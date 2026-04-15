Иран тайно купил спутник у Китая для ударов по базам США - Financial Times

Иран тайно приобрел китайский разведывательный спутник, что позволило ему наносить точные удары по военным базам США на Ближнем Востоке, сообщает Financial Times

2026-04-15T14:20

По данным издания, иранские военные приобрели спутник TEE-01B в конце 2024 года. Аппарат произвела китайская компания Earth Eye, он способен делать снимки Земли с разрешением до 0,5 метра.Ранее у Ирана были менее совершенные спутники с разрешением пять, а также 12–15 метров. Спутник TEE-01B позволил различать на земле не только самолеты и транспорт, но даже небольшие объекты инфраструктуры. По условиям сделки КСИР получил доступ к коммерческим наземным станциям под управлением Emposat, базирующимся в Пекине, а общая стоимость сделки составила 36,6 миллиона долларов.Документы, изученные Financial Times, свидетельствуют, что иранские военные с помощью нового спутника отслеживали ключевые объекты США, в том числе базу Принц Султан в Саудовской Аравии.По данным Financial Times, "в эти дни по базе наносились удары и были повреждены стоявшие там самолеты-заправщики". Кроме того, в материалах есть снимки других американских баз в Иордании, Бахрейне, Кувейте и Омане, а также различные порты, аэропорты и производственные объекты региона.На днях сообщалось, что американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран для использования в конфликте с США и Израилем. Пекин назвал подобные сведения чистым вымыслом и подчеркнул, что в последние годы поддержка ограничивалась только поставками компонентов двойного назначения.Подробнее о конфликте - в материале Иран оценил ущерб от американо-израильских бомбардировок на сайте Украина.ру.

