил ещё большее обострение ситуации, в результате он сократил своё отставание от Байдена.

3. Положение дел в Верховном суде США

Эта тема приобрела актуальность совсем недавно.

18 сентября скончалась 87-летняя судья Верховного суда Рут Гинзбург, которая была, пожалуй, самой популярной судьёй страны, поскольку внесла большой вклад в борьбу с ущемлением прав женщин и добилась признания однополых браков на всей территории США.

На эту пожизненную должность судью назначает президент. Гинзбург удостоилась такой чести от демократа Билла Клинтона в 1993 году. Женщина знала о своей скорой кончине, поскольку боролась с онкологией, и говорила внучке, что её самое большое желание — пережить голосование 3 ноября, чтобы ей преемника выбрал следующий президент, победы она желала Байдену. Трамп же хочет произвести назначение как можно скорее.

Дело в том, что до кончины Гинзбург в Верховном суде было четверо судей, назначенных президентами-демократами, и четверо назначенцев президентов-республиканцев (в том числе двоих — Нила Горсача и Бретта Кавано — назначил Трамп), председатель суда Джон Гловер Робертс чаще голосует не в пользу Трампа. Таким образом, если Трамп назначит ещё одного своего человека, то получится перевес в сторону республиканцев. Это важно потому, что ни одна из сторон не готова признать своё поражение на выборах, о чём заявляют уж сейчас, и тогда велика вероятность, что имя следующего президента будет определять Верховный суд США. Смерть дочери одесского еврея может изменить исход президентских выборов в США © REUTERS, Elizabeth Frantz

Масла в огонь добавляет тот факт, что в феврале 2016 года, за 9 месяцев до президентских выборов, тоже скончался судья Верховного суда, однако республиканцы, имевшие большинство в Сенате, который и должен утвердить предложенную президентом кандидатуру, не позволили демократу Обаме произвести назначение, они настаивали, что это уже прерогатива нового главы государства. Теперь этот тезис продвигают демократы, а республиканцы заняли прямо противоположную позицию.

4. Экономика

Экономика всегда была ключевым козырем Дональда Трампа. В начале года большинство американцев говорили, что собираются голосовать за переизбрание действующего главы государства именно из-за успешной экономической политики. Однако пандемия коронавируса нанесла сильный удар по национальной экономике. Во втором квартале 2020 года ВВП упал аж на 40%, в мае безработица составила 16%. Такого не было со времён Великой депрессии. И хотя в третьем квартале экономические показатели должны вырасти, а безработица уже сократилась до 8,4% (до эпидемии она составляла 3,5%), на восстановление экономики, по прогнозам Бюджетного управления Конгресса, потребуется 10 лет.

В первом совместном выступлении с Байденом Камала Харрис заявляла: «Наша экономика в итоге превращена в хлам, как и наша репутация в мире. Смысл выборов состоит не только в том, чтобы нанести поражение Дональду Трампу и Майку Пенсу, но и заново отстроить страну, сделав её лучше. Трамп является причиной того, что миллионы американцев остались без работы. Ему в наследство достался самый долговременный экономический рост в истории страны, и, как и со всем остальным, что он получил в наследство, он пустил это по ветру. Из-за его ошибок в руководстве наша экономика столкнулась с серьёзным падением среди всех крупных индустриальных экономик и троекратным увеличением безработицы». США не смогли взять под контроль эпидемию коронавируса, для бизнеса это грозит катастрофой — бостонский банкир © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

Конечно же, она не упомянула ни о том, что это последствия эпидемии коронавируса, ни о том, что в 2020 году убытки понесли экономики всех стран, не только США. Конечно же, Харрис не говорит о том, что демократы проиграли на президентских выборах-2016 в том числе из-за того, что администрация Обамы не преодолела последствия финансового кризиса 2008 года.

Однако, несмотря на сложное финансовое положение, как показал опрос в колеблющихся штатах, в вопросах экономики избиратели больше доверяют именно Трампу. За 3 года его президентства в частности уровень безработицы, в том числе среди афроамериканцев, сократился до минимума за последние 50 лет.

Впрочем, эксперты до сих пор спорят, экономический рост — это заслуга Трампа или результат работы предыдущей администрации?

5. Обеспечение прозрачности избирательного процесса

Ещё за несколько месяцев до голосования обе стороны начали выражать уверенность, что оно не будет честным. Демократы, ссылаясь на эпидемиологическую ситуацию в стране, призвали к голосованию по почте. Трамп же опасается, что таким образом его оппоненты просто-напросто вбросят нужное количество бюллетеней для своей победы или направят их тем, кто не обладает избирательным правом.

Кроме того, получится эффект «красного миража»: после закрытия участков для голосования, куда собирается придти электорат действующего президента, лидировать будет Трамп, на интерактивной карте штаты будут окрашиваться в красный — партийный цвет республиканцев, — но по мере обработки результатов почтового голосования, которым намерены воспользоваться избиратели демократов, вперёд вырвется Байден, и карта окрасится в синий. Риск двоевластия навис над США: Америка рискует повторить судьбу Белоруссии © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Надо быть очень осторожными с голосованием по почте, это мошенничество. Одна газета сообщила, что нашла в реке много выброшенных бюллетеней. Необходимо быть уверенными в честности выборов, но я не уверен. Не знаю, как это может быть, учитывая всю ситуацию с непрошеными бюллетенями, миллионы бюллетеней были разосланы», — сказал Трамп на пресс-конференции в саду Белого дома 24 сентября.

Демократы же завели свою любимую песню о вмешательстве в американские выборы других государств, а конкретнее — России. В интервью телеканалу CNN 25 сентября Байден заявил: «Моё послание Владимиру Путину заключается в том, что, если я буду избран, я не оставлю этого. Потому что это нарушение нашего суверенитета. Я говорил об этом раньше и говорю снова. Я обещаю, что, если я одержу победу, будут последствия. Будут последствия за эту вовлеченность в наши суверенные дела».

Эти слова прозвучали после того, как днём ранее директор ФБР Кристофер Рей, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей по внутренней безопасности в очередной раз повторил утверждение, что Россия не оставляет активных попыток влияния на американский избирательный процесс, в том числе якобы стремясь очернить кандидата от Демократической партии. Но при этом признал, что никаких кибератак на инфраструктуру, предназначенную для проведения выборов, спецслужбы США не зафиксировали.

18 сентября Трамп перед поездкой в штат Миннесота вступил в заочную полемику с Реем по этому поводу: «Я не согласился с ним по этим [вопросам]. Разумеется, на самом верху списка находится Китай. И считаю, что говорить можно и о России, Северной Корее и многих других странах. Однако на самом верху этого списка был бы Китай. Не знаю, почему это не было упомянуто. Кто представляет собой крупную проблему? Крупная проблема — это Китай. И могут быть и другие, я никого не исключаю, но крупная проблема — это Китай. Так почему он этого не хочет сказать? Меня это, конечно, тревожит». «Охота вперёд»: Как США готовятся к кибервойне с Россией © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Конечно, переложить ответственность за своё поражение проще на кого-то другого — тем более, по сложившейся за последние годы традиции доказательств озвученных обвинений никто и не требует, — чем признать, что виноват ты сам. Так что оба кандидата готовят себе поле для манёвра, если результаты голосования их не устроят. А от того, как быстро проигравших признает победу своего оппонента, признает ли вообще, зависит, погрузятся ли Соединённые Штаты в гражданскую войну.

6. Предыдущая деятельность кандидатов

Переход на личности и война компроматов стали неотъемлемой частью нынешней избирательной кампании, поэтому кандидаты с радостью вытащат все скелеты из шкафов друг друга, благо, биографии у обоих богатые.

В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий выразил мнение, что в этом контексте речь может зайти о России и Украине.

«Я думаю, что за словом в карман точно не полезут в этом случае: опять будет попытка спрыгнуть на то, что Трампу помогает Россия, что у него друг Владимир Путин, а в ответ будет что-то насчёт воровства. Там же не просто воровство, а коррупция на Украине плюс коррупция с китайскими компания плюс секс-трафик и проституция — дело похуже денег даже обстоит», — предположил эксперт.

Речь идёт об отчёте двух комитетов Сената, представленном общественности 23 сентября, в котором приводятся подробности работы Хантера Байдена в энергетической компании Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского в тот момент, когда его отец Джо Байден ещё занимал пост вице-президента США и курировал украинское направление. В частности в документе говорится, что Хантер получал деньги от Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, зятя бывшего мэра Астаны казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, китайских граждан Е Цзяньминь и Гунвен Дун, которых американские власти подозревают в связях с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией.

Кроме того, в сентябре внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач опубликовал новую порцию аудиозаписей телефонных разговоров Джо Байдена с Петром Порошенко в бытность президентом Украины, свидетельствующего о ручном управлении Украиной из-за океана администрацией Барака Обамы. Новые записи Деркача: «отец нации» Порошенко обворовывал украинцев, чтобы помочь сыну Байдена © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Прошлая президентская гонка, в которой, к слову, от демократов должен был участвовать Байден, но не нашёл в себе силы после смерти старшего сына от рака мозга, прошла под знаменем обвинения Трампа в сговоре с Кремлём. После его победы на выборах нападки только усилились, Конгресс связал его по рукам и ногам, не дав поладить с Россией и лично президентом Путиным, как республиканец обещал.

В период между объявлением результатов выборов и инаугурацией Трампа спецслужбы, находившиеся под контролем действующего тогда президента-демократа Обамы, начали расследование связей миллиардера с Россией, назначили спецпрокурора Роберта Мюллера, однако спустя 2 года он не нашёл никаких доказательств этого. Находясь под постоянным прессингом со стороны внутриполитических оппонентов, Трамп был вынужден вместо сближения с Москвой, наоборот, делать резкие выпады в её сторону — он ввёл антироссийских санкций больше, чем Обама, инициировавших их.

Кто кого переговорит

Перед началом первых теледебатов преимущество находится на стороне Трампа. Он активно проводит агитационную кампанию, за день успевает посетить несколько колеблющихся штатов, которые, собственно, и определят исход выборов, постоянно общается с журналистами, в отличие от Байдена, который только недавно покинул подвал своего дома, где прятался от коронавируса, и не общался с прессой пару месяцев. На вопросы журналистов, которые присылают якобы в прямом эфире, он отвечал, читая текст с суфлёра, не всегда успевая.

Бывший вице-президент всё чаще допускает нелепые оговорки, путает даты, факты, имена и цифры. Например, сказал, что от COVID-19 в США умрут 200 млн человек (то есть 2/3 населения) вместо 200 тысяч, рассказывал, как его арестовали, когда пытался встретиться с Нельсоном Манделой. Задавать вопрос, почему иногда говорят «Ирак», а иногда — «Иран», ему тоже не стоит — сам путает эти две страны. Кто лучше обзовётся: Трамп и Байден устроили словесную дуэль © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси предлагала отменить дебаты между кандидатами, поскольку якобы Трамп будет вести себя ниже уровня достоинства президентства. Однако Байден не поддержал эту идею.

На вопрос журналистов о подготовке к дебатам бывший вице-президент 23 сентября ответил, что начал готовиться, но пока серьёзно этим не занялся, начнёт завтра. Как сообщили американские СМИ, его оппонентом на тренировках в словесности выступает ни кто бы то ни было, а бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, ставший настоящим открытием внутрипартийных праймериз демократов, в ораторском искусстве он силён. На аналогичный вопрос Трамп в интервью телеканалу Fox News 17 августа сказал: «Я не готовлюсь специально к теледебатам, а руковожу страной. Выполнение своих обязанностей — это лучшая подготовка к теледебатам, поскольку нам нужны в стране закон и порядок».

По последним опросам, Трамп уступает Байдену 6,1%. Если считать по голосам выборщиков, то на штаты, которые намерены поддержать демократов, приходится 222, а на республиканские — 125. Решающее значение будут иметь колеблющиеся штаты, где количество сторонников каждой из двух партий примерно одинаково, а это голоса 191 выборщика. Можно сказать, что теледебаты будут адресованы конкретно жителям этих штатов.