Подполье заявило об участии в ликвидации полковника ВСУ Кононникова
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Пророссийское подполье участвовало в устранении командира 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Владимира Кононникова. Об этом 3 июля сообщили российские СМИ
"Не без помощи подполья был устранён командир 154-й омбр полковник Владимир Кононников. Для киевского режима это может стать настоящим откровением", — заявил источник. Подробности операции не раскрываются.
Кононников участвовал во вторжении ВСУ в Курскую область. О ликвидации боеивка – в материале Ликвидирован атаковавший Курскую область командир ВСУ
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на