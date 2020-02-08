Похоже, западные СМИ смирились с тем, что США потеряли интерес к Украине, и только бывший посол Штатов в Киеве пытается вернуть прошлое

Экс-посол путает свои мечты с реальностью

Одно из наиболее влиятельных американских изданий The New York Times, четвертый год ведущее информационную войну против действующего президента США Дональда Трампа, не упустило случая в очередной раз покритиковать политику его администрации. Досталось конкретно главе Госдепа Майку Помпео, имевшему неосторожность накануне своей поездки в Киев дать понять, что вообще-то Украина Америку не интересует.

Бывший посол США в Киеве Уильям Тейлор, выступивший на страницах указанной газеты, заявил, что «американцев должно волновать всё, происходящее на Украине, поскольку она бережет от вторжения русских не только свою территорию, но и всего коллективного Запада». Отношения Вашингтона с Киевом, по мнению автора, «ключ к безопасности США».

Дипломат, похоже, решил попробовать себя в жанре мемуаров, и, как это часто бывает, в его воспоминаниях в реальность вплетаются впечатления от событий, которых не было, но могли бы быть. Тейлор сочными мазками рисует картину противостояния украинских регулярных войск с донецким ополчением, не забывая показать себя чуть ли не центральной фигурой происходящего.

Автор повествует, как «в течение семи месяцев регулярно посещал линию фронта» и практически собственными глазами видел «на той стороне» (донецкой то есть — прим. ред.) «направленную Россией на оккупированную территорию армию, тайных агентов, силы безопасности, поставляемое Москвой оружие и выделяемую Кремлем финансовую помощь Донецку и Луганску».

Постепенно Тейлор входит в раж, теряя берега, и начинает размышлять о газопроводе «Северный поток-2», который, по его мнению, «прокладывается с целью досадить Украине и сделать Германию зависимой от России». Газ же, по словам экс-посла, по трубам не пойдет, это такая «современная потемкинская деревня». Западные СМИ: Помпео прилетел в Украину, которая его не интересует © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

А дальше и вовсе «Остапа понесло»: «Россия вмешалась в украинские выборы 2014 года, голосование по брекситу в 2016-м, а затем и президентские выборы в США». В общем, Москве ещё повезло, что Тейлор не смотрел гайдаевскую комедию «Кавказская пленница». А то бы по принципу «а часовню тоже я?» приписал бы России истребление индейцев и линчевание негров в Северной Америке.

«А теперь — стена Зеленского?»

«В поисках решения конфликта в Донбассе президент Зеленский, возможно, последует примеру США и Израиля. Если американцы почли за благо отгородиться от проблемной Мексики стеной, если израильтяне поступили так же, стремясь укрепить свои территории на западном берегу реки Иордан, то почему бы Украине не сделать то же самое?— сообщает французское издание Le Point. — По словам украинского лидера «за стеной уже будет находиться не государство, а нечто иное — просто другая местность, на которой будут одни боевики».

Но для возведения стены нужно ещё «сделать так, чтобы украинцы с оккупированных территорий» перебрались на земли, находящиеся под контролем Киева. Чего донецкие и луганские никак не хотят.

Авторы редакционной статьи не уверены, что решение о возведении стены — окончательное и бесповоротное, «хотя за этим проектом стоит доверенное лицо президента Зеленского на всех международных переговорах Андрей Ермак, не исключено, что мы имеем дело с блефом». Мнение Le Point таково: даже если заграждение и построят, позиционная война от этого не прекратится, а наоборот, стрелять станут чаще. Да и строительство стены длиной 450 км, по всей линии фронта, влетит Киеву в большую копеечку, которую опять-таки придется просить взаймы на Западе.

Газета по какой-то только ей известной причине не вспоминает о том, что до «стены Зеленского» Украина уже однажды пыталась реализовать подобный проект, получивший название «Европейский вал», вытянувший из казны более $1,3 млрд и, по оценкам специалистов, выполненный едва ли на треть. Главный лоббист «Европейского вала», экс-премьер Украины Яценюк проживает уже несколько лет в Канаде и чувствует себя неплохо в финансовом плане. Некоторые эксперты осторожно высказывают мнение, «вряд ли все выделенные на проект деньги были потрачены по назначению», прозрачно намекая, что и нынешний президент рассматривает проект стены неспроста.

Хотя, как пишет Le Point, из последних сил стараясь сохранить веру в порядочность действующего украинского лидера, «на горизонте вновь маячит тупиковая ситуация, и проект стены становится козырем в украинской игре».

«Чешские архивариусы узнают все секреты КГБ»

Чешская iRozhlas радуется, что архивариусы Чехии смогут благодаря сотрудничеству с Украиной получить доступ к секретным материалам КГБ.

«Это же — как найти настоящий клад», — констатирует автор публикации в издании Павел Семенов.

«КГБ Украины входил составной частью в КГБ СССР. И в его архивах должно храниться множество таких документов, которые в Москве посмотреть нельзя из-за грифа секретности. А в Киеве это все будет в открытом доступе», — цитирует директора Архива служб безопасности Светлану Птачникову корреспондент.

По словам журналиста, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что то, что историки найдут в архивах сведения об общих для обеих стран трагических моментах, «и это послужит для чистки совести как чехов, так и украинцев». Киевских политиков также радует то, что «чешские специалисты смогут многому научить украинских». Не говорится, правда, чему именно.

Похоже, главный украинский дипломат не обратил внимания на то, что чешская сторона проявляет особенный интерес к материалам, которые касаются Украины и украинских граждан. И прежде всего фонду 307, в котором хранятся документы, рассказывающие о действиях Государственной безопасности против бандеровцев, которые в составе Украинской повстанческой армии (организация, запрещенная в РФ. — Прим. ред.) в 1947 и 1948 выходили из Польши через территорию Чехии на запад. Документы эти много могут интересного рассказать о нынешнем «национальном герое» Украины. Такого, что и святость померкнет и нимб отвалится. Западные СМИ с 11 по 16 января: Украина размечтавшись стать Южной Кореей, радует новыми старыми танками © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Эрдогану надо балансировать между Украиной и Россией»

Турецкое издание Anadolu рекомендует президенту Реджепу Эрдогану «аккуратнее разыгрывать украинскую партию».

«Озвучив на недавних переговорах с Зеленским позицию Турции «Крым — украинский» Эрдоган подтолкнул своего собеседника к намекам на активизацию Анкары в этой сфере. Позиция, безусловно, украинскому лидеру понравилась, но ему уже надо от Турции что-то большее, чем просто демарши», — отмечает корреспондент Ильяс Кемалоглу.

Впрочем, Эрдоган и попытался аккуратно прощупать почву (то есть увидеть реакцию Владимира Путина), пообещав выделить Украине 200 миллионов турецких лир на поддержку армии.

«Москве это может не понравиться и это скажется на российско-турецких отношениях в Сирии, — отмечает журналист, акцентируя внимание читателя на том, что «да Крым вроде бы украинский, но Путин пригласил Эрдогана туда на открытие мечети, а также своими глазами посмотреть на то, как живут крымские татары». Звучит как размышление: а не вызвал ли часом хозяин Кремля турецкого главу «на ковёр»?

«Украине, которая находится в сложных отношениях с Россией и не получает должной поддержки от Запада, Турция крайне необходима. Но каждая из сторон здесь фокусируется на том, что ей ближе: Украина — на целостности своей территории (то есть Крымском вопросе), Турция — на торговле», — подчеркивает Кемалоглу, подталкивая читателя к мысли, что Эрдоган все-таки не настроен идти в лобовую против российских геополитических интересов, а, двигаясь обходными путями, прикрывает свои действия формулой «ничего личного, только бизнес». И анализируя сказанное турецким автором, можно прийти к выводу: Турция будет стараться угодить и вашим, и нашим, но на резкие движения все же не отважится ни в отношении Киева, ни в отношении Москвы.