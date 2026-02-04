Начались переговоры в Абу-Даби. Ничего хорошего от них не жду - 04.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260204/nachalis-peregovory-v-abu-dabi-nichego-khoroshego-ot-nikh-ne-zhdu-1075210144.html
Начались переговоры в Абу-Даби. Ничего хорошего от них не жду
Начались переговоры в Абу-Даби. Ничего хорошего от них не жду - 04.02.2026 Украина.ру
Начались переговоры в Абу-Даби. Ничего хорошего от них не жду
Для Дональда Трампа мир — не цель, а инструмент. Это способ заявить о себе как о "миротворце" и получить доступ к сотням миллиардов долларов, считает доктор... Украина.ру, 04.02.2026
2026-02-04T14:25
2026-02-04T14:25
видео
вашингтон
дональд трамп
алексей зубец
украина.ру
переговоры
новости переговоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075209702_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a38e767cf0cbfd19de32a9e4f98c580c.png
Для Дональда Трампа мир — не цель, а инструмент. Это способ заявить о себе как о "миротворце" и получить доступ к сотням миллиардов долларов, считает доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики — Алексей Зубец.Почему переговоры носят декоративный характер, чем на самом деле заинтересован Вашингтон и почему от этого процесса не стоит ждать положительного результата — смотрите в видео.
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075209702_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a1e55abc44f90b75c8b5fc62f0f3843b.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, вашингтон, дональд трамп, алексей зубец, украина.ру, переговоры, новости переговоров, видео
Видео, Вашингтон, Дональд Трамп, Алексей Зубец, Украина.ру, переговоры, новости переговоров

Начались переговоры в Абу-Даби. Ничего хорошего от них не жду

14:25 04.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Для Дональда Трампа мир — не цель, а инструмент. Это способ заявить о себе как о "миротворце" и получить доступ к сотням миллиардов долларов, считает доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики — Алексей Зубец.
Почему переговоры носят декоративный характер, чем на самом деле заинтересован Вашингтон и почему от этого процесса не стоит ждать положительного результата — смотрите в видео.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоВашингтонДональд ТрампАлексей ЗубецУкраина.рупереговорыновости переговоров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:56Томаш Мацейчук: Украинский футболист, оскорбивший память поляков, будет иметь дело с британской полицией
15:52От энергетики до политики: как Россия и Китай укрепляют координацию на международной арене
15:49Минобороны РФ отчиталось за уничтожение БПЛА ВСУ
15:39Си Цзиньпин одобрил переговоры по Украине, ЕС официально ведёт войну с Россией. Новости к этому часу
15:04Генерал ВСУ: спичрайтеры Зеленского – "тупорылые дебилы"
15:00Пожар на подстанции в Запорожье оставил без света правобережную часть города. Главное к этому часу
14:54ФСБ задержала агента ГУР Минобороны Украины в Мариуполе
14:50Пункты временного размещения развернули в Запорожской области для жителей из освобожденной части ДНР
14:32Армия России выбивает ВСУ на Запорожском направлении
14:25Начались переговоры в Абу-Даби. Ничего хорошего от них не жду
14:23Отлов, откуп, отправка в "мясорубку": журналист Welt рассказал о реалиях украинской мобилизации
14:16Двери для мирного урегулирования ситуации на Украине открыты, Россия продолжает спецоперацию - Песков
14:15Путин отметил развитие отношений РФ и КНР во всех областях
14:044 февраля 2026 года, утренний эфир
13:50Маркер итоговой архитектуры мира. К чему именно призвали Украину Каллас и Рютте
13:45Стартовали переговоры по Украине в Абу-Даби. Главные новости к этому часу
13:13Зеленский снова подставит украинцев под удар - СМИ
13:10Украинский футболист получил блокировку из-за скандального сообщения о Волынской резне
13:06Пранк для Кличко: боксёр раскрыл "личную войну" брата с Зеленским и рассказал о коррупции на Украине
13:00У переговоров в Абу-Даби есть шанс закончить войну на Украине весной. Хроника событий на 13:00 4 февраля
Лента новостейМолния