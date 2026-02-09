"Переток энергии невозможен": Дмитрий Юрков — о результате системных ударов по подстанциям Киева - 09.02.2026 Украина.ру
"Переток энергии невозможен": Дмитрий Юрков — о результате системных ударов по подстанциям Киева
"Переток энергии невозможен": Дмитрий Юрков — о результате системных ударов по подстанциям Киева - 09.02.2026 Украина.ру
"Переток энергии невозможен": Дмитрий Юрков — о результате системных ударов по подстанциям Киева
Системные удары по подстанциям привели к их практически полному уничтожению. Это вызвало полуизоляцию Киевского энергоузла и длительные отключения света. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
"Сложно сказать наверняка. А что касается результатов, то здесь есть и накопительный эффект", — сказал Юрков, комментируя результаты последних комплексных ударов по украинской энергетике.Он подробно описал механизм воздействия. "Более того, судя по мощной атаке 3 февраля, помимо ТЭС (генерации энергетики), активно выбивали подстанции... И когда удары по подстанциям Киевского энергоузла накапливаются, складывается ситуация, когда он оказывается в полуизоляции", — пояснил историк.Юрков подчеркнул, что работающих подстанций на Украине практические не остается. "Какую-то часть подстанций разрушили в 2024 году, какие-то украинцы восстановили, какие-то мы добили в 2025 году", — заявил эксперт.Подстанции разрушены, переток энергии невозможен, и уже в каком-то районе Киева свет отключают не на десять часов, а на все 24, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения" на сайте Украина.ру.Также на тему энергетического коллапса на Украине — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
"Переток энергии невозможен": Дмитрий Юрков — о результате системных ударов по подстанциям Киева

04:10 09.02.2026
 
© telegram ukr_2025_ru ‼ Украинские СМИ публикуют фотографии ТЭЦ после российского удара
‼ Украинские СМИ публикуют фотографии ТЭЦ после российского удара - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Системные удары по подстанциям привели к их практически полному уничтожению. Это вызвало полуизоляцию Киевского энергоузла и длительные отключения света. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
"Сложно сказать наверняка. А что касается результатов, то здесь есть и накопительный эффект", — сказал Юрков, комментируя результаты последних комплексных ударов по украинской энергетике.
Он подробно описал механизм воздействия. "Более того, судя по мощной атаке 3 февраля, помимо ТЭС (генерации энергетики), активно выбивали подстанции... И когда удары по подстанциям Киевского энергоузла накапливаются, складывается ситуация, когда он оказывается в полуизоляции", — пояснил историк.
Юрков подчеркнул, что работающих подстанций на Украине практические не остается. "Какую-то часть подстанций разрушили в 2024 году, какие-то украинцы восстановили, какие-то мы добили в 2025 году", — заявил эксперт.
Подстанции разрушены, переток энергии невозможен, и уже в каком-то районе Киева свет отключают не на десять часов, а на все 24, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения" на сайте Украина.ру.
Также на тему энергетического коллапса на Украине — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
