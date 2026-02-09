https://ukraina.ru/20260209/peretok-energii-nevozmozhen-dmitriy-yurkov--o-rezultate-sistemnykh-udarov-po-podstantsiyam-kieva-1075391593.html

"Переток энергии невозможен": Дмитрий Юрков — о результате системных ударов по подстанциям Киева

Системные удары по подстанциям привели к их практически полному уничтожению. Это вызвало полуизоляцию Киевского энергоузла и длительные отключения света. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков

"Сложно сказать наверняка. А что касается результатов, то здесь есть и накопительный эффект", — сказал Юрков, комментируя результаты последних комплексных ударов по украинской энергетике.Он подробно описал механизм воздействия. "Более того, судя по мощной атаке 3 февраля, помимо ТЭС (генерации энергетики), активно выбивали подстанции... И когда удары по подстанциям Киевского энергоузла накапливаются, складывается ситуация, когда он оказывается в полуизоляции", — пояснил историк.Юрков подчеркнул, что работающих подстанций на Украине практические не остается. "Какую-то часть подстанций разрушили в 2024 году, какие-то украинцы восстановили, какие-то мы добили в 2025 году", — заявил эксперт.Подстанции разрушены, переток энергии невозможен, и уже в каком-то районе Киева свет отключают не на десять часов, а на все 24, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения" на сайте Украина.ру.Также на тему энергетического коллапса на Украине — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.

