Новый рекорд: стало известно, сколько теперь стоит электричество в Украине

Оптовая цена электроэнергии на украинском рынке достигла исторического максимума, составив 21,84 гривны за киловатт-час с учётом услуг по передаче и НДС (около 57 российских рублей). Об этом 9 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру
В публикации говорится, что основной выгодоприобретатель скачка цен — энергетические компании группы ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова и государственный "Энергоатом".Рост цен происходит, несмотря на то что импорт электроэнергии в энергосистему Украины по-прежнему составляет лишь 10–20%, что указывает на отсутствие острого дефицита. Рекорд объясняется рыночными механизмами, которые в текущих условиях позволяют продавать электроэнергию украинского производства по значительно более высоким ценам. Прибыли основных производителей — ДТЭК и "Энергоатома" — резко возрастают.Рост тарифов совпал по времени с усилением влияния министра энергетики страны Дениса Шмыгаля в энергетическом блоке правительства. Шмыгаля неоднократно связывали с интересами Рината Ахметова в медиа-пространстве.О других новостях к утру понедельника — в публикации Главное за ночь 9 февраля.
09:55 09.02.2026 (обновлено: 09:56 09.02.2026)
В публикации говорится, что основной выгодоприобретатель скачка цен — энергетические компании группы ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова и государственный "Энергоатом".
Рост цен происходит, несмотря на то что импорт электроэнергии в энергосистему Украины по-прежнему составляет лишь 10–20%, что указывает на отсутствие острого дефицита.
Рекорд объясняется рыночными механизмами, которые в текущих условиях позволяют продавать электроэнергию украинского производства по значительно более высоким ценам. Прибыли основных производителей — ДТЭК и "Энергоатома" — резко возрастают.
Рост тарифов совпал по времени с усилением влияния министра энергетики страны Дениса Шмыгаля в энергетическом блоке правительства. Шмыгаля неоднократно связывали с интересами Рината Ахметова в медиа-пространстве.
О других новостях к утру понедельника — в публикации Главное за ночь 9 февраля.