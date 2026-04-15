Иран тайно купил спутник у Китая для ударов по базам США - Financial Times - 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260415/iran-tayno-kupil-sputnik-u-kitaya-dlya-udarov-po-bazam-ssha---financial-times-1077920062.html
Иран тайно купил спутник у Китая для ударов по базам США - Financial Times
Иран тайно приобрел китайский разведывательный спутник, что позволило ему наносить точные удары по военным базам США на Ближнем Востоке, сообщает Financial Times
новости
иран
сша
китай
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_0:234:3092:1973_1920x0_80_0_0_93bcd40640f1647bb3336d965336f92e.jpg
иран
сша
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_cd6d6fa8173b688d096b9a2d77f5c573.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, китай, украина.ру
Новости, Иран, США, Китай, Украина.ру

Иран тайно купил спутник у Китая для ударов по базам США - Financial Times

14:20 15.04.2026
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкиран
иран - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Иран тайно приобрел китайский разведывательный спутник, что позволило ему наносить точные удары по военным базам США на Ближнем Востоке, сообщает Financial Times
По данным издания, иранские военные приобрели спутник TEE-01B в конце 2024 года.
Аппарат произвела китайская компания Earth Eye, он способен делать снимки Земли с разрешением до 0,5 метра.
Ранее у Ирана были менее совершенные спутники с разрешением пять, а также 12–15 метров. Спутник TEE-01B позволил различать на земле не только самолеты и транспорт, но даже небольшие объекты инфраструктуры.
По условиям сделки КСИР получил доступ к коммерческим наземным станциям под управлением Emposat, базирующимся в Пекине, а общая стоимость сделки составила 36,6 миллиона долларов.
Документы, изученные Financial Times, свидетельствуют, что иранские военные с помощью нового спутника отслеживали ключевые объекты США, в том числе базу Принц Султан в Саудовской Аравии.
По данным Financial Times, "в эти дни по базе наносились удары и были повреждены стоявшие там самолеты-заправщики". Кроме того, в материалах есть снимки других американских баз в Иордании, Бахрейне, Кувейте и Омане, а также различные порты, аэропорты и производственные объекты региона.
На днях сообщалось, что американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран для использования в конфликте с США и Израилем. Пекин назвал подобные сведения чистым вымыслом и подчеркнул, что в последние годы поддержка ограничивалась только поставками компонентов двойного назначения.
Подробнее о конфликте - в материале Иран оценил ущерб от американо-израильских бомбардировок на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
