"Людских ресурсов хватит на полтора года": Зубец о том, почему Зеленскому плевать на жителей Украины - 14.02.2026
"Людских ресурсов хватит на полтора года": Зубец о том, почему Зеленскому плевать на жителей Украины
"Людских ресурсов хватит на полтора года": Зубец о том, почему Зеленскому плевать на жителей Украины - 14.02.2026 Украина.ру
"Людских ресурсов хватит на полтора года": Зубец о том, почему Зеленскому плевать на жителей Украины
Киевский режим не рухнет под тяжестью внутренних проблем — Украина превратилась в тоталитарное государство с жесткой системой подавления протестов. Мобилизационного ресурса стране хватит еще на полтора года.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
украина
россия
алексей зубец
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
всу
потери всу
новости сво сейчас
новости сво россия
Журналист предположил, что киевский режим может рухнуть сам под тяжестью внутренних проблем и в результате плачевной ситуации на фронте. Алексей Зубец ответил категоричным несогласием.По его словам, одна из ошибок России — недооценка мотивации украинской армии после промывки мозгов с 2014 по 2022 год. "Фронт держится не на пехоте, а на операторах дронов. Дроноводы мотивированы, квалифицированы и их много", — пояснил Зубец.По его мнению, при ударах по украинской энергетике расчет делался на то, что Зеленский озаботится страданиями мирного населения и пойдет на уступки. "Но выяснилось, что на людей ему наплевать. Думаю, потери мирного населения от голода, холода и эпидемий превысят фронтовые", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Зубец: Трамп закрыл тему Украины, когда понял, что не сможет быстро укротить Зеленского" на сайте Украина.ру.Про актуальную ситуацию в зоне СВО — в материале "Владимир Носков: Атаки ВСУ под Гуляйполем продлятся пару недель, а удары ВС РФ по их тылам будут всегда" на сайте Украина.ру.
украина, россия, алексей зубец, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, всу, потери всу, новости сво сейчас, новости сво россия
Украина, Россия, Алексей Зубец, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, ВСУ, потери ВСУ, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, Новости, Главные новости, прогнозы СВО, новости СВО, мирные жители, дроны, главное, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, Аналитика

"Людских ресурсов хватит на полтора года": Зубец о том, почему Зеленскому плевать на жителей Украины

05:45 14.02.2026
 
Киевский режим не рухнет под тяжестью внутренних проблем — Украина превратилась в тоталитарное государство с жесткой системой подавления протестов. Мобилизационного ресурса стране хватит еще на полтора года.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
Журналист предположил, что киевский режим может рухнуть сам под тяжестью внутренних проблем и в результате плачевной ситуации на фронте. Алексей Зубец ответил категоричным несогласием.
"Нет. С чего бы ему рухнуть? В тылу действует военизированная организация – ТЦК. Протестная активность подавляется. Украина — это тоталитарное государство. Мобилизационного ресурса хватит еще на полтора года", — заявил эксперт.
По его словам, одна из ошибок России — недооценка мотивации украинской армии после промывки мозгов с 2014 по 2022 год. "Фронт держится не на пехоте, а на операторах дронов. Дроноводы мотивированы, квалифицированы и их много", — пояснил Зубец.
По его мнению, при ударах по украинской энергетике расчет делался на то, что Зеленский озаботится страданиями мирного населения и пойдет на уступки. "Но выяснилось, что на людей ему наплевать. Думаю, потери мирного населения от голода, холода и эпидемий превысят фронтовые", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Зубец: Трамп закрыл тему Украины, когда понял, что не сможет быстро укротить Зеленского" на сайте Украина.ру.
Про актуальную ситуацию в зоне СВО — в материале "Владимир Носков: Атаки ВСУ под Гуляйполем продлятся пару недель, а удары ВС РФ по их тылам будут всегда" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния