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Подполье заявило об участии в ликвидации полковника ВСУ Кононникова

Подполье заявило об участии в ликвидации полковника ВСУ Кононникова - 03.07.2026 Украина.ру

Подполье заявило об участии в ликвидации полковника ВСУ Кононникова

Пророссийское подполье участвовало в устранении командира 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Владимира Кононникова. Об этом 3 июля сообщили российские СМИ

2026-07-03T10:49

2026-07-03T10:49

2026-07-03T10:49

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"Не без помощи подполья был устранён командир 154-й омбр полковник Владимир Кононников. Для киевского режима это может стать настоящим откровением", — заявил источник. Подробности операции не раскрываются.Кононников участвовал во вторжении ВСУ в Курскую область. О ликвидации боеивка – в материале Ликвидирован атаковавший Курскую область командир ВСУВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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