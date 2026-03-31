https://ukraina.ru/20260331/armiya-proryvaet-oboronu-vsu-alekhin--pro-uspekhi-severyan-v-sumskoy-i-kharkovskoy-oblastyakh-1077366565.html

Армия прорывает оборону ВСУ: Алехин про успехи "северян" в Сумской и Харьковской областях

Российская армия с тяжелыми боями прорывает оборону ВСУ в Сумской и Харьковской областях, наращивая плацдармы для дальнейшего наступления. Штурмовики группировки "Север" зашли на окраины Мирополья и основательно закрепились. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-03-31T13:43

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061576922_0:117:3041:1828_1920x0_80_0_0_d5bf0c9b3cdc3695d51d52238149dd3c.jpg

Алехин сообщил, что в Сумской и Харьковской областях российская армия с тяжелыми боями прорывает оборону ВСУ, захватывая и наращивая плацдармы для дальнейшего наступления."В частности, немалым тактическим успехом стал заход штурмовых групп группировки войск "Север" на окраины Мирополья, где удалось основательно закрепиться, создав устойчивый плацдарм для дальнейших действий", — подчеркнул эксперт.Также Алехин отметил успехи ВС России восточнее Краснополья и в районе Новодмитровки. Активность противника на этом направлении вынуждает его постоянно перебрасывать резервы, оголяя другие участки фронта."За минувшие сутки ожесточенные бои шли в районе Малой Корчаковки. Противник, неся потери, вынужден перебрасывать пехоту из тыловых районов. <...> А в Шосткинском районе уничтожен пункт временной дислокации подразделения ГУР "Шаманбат", — сообщил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

