"Очевидное предательство": экономист о том, что будет делать Индия, если откажется от российской нефти
"Очевидное предательство": экономист о том, что будет делать Индия, если откажется от российской нефти
Превращение Индия в своего антироссийского союзника — это серьезный успех Трампа. Нью-Дели поверил в обещания американских рынков, хотя у США нет ресурсов для их открытия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
2026-02-14T04:00
2026-02-14T13:19
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102772/69/1027726991_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_383f55ce09c58bc791bce0414cb51e43.jpg
Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что Индия уступает давлению США в сфере закупок российской нефти, Зубец констатировал серьезную победу Вашингтона.Имперская политика США осталась прежней — это сдерживание и удушение России. Активно претворяться в жизнь она началась, когда были захвачены первые танкеры, заявил эксперт.С другой стороны, отметил аналитик, у Америки нет нефти для поставок в Индию, потому что венесуэльской нефти мало. Поэтому она будет поглощаться прежде всего самими Штатами. По мнению эксперта, на внешние рынки венесуэльская нефть не пойдет. Энергетический баланс Соединенных Штатов дефицитный и они сами вынуждены закупать большие объемы нефти, добавил он."Что будет делать Индия, если откажется от российских поставок? Интерес Индии состоит в том, чтобы повторить историю успеха Китая. Китайская рабочая сила дорогая, и место производителя мирового ширпотреба остается вакантным. Индия хочет занять это место", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Зубец: Трамп закрыл тему Украины, когда понял, что не сможет быстро укротить Зеленского" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международных отношений — в авторской статье Владимира Скачко "Слегка перенюхали. Как Трамп обманул Россию с помощью "духа Анкориджа" на сайте Украина.ру.
"Очевидное предательство": экономист о том, что будет делать Индия, если откажется от российской нефти

04:00 14.02.2026 (обновлено: 13:19 14.02.2026)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Превращение Индия в своего антироссийского союзника — это серьезный успех Трампа. Нью-Дели поверил в обещания американских рынков, хотя у США нет ресурсов для их открытия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что Индия уступает давлению США в сфере закупок российской нефти, Зубец констатировал серьезную победу Вашингтона.
Имперская политика США осталась прежней — это сдерживание и удушение России. Активно претворяться в жизнь она началась, когда были захвачены первые танкеры, заявил эксперт.
"Произошло очевидное предательство России. Кроме того, это удар по БРИКС. Держать в составе БРИКС проамериканского игрока не то, что нужно этому объединению", — подчеркнул Зубец.
С другой стороны, отметил аналитик, у Америки нет нефти для поставок в Индию, потому что венесуэльской нефти мало. Поэтому она будет поглощаться прежде всего самими Штатами.
По мнению эксперта, на внешние рынки венесуэльская нефть не пойдет. Энергетический баланс Соединенных Штатов дефицитный и они сами вынуждены закупать большие объемы нефти, добавил он.
"Что будет делать Индия, если откажется от российских поставок? Интерес Индии состоит в том, чтобы повторить историю успеха Китая. Китайская рабочая сила дорогая, и место производителя мирового ширпотреба остается вакантным. Индия хочет занять это место", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Зубец: Трамп закрыл тему Украины, когда понял, что не сможет быстро укротить Зеленского" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международных отношений — в авторской статье Владимира Скачко "Слегка перенюхали. Как Трамп обманул Россию с помощью "духа Анкориджа" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния