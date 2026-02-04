https://ukraina.ru/20260204/nachalis-peregovory-v-abu-dabi-nichego-khoroshego-ot-nikh-ne-zhdu-1075210144.html

Начались переговоры в Абу-Даби. Ничего хорошего от них не жду

Начались переговоры в Абу-Даби. Ничего хорошего от них не жду - 04.02.2026 Украина.ру

Начались переговоры в Абу-Даби. Ничего хорошего от них не жду

Для Дональда Трампа мир — не цель, а инструмент. Это способ заявить о себе как о "миротворце" и получить доступ к сотням миллиардов долларов, считает доктор... Украина.ру, 04.02.2026

Для Дональда Трампа мир — не цель, а инструмент. Это способ заявить о себе как о "миротворце" и получить доступ к сотням миллиардов долларов, считает доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики — Алексей Зубец.Почему переговоры носят декоративный характер, чем на самом деле заинтересован Вашингтон и почему от этого процесса не стоит ждать положительного результата — смотрите в видео.

