Протестное движение в Соединённых Штатах набирает обороты. В ряде городов люди вышли на улицу почтить память очередной жертвы полицейского произвола, а в Сиэтле группа активистов захватила шесть районов, полицейский участок, мэрию и провозгласила Автономную зону Капитолийского холма, в которой действуют свои законы

Америку накрыла вторая волна массовых протестов. Повод всё тот же — убийство афроамериканца полицейским.

Протесты 2.0

Вечером 12 июня в Атланте стражи порядка выехали по вызову о том, что автомобиль заблокировал проезд к ресторану быстрого питания Wendy's. Выяснилось, что местный житель афроамериканец Рейшард Брукс уснул в салоне в нетрезвом виде. При попытке задержания он оказал сопротивление, отнял у полицейских электрошокер и, по имеющейся информации, попытался применить его против них самих.

Белый полицейский Гаррет Ролф несколько раз выстрелил в Брукса, впоследствии он скончался в больнице от потери крови и повреждения внутренних органов. Как установили судмедэксперты, причиной смерти стали два огнестрельных ранения в спину.

На месте задержания начались протесты, сначала они проходили достаточно мирно, активисты, которых насчитывалось около 150 человек, требовали соблюдать права темнокожего населения и предотвратить ситуации с излишним применением силы полицейскими. Однако с наступлением темноты толпа стала больше, начались погромы, ресторан Wendy's подожгли. Пожарные не смогли оперативно добраться до здания, потому что протестующие перекрыли проезжую часть, на протяжении нескольких часов были полностью перекрыты два автомагистрали, ведущие в соседние штаты.

Полицейским пришлось применить для разгона протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Как сообщил представитель местной полиции, задержано по меньшей мере 36 человек. Армия раздора. Использует ли Трамп силовой приём для разгона митингующих? © РИА Новости, Михаил Тургиев | Перейти в фотобанк

Бюро расследований штата Джорджии начало разбирательство по факту убийства Брукса при попытке задержания. Полицейского, стрелявшего в него, уволили, его напарника Девина Бронсона отстранили от оперативной работы, а начальник полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку, но, вероятно, будет привлечена к выработке мер по реформированию работы полиции, как объявила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.

Однако протесты, судя по всему, прекращать не собираются. Газета USA Today пишет, что Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения призвала жителей Джорджии выйти на новые протесты 15 июня «ради каждого, кто становился жертвой полицейской жестокости». Более того, эту историю подхватили и за пределами штата: память Брукса почтили на протесте в Бостоне, его имя написали на плакатах в Лос-Анджелесе и скандировали около Белого дома в столице.

Не всё так однозначно

Несмотря на то, что Джордж Флойд, практически возведённый в статус мученика, и Рейшард Брукс погибли при схожих обстоятельствах, оценивает общественность эти истории по-разному.

В интервью телеканалу Fox News 14 июня министр жилищного строительства и городского развития США — единственный темнокожий член американского правительства — Бен Карсон сказал, что в ситуации с убийством в Атланте всё не так ясно, как с жестоким убийством Флойда в Миннесоте. В частности, сложно с уверенностью утверждать, понимал ли Ролф, что у Брукса в руках был электрошокер, а не огнестрельное оружие. Политик считает, что разбираться в произошедшем должны специалисты, которые знают, что нужно делать в таких обстоятельствах. «Ирония истории». Карасев рассказал, как из маргинала Флойда делают новую американскую икону © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Прокурор округа Фултон, на территории которого находится Атланта, Пол Говард также подчеркнул в разговоре с журналистами CNN, что необходимо выяснить, почему полицейский выстрелил в афроамериканца, считал ли он, что его жизнь находится под угрозой. Американское законодательство позволяет стражам порядка стрелять на поражение, если они почувствуют угрозу для своей жизни или жизни окружающих. По словам Говарда, решение о том, следует ли предъявлять обвинения Ролфу, примут в ближайшие дни, ориентировочно 17 июня.

«Брукс, по всей видимости, не представлял угрозы для кого-либо. То, что в результате эскалации ситуации он умер, кажется необоснованным», — заявил Говард.

В том, что применение огнестрельного оружия стражами порядка не было правомерным, уверены не только адвокаты семьи погибшего, но и мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс.

Народная республика Капитолия

Любые протесты, какие бы масштабы они ни обретали, — головная боль для властей, но ситуация в Атланте — цветочки по сравнению с тем, что происходит в Сиэтле (крупнейшем городе штата Вашингтон).

11 июня протестующие заняли Восточный участок Департамента полиции, который несколькими днями ранее полицейские покинули по приказу мэра города Дженни Дуркан из-за происходящих рядом протестов из-за убийства Флойда, но на этом они не остановились и захватили мэрию, причём при помощи члена городского совета Кшамы Савант — эмигрантки из Индии, активистки троцкистской организации «Социалистическая альтернатива», сторонницы создания партии рабочего класса.

Всего активисты, среди которых и белые, и латиноамериканцы, и афроамериканцы, заняли шесть городских кварталов, оборудовали медпункт, разбили палаточный лагерь, а вокруг установили пластиковые баррикады, и провозгласили эту территорию Автономной зоной Капитолийского холма. На неё пропускают только представителей пожарной и парковой службы (занимается благоустройством), транспортного департамента, никакой полиции.

Продукты внутри лагеря раздают бесплатно. Установленные таблички гласят:«Вы въезжаете в Свободный Капитолийский холм», «Сейчас вы покидаете США». Свои требования активисты изложили в политическом манифесте: ликвидировать Департамент полиции Сиэтла и прекратить вообще финансирование полиции, запретить в городе деятельность Федеральной службы миграции, пересмотреть дела всех представителей расовых меньшинств, отбывающих тюремное заключение за насильственные преступления.

Лидерами этой протестной группы называют темнокожего рэпера Раза Симона, который лично патрулирует захваченные улицы с пистолетом и автоматом в руках; местную активистку движения Black Lives Matter Никкиту Оливер, которая 3 года назад баллотировалась в мэры Сиэтла от ультралевой Народной партии, но проиграла нынешней главе города Дженни Дюркан.

В общем получилась такая неподконтрольная федеральным властям территория без полиции и без денег, но со своими законами. Америка в огне: Трамп и демократы могут, но не хотят прекратить беспорядки © AP, Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter: «Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы. Верните свой город СЕЙЧАС. Если вы этого не сделаете, я сделаю. Это не игра», — обращаясь к губернатору штата Вашингтон Джею Инсли и мэру Сиэтла Дженни Дюркан, представляющим Демократическую партию.

Позже в эфире Fox News глава государства сказал, что порядок в городе может восстановить губернатор, мобилизовав Национальную гвардию США. В ответ Дюркан в интервью CNN назвала предложение Трампа неправомерным и антиконституционным. Она утверждает, что угрозы населению сейчас нет, не было никакого вооружённого захвата и нет военной хунты, по её словам, в «автономной зоне» города атмосфера соседской вечеринки.

Танцы до утра, выступления ораторов перед толпой, декларирование стихов, совместные просмотры фильмов об афроамериканцах — чем не вечеринка? Только вот жители захваченных и прилегающих районов — те самые соседи — очень напуганы происходящим. Незаконное использование насилия и запугивания, особенно в отношении гражданских лиц, для достижения политических целей — это не что иное, как терроризм.

Как пишет газета The Wall Street Journal, обитатели неподконтрольной территории достигли первых результатов — мэрия ведёт с ними переговоры и согласилась вложить $100 млн в общины меньшинств и создать некую «общинную чёрную комиссию».

С одной стороны, для Трампа сиэтловский прецедент очень опасен. Воодушевившись успехами и безнаказанностью этих протестующих (иногда местные службы им даже помогают, как, например, начальник пожарной охраны Гарольд Скоггинс, который беседовал с ними, а потом посодействовал установке в районе биотуалетов), люди по всей стране могут начать захватывать полицейские участки и правительственные здания. Не стоит забывать, что беспорядки после гибели Флойда охватили почти все штаты. А такая дестабилизация ситуация в Штатах менее чем за 5 месяцев до выборов президенту ни к чему.

С другой стороны, Сиэтл станет для Трампа наглядным примером того, во что превратится страна при демократах — анархия, хаос, беззаконие. И эту картинку он может демонстрировать избирателям и заставить их задуматься, что же лучше: он со своим импульсивным и склочным характером, но способный поднять экономику (падать она начала из-за эпидемии коронавируса), или не контролирующие ситуацию демократы?

На словах Трамп регулярно предупреждает, что введёт армию в штаты, где беспорядки не прекращаются (совпадение или нет, но ими руководят демократы), но переходить к решительным действиям не спешит, а демократы его к этому намеренно подталкивают. Почему? Дело в том, что американский президент не хочет давать повод, чтобы его обвинили в подавлении протестов силой и сравнивали ситуацию в стране с киевским Майданом. Кроме того, Трамп понимает, что обитатели так называемой автономной зоны — настолько разношёрстная публика, что интересы, помимо ненависти к президенту, у них разные. И после того, как эйфория пройдёт, они разойдутся, не сумев объединиться в единый фронт.