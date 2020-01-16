В четверг, 16 января, в Москву прибывает новый глава американского посольства. В тот же день он намерен вручить верительные грамоты. Чем известен Джон Салливан, ставший новым руководителем посольства США в России, выясняла редакция издания Украина.ру

С дипломатией Джон Салливан знаком с детства — его дядя Уильям Салливан стал последним послом США в Иране (на период его работы в Тегеране пришлось нападение на американскую дипмиссию).

Будущий посол США в России родился 20 ноября 1959 года в Бостоне (штат Массачусетс). Степень бакалавра по специальности «история и политология» получил в Брауновском университете, а степень доктора юридических наук — в Школе права Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Карьерный путь Джон Салливан начал с юридической сферы. В 1985-1986 годах он работал в Апелляционном суде пятого округа, рассматривающем дела в штатах Луизиана, Миссисипи и Техас, с 1990 года — помощником члена Верховного суда Дэвида Сутера, а в 1991-1992 годах — советником помощника генерального прокурора Джона Майкла Люттига. Знакомство с миром большой политики началось в 1992 году с назначением на пост заместителя главного юрисконсульта предвыборного штаба 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, которому впоследствии не удалось переизбраться на второй срок. В 1993 году Салливан стал партнёром в вашингтонской юридической фирме Mayer Brown.

Он имеет большой опыт работы на государственной службе: в 2004 году назначен заместителем главного юрисконсульта Пентагона, в 2005-2007 году перешёл на должность главного юрисконсульта Министерства торговли США, а следующие два года был заместителем главы ведомства (в это время входил в состав правительственных делегаций на переговорах в Китае, Грузии, Азербайджане, Израиле), с 2010 по 2016 год возглавлял специальный правительственный комитет по экономическим отношениям США и Ирака при Министерстве торговли.

В Госдепартаменте Салливан работает не так давно. Президент США Дональд Трамп выдвинул его кандидатуру на пост первого заместителя госсекретаря в апреле 2017 года, Сенат это предложение одобрил, к обязанностям приступил 24 мая. После увольнения Рекса Тиллерсона на протяжении чуть более трёх недель — с 1 апреля по 26 апреля 2018 года — Салливан исполнял обязанности госсекретаря.

Что Салливан думает о России и Украине

30 октября 2019 года Салливан на заседании комитета Сената по иностранным делам, посвящённом его назначению, заявил, что Россия рассматривает США как своего «заклятого врага» и при этом сама «становится противником» Америки. Своё мнение он аргументировал «вмешательством» российского правительства в президентские выборы 2016 года, хотя ещё в марте спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по этому делу и не обнаружил никакого влияния Москвы на избирательную кампанию.

Тем не менее, дипломат признал, что для национальных интересов Соединённых Штатов как никогда важны принципиальные контакты с Россией — её статус ядерной державой и постоянного члена Совета Безопасности ООН обязывает Вашингтон и Москву взаимодействовать по целому ряду вопросов, связанным с глобальной стабильностью и безопасностью. Скандал года. Как Украина изменила внутреннюю политику США © REUTERS, Kamil Krzaczynski | REUTERS, Kamil Krzaczynski | Перейти в фотобанк

«В случае утверждения я намерен взаимодействовать с россиянами с целью отдавать должное российской культуре, чтить историю России, а также прислушиваться к их взглядам на вопросы, которые объединяют и разделяют нас, а также напрямую доносить до них свою американскую точку зрения», — пообещал Салливан.

Он также добавил, что намерен уделять внимание контактам между жителями двух стран с тем, чтобы способствовать улучшению понимания действий США среди россиян.

Вопросы сенаторов на заседании касались и украинского фактора, который оказывает сильное влияние на российско-американские отношения. По словам Салливана, политика Вашингтона заключается не в том, что Украина должна вести расследование в отношении деятельности газовой компании Burisma, а в поощрении реформ по борьбе с коррупцией в этой стране в целом.

«Главное препятствие для любого рода антикоррупционых реформ на Украине ни технически, ни финансово не поддерживается Соединёнными Штатами, но зависит от стремления украинского правительства усмирять своих олигархов и реформировать свою систему. Мы видели это (случаи коррупции — ред.) на протяжении двух лет и призывали президента Порошенко заниматься хоть какими-то антикоррупционными реформами. У него не было никакого стремления к этому», — заявил Салливан.

Комментируя действия Трампа по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому, дипломат выразил мнение, что запрашивание расследований действий внутриполитических оппонентов (имея ввиду бывшего вице-президента США Джо Байдена, наиболее вероятного кандидата в президенты от Демократической партии) не соответствует национальным ценностям.

Про Мари Йованович, отправленную досрочно в отставку с должности посла США на Украине, Салливан сказал, что президент потерял к ней доверие, так ему сказал госсекретарь Майкл Помпео. Он считает это достаточным основанием для увольнения, но при этом не видит никаких ошибок в действиях самой Йованович. Более того, Салливан утвердительно ответил на вопросы о том, полагает ли он, что Йованович стала жертвой скоординированной кампании, направленной против неё.

Какими будут российско-американские отношения при Салливане

В одном из интервью жена предыдущего главы американской дипмиссии Джона Хантсмана говорила, что трудно придумать худшее время для выполнения обязанностей посла Соединённых Штатов в Москве. А никто не говорил, что будет легко. Джону Салливану придётся изрядно потрудиться, чтобы наладить сотрудничество двух стран.

В середине декабря он заявил, что сосредоточит усилия на тех сферах, в которых Москва и Вашингтон могут сотрудничать, несмотря на сохраняющиеся разногласия, а именно: контроль над вооружениями, обмен информацией в целях борьбы с терроризмом, обеспечение безопасности в Арктике и ряд другие.

Первый вопрос будет определять повестку двусторонних отношений весь 2020 год, потому что в феврале 2021 года истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что российская сторона готова продлить его без предварительных условий хоть завтра, но американцы пока никакого ответа не дают, они выступают за разработку нового документа, к которому присоединится и Китай, но Пекин категорически против. Из проруби в валенки. Россию покинул американский посол-мормон, влюбившийся в пельмени © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

В этом контексте важное значение имеют личности послов двух стран. Салливан, будучи заместителем госсекретаря, 16-18 июля 2019 года возглавлял американскую делегацию на переговорах между США и Россией по стратегической безопасности в Женеве. Его российский визави Анатолий Антонов много лет работал в Департаменте по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ сначала заместителем директора, а затем и директором и возглавлял правительственные делегации на переговорах биологическому, химическому оружию, а также внёс вклад в разработку СНВ-3. С 2 февраля 2011 года по 28 декабря 2016 года работал заместителем министра обороны России, в сферу его полномочий входило военное и военно-техническое сотрудничество с другими странами, в том числе подготовка международных соглашений. В отличие от Евросоюза и Украины, США не вводили санкции против Антонова, потому что знали его как ключевого переговорщика по вопросам вооружения. Таким образом, главы дипмиссий в Москве и Вашингтоне знакомы с этой проблематикой и могут выстроить конструктивный диалог для решения судьбы СНВ-3.

Борьба с терроризмом — это одна из сфер успешного сотрудничества России и США. В декабре 2017 и 2019 годов российские правоохранительные органы благодаря информации, полученной от американских коллег, задержали людей, которые собирались устроить теракты в Санкт-Петербурге. На переговорах в Хельсинках в июле 2018 года Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили дальнейшее сотрудничество спецслужб. Через месяц Майк Помпео, который тогда ещё возглавлял ЦРУ, принял в Вашингтоне директора ФСБ Александра Бортникова, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и начальника ГРУ РФ Игоря Коробова, причём все они находились под американскими санкциями. Однако власти США отменили действие собственных ограничительных мер, поскольку те переговоры отвечали национальным интересам Вашингтона.

Учитывая, что за время работы в министерствах и ведомствах Салливан специализировался на их правовом обеспечении и консультировании по торгово-экономическим отношениям с другими странами, одной из важных сфер работы нового посла США в РФ наверняка станет расширение взаимодействия в этом направлении. 2 декабря 2019 года на форуме «Российская энергетическая неделя» Путин отметил, что за время президентства Барака Обамы товарооборот между Россией и США упал с $30 млрд до $18 млрд, а после прихода к власти Трампа начался рост — за два года показатель вырос до $25 млрд. Тем не менее, стороны не довольны нынешним положением дел в торговой сфере. Трамп в эфире телеканала Fox News 11 января заявил, что США нужно расширять торговлю с Россией. Индикатором интереса американского бизнеса к проектам в России стала численность американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме: в 2018 году она стала самой многочисленной, а в 2019-м заняла второе место, уступив лишь китайской.

«Назначение Салливана говорит о том, что Трамп продолжает ставить отношения с Россией во главу угла. Честно говоря, не помню, когда в последний раз первый замгоссекретаря был назначен послом в какую-то важную столицу. Кроме Китая, я бы сказал, что сегодня для Америки нет более важной должности, чем посол в Москве», — заявил ведущий эксперт Атлантического совета Ариэль Коэн.

Некоторые специалисты считают, что выбор Трампа пал на Салливана из-за отсутствия у него политических амбиций — во всех ведомствах он работал либо заместителем, либо советником. Кроме того, в преддверии президентских выборов и разгара процедуры импичмента американскому лидеру на таком важном посту нужен человек предсказуемый, который не наломает дров.

«Новый посол США Джон Салливан готовится к переезду в Москву, а Россия давно его ждёт. Специально держим привычную вашингтонскую погоду! Интересно, захочет ли Джон Салливан последовать примеру Джона Хантсмана и окунуться в российские реалии? Russia is waiting, Mr Sullivan. Take a deep dive (Россия ждёт, мистер Салливан. Ныряйте с головой — ред.)», — говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.

Новый посол #США Дж.Салливан готовится к переезду в Москву,а #Россия давно его ждет.Специально держим привычную вашингтонскую погоду! Интересно,захочет ли Дж.Салливан последовать примеру @JonHuntsman и окунуться в российские реалии? Russia is waiting,Mr Sullivan.Take a deep dive! — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 15 января 2020 г.

Готов ли Джон Салливан погрузиться в российские реалии с головой, покажет время. Однако до оглашения имени победителя 59-х президентских выборов в США никаких кардинальных прорывов в российско-американских отношениях ждать вряд ли стоит.