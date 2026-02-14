"Разбиты в хлам": эксперт подсчитал, сколько лет уйдет на восстановление энергетики Украины - 14.02.2026 Украина.ру
"Разбиты в хлам": эксперт подсчитал, сколько лет уйдет на восстановление энергетики Украины
"Разбиты в хлам": эксперт подсчитал, сколько лет уйдет на восстановление энергетики Украины
"Разбиты в хлам": эксперт подсчитал, сколько лет уйдет на восстановление энергетики Украины
Киев не успевает запустить выборы к 15 мая — предвыборную процедуру надо было начинать еще в середине февраля. При этом восстановление разрушенной энергосистемы Украины займет не год, а минимум десять лет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
Журналист напомнил о публикации Financial Times, согласно которой Киев принял требования США и приступил к подготовке выборов и референдума, на который вынесут пункты мирного плана, до 15 мая.По словам эксперта, для подготовки выборов на Украине потребуется минимум 90 дней. "То есть до 15 февраля надо запускать предвыборную процедуру, а признаков этого нет. &lt;...&gt; Выборы можно было бы провести еще год назад, но сейчас в условиях наступившей разрухи Украину ожидают очень неприятные события", — отметил Зубец.В Верховной Раде заявляют, что на восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры уйдет год. Собеседник Украина.ру не согласился с такими расчетами: по его мнению, масштабное восстановление займет минимум 10 лет."Есть электростанции, которые разбили в хлам. Проще построить новые. Но откуда они возьмут оборудование? Один трансформатор могут делать на заводе несколько лет. Избыточных мощностей для энергетического оборудования не существует", — констатировал Зубец.Он напомнил о том, что котельное оборудование впрок никто не производит. "Европейское оборудование, те же самые трансформаторы, не соответствует старым советским стандартам, по которым построена украинская энергосистема", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Зубец: Трамп закрыл тему Украины, когда понял, что не сможет быстро укротить Зеленского" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.
"Разбиты в хлам": эксперт подсчитал, сколько лет уйдет на восстановление энергетики Украины

06:15 14.02.2026
 
Киев не успевает запустить выборы к 15 мая — предвыборную процедуру надо было начинать еще в середине февраля. При этом восстановление разрушенной энергосистемы Украины займет не год, а минимум десять лет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
Журналист напомнил о публикации Financial Times, согласно которой Киев принял требования США и приступил к подготовке выборов и референдума, на который вынесут пункты мирного плана, до 15 мая.
По словам эксперта, для подготовки выборов на Украине потребуется минимум 90 дней. "То есть до 15 февраля надо запускать предвыборную процедуру, а признаков этого нет. <...> Выборы можно было бы провести еще год назад, но сейчас в условиях наступившей разрухи Украину ожидают очень неприятные события", — отметил Зубец.
В Верховной Раде заявляют, что на восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры уйдет год. Собеседник Украина.ру не согласился с такими расчетами: по его мнению, масштабное восстановление займет минимум 10 лет.
"Есть электростанции, которые разбили в хлам. Проще построить новые. Но откуда они возьмут оборудование? Один трансформатор могут делать на заводе несколько лет. Избыточных мощностей для энергетического оборудования не существует", — констатировал Зубец.
Он напомнил о том, что котельное оборудование впрок никто не производит. "Европейское оборудование, те же самые трансформаторы, не соответствует старым советским стандартам, по которым построена украинская энергосистема", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Зубец: Трамп закрыл тему Украины, когда понял, что не сможет быстро укротить Зеленского" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в материале "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.
