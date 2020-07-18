Карантин, поставивший на паузу мировые экономики, как и ожидалось, нанес мощный удар по бизнесу и рынку труда. На Украине зафиксировано резкое повышение числа безработных. Издание Украина.ру разыскало людей, потерявших работу во время пандемии, и выявило некоторые закономерности

Александра, турагент (Днепр)

— После того, как 13 марта президент Владимир Зеленский объявил, что через три дня границы Украины будут закрыты и авиасообщение прекратится, для всех турагентов начались адские три дня. Необходимо было максимально быстро реагировать и до 16 марта вернуть всех туристов, которые на тот момент находились за пределами Украины. Работу найти можно, а вот зарплату... Что происходит с рынком труда на Украине © AP, Efrem Lukatsky

Круглосуточно все занимались только этим и не думали еще о том, что будет дальше.

После 16 марта все потихоньку начали осознавать масштабы катастрофы. Заработок турагентств — это комиссионные от продажи туров и авиабилетов. Так как границы во всем мире захлопнулись в один момент, возможность зарабатывать исчезла полностью.

Помимо этого начались бесконечные отмены рейсов, закрытие отелей и куча работы, связанной с переносом и отменой уже купленных туров. Физически возвратов оплаченных клиентами денежных средств туристические операторы-партнеры и авиакомпании не осуществляли, мотивируя форс-мажорными обстоятельствами. Деньги клиентов зависли у партнеров, в основном с правом использования для переноса дат. Но переносить даты некуда, даже по состоянию на сегодня, так как подавляющее большинство стран для украинцев закрыты для въезда.

Что получается по факту? С середины марта все турагенты остались без работы и какого-либо дохода. С неизвестной перспективой окончания пандемии и карантина. Зато нужно регулярно уплачивать налоги и покрывать расходы на аренду офиса, связь, абонплату за обслуживание банковского счета. Некоторые арендодатели пошли навстречу, уменьшив сумму аренды на период простоя, но это редкий случай. Многие турагенты вынуждены отказаться от офисов, ведь при отсутствии дохода нечем закрывать аренду помещений.

Для физлиц-предпринимателей государство отменило оплату единого социального взноса (ЕСВ) за март, апрель и май. С июня же ЕСВ необходимо платить, хотя реально работы и доходов нет. Самое страшное в этой ситуации — отсутствие определенности, мы не понимаем, когда появится возможность работать хотя бы в каком-то вменяемом объеме.

Сегодня несколько стран открыты для туризма, но отправлять людей на отдых сейчас реально страшно. Ситуация и правила въезда постоянно меняются. Никаких гарантий нет. Кроме того, очень многие остались без работы и «съели» все денежные запасы во время карантина, так что отдых перестал быть приоритетной задачей на лето. Многие из тех, кто планировал поездки, по понятным финансовым причинам уже никуда не поедут. Европа не открыла для украинцев границы и вряд ли в ближайшее время откроет. Словом, турагенты Украины по-прежнему без работы.

Дмитрий, системный администратор (Киев)

— Я два года работал на Дарницкой ТЭЦ, она называется ООО «Евро-Реконструкция». Уволили меня 10 июля. Карантин негативно сказался на работе предприятия, так как к удаленной работе сотрудников контора была не готова — под такое ЧП не было организовано безопасного дистанционного подключения. Мы не могли даже выдать работнику компьютер, так как мы записываем в учетной книге «компьютер — 1 шт., монитор — 1 шт.», а потом начинаются качели — мол, почему компьютер не тот, почему другой системный блок? Человек доказывает, а его в ответ обвиняют в чем-то.

Зарплаты не задерживали, но некоторым работникам ее понизили на 15%, хотя нам, IT-шникам, зарплату не резали. «Из эпохи бедности в эпоху нищеты». Что на самом деле происходит с Украиной © president.gov.ua

Почему уволили? Со сменой украинского правительства в компанию заходит новое руководство. Ничего удивительного здесь нет. Мы в свое время таким же способом заходили в эту контору, выгнав предыдущих управленцев и работников. Что делать? Бизнес, и ничего личного.

Без работы, конечно, будет тяжело. Сисадмины пользуются спросом, но квалификации, я считаю, у меня недостаточно. Чтобы работодатели забрали меня «с руками и ногами», я должен знать языки программирования, реально чуть ли не программистом быть. А пока я обычный IT-шник, который может поддерживать работу компьютерной системы: устранить ошибки в Windows (мы даже с операционной системой Linux не работали) да поменять IP-адреса.

Но на повышение квалификации нужны время и деньги. Поэтому сейчас для меня главное не терять время и найти работу по себе. Что найду — то найду. А дальше квалификацию скорее всего буду повышать.

Владимир, владелец визово-туристической компании (Киев)

Карантин повлиял на закрытие границ и посольств по всему миру. Это, в свою очередь, отразилось на всей туристической сфере, в том числе и украинской, которая уже пятый месяц не работает.

Да, некоторые посольства начинают открываться — Канада, Великобритания, 50% на 50% принимают документы США, — но когда в эти страны будут пускать людей, пока неизвестно. Пускает к себе пока только Турция, там действует облегченный визовый режим.

Азиатские страны — Китай, Япония и прочие — для украинцев закрыты полностью и тоже непонятно, когда откроются. Соответственно, как в Киеве, так и в Москве на неопределенный срок заперты все азиатские и африканские консульства. Турпоток и бизнес-поток туда не идет.

Мы не рекрутинговая компания, я не набираю людей и не предлагаю им работу. Большинство таких компаний — это «швырялы», в общем, довольно грязное дело. То есть, если кто-то хочет уехать на работу, мы им не делаем левые документы. Они уже должны прийти со своими, готовыми. Поэтому мои клиенты — это большие компании, отправляющие сотрудников на стажировку или на работу за границу по рабочим визам, и туристы, студенты, едущие на учебу за рубеж.

Если планируется выезд на сезонные работы, то это европейские страны типа Польши. Также для работы популярна Азия — по большей части Тайвань и Япония. Моряки и авиаторы в основном едут в Африку, чаще всего — в Анголу. Таиланд и Вьетнам пользуются спросом у туристов в зимний период. При этом сейчас нельзя отправить никого: даже если есть клиент, ты его не можешь обслужить из-за закрытых посольств и консульств. Дна экономического падения пока не видно: западные СМИ о будущем и настоящем © CC0, Pixabay

На время карантина мне вдвое скинули арендную плату за помещение, где мы работаем, но уже на июль подняли. Налоги я как платил, так и плачу за своих работников. Только единый социальный взнос (ЕСВ) можно было не платить пару месяцев. К сожалению, коллектив из пяти человек пришлось сократить до двух. Но даже для двух сотрудников работы сейчас нет, они работают дома и занимаются старыми вопросами, например долгосрочными визами, которые будут подаваться осенью. Два человека — это тот минимум, который мне нужен при открытии: они будут делать продажи, когда уйдут ограничения, так как я работаю в такой сфере, где приходится долго обучать новеньких.

Олег, профессиональный телохранитель (Киев)

За месяц до карантина, то есть в феврале, я нашел частный контракт по безопасности. Работодатель мне сказал: «Давай поработаем в рамках испытательного срока и посмотрим, что у нас получится». Начал работать начальником охраны, и тут как раз вводят карантин. Меня и мою команду отправляют по домам работать в телефонном режиме. У охраны это называется «быть на телефоне».

Дело в том, что в реальности моя работа как сотрудника физохраны все же заключается в постоянном нахождении рядом с объектом охраны, в непосредственном контакте с объектом. Кроме того, этот контакт обуславливается частым пребыванием в автомобиле, иногда по полдня катаемся.

Испытательный срок я, конечно, прошел. Но работы у меня нет, а у моего нанимателя из-за карантина схема бизнеса поменялась — он переориентировался на заграницу, трудится дистанционно.

«Давай отложим разговор о продолжении нашей совместной работы до того момента, когда я уже более-менее стану понимать направление моей деятельности. А зарплату я буду стараться выплачивать частями», — ответил мне работодатель, который выполняет свое обещание, однако деньги выплачивает очень маленькими порциями. «Стерилизовать бедных»: программа украинской элиты © Facebook, Александр Сенько

В результате я вообще лишился дохода, а жить на зарплату жены (она работает нянечкой в детском саду), когда в семье трое детей и 82-летняя мама-пенсионерка — вы, наверное, сами понимаете… Сейчас активно ищу вакансии на специализированных сайтах, оставляю резюме, прозваниваю компании, езжу по собеседованиям. Ищу работу в области охраны, но рассматриваю все, даже должность обвальщика мяса. При этом же, чтобы переквалифицироваться на любую другую специальность, необходимо пройти платные курсы. Так что ищу вариант «работа с обучением».

Эльвира, работник киноиндустрии

Я фрилансер, работаю на проектах в кино в художественном департаменте. Последние съёмки были 6 марта. С тех пор работы нет. Люди демпингуют, по сути, уже работают за еду. Кто-то уехал домой в регионы, так как платить аренду просто не с чего.

А мне ехать некуда, у меня двое детей, и я снимаю жилье в пригороде.

Первое время жила на сбережения, которые откладывала на первый взнос на квартиру. Я понимаю, что у других ситуация ещё хуже — у многих кредиты — но я в какой-то момент решилась оплатить курсы и, пока есть возможность, переучиваюсь и осваиваю новую специальность. Верю, что подобные переломные моменты даны нам, чтобы пересмотреть свою жизнь.