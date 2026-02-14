https://ukraina.ru/20260214/lyudskikh-resursov-khvatit-na-poltora-goda-zubets-o-tom-pochemu-zelenskomu-plevat-na-zhiteley-ukrainy-1075613391.html

"Людских ресурсов хватит на полтора года": Зубец о том, почему Зеленскому плевать на жителей Украины

Киевский режим не рухнет под тяжестью внутренних проблем — Украина превратилась в тоталитарное государство с жесткой системой подавления протестов. Мобилизационного ресурса стране хватит еще на полтора года.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец

2026-02-14T05:45

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/19/1058366834_164:0:1206:586_1920x0_80_0_0_380f73f56e6f59da088d15b3fb24a2a7.jpg

Журналист предположил, что киевский режим может рухнуть сам под тяжестью внутренних проблем и в результате плачевной ситуации на фронте. Алексей Зубец ответил категоричным несогласием.По его словам, одна из ошибок России — недооценка мотивации украинской армии после промывки мозгов с 2014 по 2022 год. "Фронт держится не на пехоте, а на операторах дронов. Дроноводы мотивированы, квалифицированы и их много", — пояснил Зубец.По его мнению, при ударах по украинской энергетике расчет делался на то, что Зеленский озаботится страданиями мирного населения и пойдет на уступки. "Но выяснилось, что на людей ему наплевать. Думаю, потери мирного населения от голода, холода и эпидемий превысят фронтовые", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Зубец: Трамп закрыл тему Украины, когда понял, что не сможет быстро укротить Зеленского" на сайте Украина.ру.Про актуальную ситуацию в зоне СВО — в материале "Владимир Носков: Атаки ВСУ под Гуляйполем продлятся пару недель, а удары ВС РФ по их тылам будут всегда" на сайте Украина.ру.

2026

