Как ранее сообщало издание Украина.ру, между президентами Белоруссии Александром Лукашенко и Украины Владимиром Зеленским в среду, 5 августа, состоялся телефонный разговор относительно дальнейшей судьбы так называемых «бойцов ЧВК Вагнер», задержанных в конце июля

Эмоции Лукашенко и шанс для оппозиции. Эксперты о Белоруссии перед выборами © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут переданы нам для привлечения к уголовной ответственности в соответствии с действующими международно-правовыми документами», — сказал белорусскому коллеге по телефону Владимир Зеленский.

При этом далее он выразил убеждение, что причастным к «действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания».

Как ранее сообщало издание Украина.ру, белорусские власти 29 июля задержали 33 российских граждан, которые якобы являются «боевиками частной военной компании», по подозрению в подготовке терактов и массовых беспорядков в республике в связи с президентскими выборами, назначенными на 9 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что задержанные россияне являются сотрудниками ЧОП, были в Белоруссии транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по его словам, не совершали противоправных действий, а Москва не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.

МИД РФ в своем заявлении также подчеркивал, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Во внешнеполитическом ведомстве потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова считает, что вина россиян ничем не доказана, что вокруг них «устроили спектакль», и что «мы их в обиду не дадим, и в Минске об этом прекрасно знают».

Коммунальный коллапс для белорусской оппозиции. Как противников Лукашенко лишили улицы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Олег Неменский, отвечая на вопросы корреспондента издания Украина.ру, выразил убежденность, что никакой игры российских властей по организации госпереворота не было, а происходящее вокруг арестованных россиян является провокацией.

«Несомненно, что никакой игры российских властей по организации госпереворота не было, наоборот, российские власти успели несколько раз выразить поддержку белорусскому лидеру. Так что это действительно провокация, организованная (Минском) для западных партнеров», — сказал он в интервью изданию Украина.ру.

Как полагает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, задержание является спектаклем, который осуществлен в рамках предвыборной кампании действующего президента Лукашенко.

«До выборов осталось немного — несколько дней — и, чтобы поднять свой рейтинг в западных областях среди националистически настроенной части населения или по крайней мере среди той части населения, для которой интеграция с Россией не является основной ценностью, он пошел на эту провокацию. А также для того, чтобы убедить Запад в том, что он готов идти против России и что он готов идти на достаточно резкие, радикальные шаги вплоть до ареста российских граждан и даже возможной их выдаче Украине», — объяснил Безпалько странную логику президента Белоруссии Александра Лукашенко в интервью изданию Украина.ру.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов уверен, что если Лукашенко выдаст Киеву граждан РФ, которые имеют заодно и паспорта Украины, то это будет «самая низкая точка в отношениях между Россией и Белоруссией и даже, возможно, точка невозврата».

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян при этом прогнозирует, что Лукашенко не станет выдавать Украине задержанных россиян, поскольку в этом случае он потеряет всякую поддержку и симпатии внутри российского общества.

«Раньше в лице россиян у него был мощный актив, который считал его хозяйственником, образцом для подражания, Лукашенко был самым популярным лидером в России. То, что он сделал сейчас, конечно же, ударит по его репутации. Если он тем более выдаст наших военных украинским нацистам, то на него повесят клеймо предателя. Это конец репутации, потому что российский народ терпелив, мы милосердны, мы можем простить воров, даже убийц, коррупционеров, но мы никогда не прощаем предательства», — уверен политолог.