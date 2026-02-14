https://ukraina.ru/20260214/ochevidnoe-predatelstvo-ekonomist-o-tom-chto-budet-delat-indiya-esli-otkazhetsya-ot-rossiyskoy-nefti-1075616001.html
"Очевидное предательство": экономист о том, что будет делать Индия, если откажется от российской нефти
"Очевидное предательство": экономист о том, что будет делать Индия, если откажется от российской нефти - 14.02.2026 Украина.ру
"Очевидное предательство": экономист о том, что будет делать Индия, если откажется от российской нефти
Превращение Индия в своего антироссийского союзника — это серьезный успех Трампа. Нью-Дели поверил в обещания американских рынков, хотя у США нет ресурсов для их открытия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
2026-02-14T04:00
2026-02-14T04:00
2026-02-14T13:19
новости
индия
сша
россия
дональд трамп
алексей зубец
украина.ру
главные новости
главное
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102772/69/1027726991_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_383f55ce09c58bc791bce0414cb51e43.jpg
Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что Индия уступает давлению США в сфере закупок российской нефти, Зубец констатировал серьезную победу Вашингтона.Имперская политика США осталась прежней — это сдерживание и удушение России. Активно претворяться в жизнь она началась, когда были захвачены первые танкеры, заявил эксперт.С другой стороны, отметил аналитик, у Америки нет нефти для поставок в Индию, потому что венесуэльской нефти мало. Поэтому она будет поглощаться прежде всего самими Штатами. По мнению эксперта, на внешние рынки венесуэльская нефть не пойдет. Энергетический баланс Соединенных Штатов дефицитный и они сами вынуждены закупать большие объемы нефти, добавил он."Что будет делать Индия, если откажется от российских поставок? Интерес Индии состоит в том, чтобы повторить историю успеха Китая. Китайская рабочая сила дорогая, и место производителя мирового ширпотреба остается вакантным. Индия хочет занять это место", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Зубец: Трамп закрыл тему Украины, когда понял, что не сможет быстро укротить Зеленского" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международных отношений — в авторской статье Владимира Скачко "Слегка перенюхали. Как Трамп обманул Россию с помощью "духа Анкориджа" на сайте Украина.ру.
индия
сша
россия
китай
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102772/69/1027726991_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f03df5c03381cc1a348c3b64fdfa75e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, индия, сша, россия, дональд трамп, алексей зубец, украина.ру, главные новости, главное, экономика, нефть, международные отношения, международная политика, ресурсы, китай
Новости, Индия, США, Россия, Дональд Трамп, Алексей Зубец, Украина.ру, Главные новости, главное, экономика, нефть, международные отношения, Международная политика, ресурсы, Китай
"Очевидное предательство": экономист о том, что будет делать Индия, если откажется от российской нефти
04:00 14.02.2026 (обновлено: 13:19 14.02.2026)
Превращение Индия в своего антироссийского союзника — это серьезный успех Трампа. Нью-Дели поверил в обещания американских рынков, хотя у США нет ресурсов для их открытия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что Индия уступает давлению США в сфере закупок российской нефти, Зубец констатировал серьезную победу Вашингтона.
Имперская политика США осталась прежней — это сдерживание и удушение России. Активно претворяться в жизнь она началась, когда были захвачены первые танкеры, заявил эксперт.
"Произошло очевидное предательство России. Кроме того, это удар по БРИКС. Держать в составе БРИКС проамериканского игрока не то, что нужно этому объединению", — подчеркнул Зубец.
С другой стороны, отметил аналитик, у Америки нет нефти для поставок в Индию, потому что венесуэльской нефти мало. Поэтому она будет поглощаться прежде всего самими Штатами.
По мнению эксперта, на внешние рынки венесуэльская нефть не пойдет. Энергетический баланс Соединенных Штатов дефицитный и они сами вынуждены закупать большие объемы нефти, добавил он.
"Что будет делать Индия, если откажется от российских поставок? Интерес Индии состоит в том, чтобы повторить историю успеха Китая. Китайская рабочая сила дорогая, и место производителя мирового ширпотреба остается вакантным. Индия хочет занять это место", — резюмировал собеседник издания.
Про другие аспекты международных отношений — в авторской статье Владимира Скачко "Слегка перенюхали. Как Трамп обманул Россию с помощью "духа Анкориджа" на сайте Украина.ру.