Начались переговоры в Абу-Даби. Ничего хорошего от них не жду
Начались переговоры в Абу-Даби. Ничего хорошего от них не жду - 04.02.2026 Украина.ру
Начались переговоры в Абу-Даби. Ничего хорошего от них не жду
Для Дональда Трампа мир — не цель, а инструмент. Это способ заявить о себе как о "миротворце" и получить доступ к сотням миллиардов долларов, считает доктор... Украина.ру, 04.02.2026
Для Дональда Трампа мир — не цель, а инструмент. Это способ заявить о себе как о "миротворце" и получить доступ к сотням миллиардов долларов, считает доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики — Алексей Зубец.Почему переговоры носят декоративный характер, чем на самом деле заинтересован Вашингтон и почему от этого процесса не стоит ждать положительного результата — смотрите в видео.
