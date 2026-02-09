Новый рекорд: стало известно, сколько теперь стоит электричество в Украине - 09.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260209/novyy-rekord-stalo-izvestno-skolko-teper-stoit-elektrichestvo-v-ukraine-1075405545.html
Новый рекорд: стало известно, сколько теперь стоит электричество в Украине
Новый рекорд: стало известно, сколько теперь стоит электричество в Украине - 09.02.2026 Украина.ру
Новый рекорд: стало известно, сколько теперь стоит электричество в Украине
Оптовая цена электроэнергии на украинском рынке достигла исторического максимума, составив 21,84 гривны за киловатт-час с учётом услуг по передаче и НДС (около 57 российских рублей). Об этом 9 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-02-09T09:55
2026-02-09T09:56
новости
украина
ринат ахметов
денис шмыгаль
дтэк
энергоатом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045662501_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_772f942a42dff4a9cc00d27aefcf5cbf.jpg
В публикации говорится, что основной выгодоприобретатель скачка цен — энергетические компании группы ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова и государственный "Энергоатом".Рост цен происходит, несмотря на то что импорт электроэнергии в энергосистему Украины по-прежнему составляет лишь 10–20%, что указывает на отсутствие острого дефицита. Рекорд объясняется рыночными механизмами, которые в текущих условиях позволяют продавать электроэнергию украинского производства по значительно более высоким ценам. Прибыли основных производителей — ДТЭК и "Энергоатома" — резко возрастают.Рост тарифов совпал по времени с усилением влияния министра энергетики страны Дениса Шмыгаля в энергетическом блоке правительства. Шмыгаля неоднократно связывали с интересами Рината Ахметова в медиа-пространстве.О других новостях к утру понедельника — в публикации Главное за ночь 9 февраля.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045662501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6e5343cefc8ca06843b8ff2a32b66ce.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ринат ахметов, денис шмыгаль, дтэк, энергоатом
Новости, Украина, Ринат Ахметов, Денис Шмыгаль, ДТЭК, Энергоатом

Новый рекорд: стало известно, сколько теперь стоит электричество в Украине

09:55 09.02.2026 (обновлено: 09:56 09.02.2026)
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : CC0, Freepik
Читать в
ДзенTelegram
Оптовая цена электроэнергии на украинском рынке достигла исторического максимума, составив 21,84 гривны за киловатт-час с учётом услуг по передаче и НДС (около 57 российских рублей). Об этом 9 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру
В публикации говорится, что основной выгодоприобретатель скачка цен — энергетические компании группы ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова и государственный "Энергоатом".
Рост цен происходит, несмотря на то что импорт электроэнергии в энергосистему Украины по-прежнему составляет лишь 10–20%, что указывает на отсутствие острого дефицита.
Рекорд объясняется рыночными механизмами, которые в текущих условиях позволяют продавать электроэнергию украинского производства по значительно более высоким ценам. Прибыли основных производителей — ДТЭК и "Энергоатома" — резко возрастают.
Рост тарифов совпал по времени с усилением влияния министра энергетики страны Дениса Шмыгаля в энергетическом блоке правительства. Шмыгаля неоднократно связывали с интересами Рината Ахметова в медиа-пространстве.
О других новостях к утру понедельника — в публикации Главное за ночь 9 февраля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРинат АхметовДенис ШмыгальДТЭКЭнергоатом
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:18Не только на фронте: на Украине разворачивается война властей с женщинами
10:03Встреча для пропаганды? В Госдуме усомнились в искренности намерений Зеленского по переговорам с РФ
10:00Попытка Киева сорвать переговоры, провалы ВСУ, помощь с диверсиями. Хроника событий на утро 9 февраля
09:55Новый рекорд: стало известно, сколько теперь стоит электричество в Украине
09:44"Заказ из Киева": ФСБ раскрыла схему покушения на генерала Алексеева с вербовкой и оплатой
08:18Главное за ночь 9 февраля
08:00Русские: великороссы и малороссы. Из истории переписи 1897 года
07:40Файлы Эпштейна вскрыли "чистый сатанизм" элит Запада - Лавров
07:20Взрыв на трансформаторной подстанции. ВС РФ ударили по целям противника на Украине
06:15"Прекрасно перегружают ПВО" — Юрков объяснил, как "Герани" расчищают путь для крылатых ракет
06:15Никто не знает, куда пропал миллион украинских солдат: французский аналитик о потерях ВСУ
06:00"Не вывозят из-за морозов": Юрков раскрыл, почему зима стала фатальной для энергосистемы Украины
05:50"От ракеты Х-22 сетка бесполезна": Юрков о том, сможет ли Украина "прикрыть" свои энергообъекты
05:40Моро о кризисе НАТО: Главная угроза для альянса — это США, но "де-факто его уже не существует"
05:37Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье
05:31Слепая зона. Почему украинских террористов задерживают после, а не до
05:30"Там все полыхало": историк оценил последствия комплексного удара по энергетике Украины
05:20Украина за неделю. Переговоры, удары, покушение
05:10Как удары по железнодорожным путям и развязкам улучшают оперативно-тактическое преимущество ВС РФ
05:05От Канта до Трампа. История современной философии
Лента новостейМолния