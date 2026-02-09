https://ukraina.ru/20260209/novyy-rekord-stalo-izvestno-skolko-teper-stoit-elektrichestvo-v-ukraine-1075405545.html

Новый рекорд: стало известно, сколько теперь стоит электричество в Украине

Оптовая цена электроэнергии на украинском рынке достигла исторического максимума, составив 21,84 гривны за киловатт-час с учётом услуг по передаче и НДС (около 57 российских рублей). Об этом 9 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру

В публикации говорится, что основной выгодоприобретатель скачка цен — энергетические компании группы ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова и государственный "Энергоатом".Рост цен происходит, несмотря на то что импорт электроэнергии в энергосистему Украины по-прежнему составляет лишь 10–20%, что указывает на отсутствие острого дефицита. Рекорд объясняется рыночными механизмами, которые в текущих условиях позволяют продавать электроэнергию украинского производства по значительно более высоким ценам. Прибыли основных производителей — ДТЭК и "Энергоатома" — резко возрастают.Рост тарифов совпал по времени с усилением влияния министра энергетики страны Дениса Шмыгаля в энергетическом блоке правительства. Шмыгаля неоднократно связывали с интересами Рината Ахметова в медиа-пространстве.О других новостях к утру понедельника — в публикации Главное за ночь 9 февраля.

