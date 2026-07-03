В Оренбургской области предотвратили теракт, который готовила "Артподготовка" - 03.07.2026 Украина.ру
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В Оренбургской области предотвратили теракт, который готовила "Артподготовка"
В Оренбургской области предотвратили теракт, который готовила "Артподготовка" - 03.07.2026 Украина.ру
В Оренбургской области предотвратили теракт, который готовила "Артподготовка"
Участники запрещённой в России террористической организации "Артподготовка" планировали взорвать поезд с продукцией ВПК, сбросив бомбу с моста в Оренбургской области. Об этом сообщают российские информационные агентства
2026-07-03T09:18
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В Оренбургской области предотвращён теракт, который готовили участники запрещённой в России террористической организации "Артподготовка". По данным материалов уголовного дела, злоумышленники планировали сбросить с моста самодельное взрывное устройство на поезд, перевозивший продукцию оборонно-промышленного комплекса.Для совершения диверсии они собрали бомбу, а также приобрели огнестрельное оружие. Однако преступный замысел был пресечён сотрудниками ФСБ и МВД России, которые задержали подозреваемых.2 июля в Ростове-на-Дону был осуждён мужчина, признанный виновным в содействии террористической деятельности, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном обороте взрывных устройств. Фигурант был признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса. Суд вынес ему обвинительный приговор.2 июля телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что ФСБ России задержала в Крыму двоих граждан, подозреваемых в сотрудничестве с Киевом. Подробнее в материале ФСБ задержала агентов Киева, передававших данные о Крымском мостеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, ФСБ, Россия, Украина.ру, ВПК, Ростов-на-Дону, Киев

В Оренбургской области предотвратили теракт, который готовила "Артподготовка"

09:18 03.07.2026 (обновлено: 09:26 03.07.2026)
 
© Фото : ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
ФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : ЦОС ФСБ РФ
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Участники запрещённой в России террористической организации "Артподготовка" планировали взорвать поезд с продукцией ВПК, сбросив бомбу с моста в Оренбургской области. Об этом сообщают российские информационные агентства
В Оренбургской области предотвращён теракт, который готовили участники запрещённой в России террористической организации "Артподготовка".
По данным материалов уголовного дела, злоумышленники планировали сбросить с моста самодельное взрывное устройство на поезд, перевозивший продукцию оборонно-промышленного комплекса.
Для совершения диверсии они собрали бомбу, а также приобрели огнестрельное оружие. Однако преступный замысел был пресечён сотрудниками ФСБ и МВД России, которые задержали подозреваемых.
2 июля в Ростове-на-Дону был осуждён мужчина, признанный виновным в содействии террористической деятельности, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном обороте взрывных устройств. Фигурант был признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса. Суд вынес ему обвинительный приговор.
2 июля телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что ФСБ России задержала в Крыму двоих граждан, подозреваемых в сотрудничестве с Киевом. Подробнее в материале ФСБ задержала агентов Киева, передававших данные о Крымском мосте
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