"Зачистка проходит тяжело": Евгений Линин рассказал о работе штурмовых групп в серой килл-зоне - 03.02.2026
"Зачистка проходит тяжело": Евгений Линин рассказал о работе штурмовых групп в серой килл-зоне
"Зачистка проходит тяжело": Евгений Линин рассказал о работе штурмовых групп в серой килл-зоне - 03.02.2026 Украина.ру
"Зачистка проходит тяжело": Евгений Линин рассказал о работе штурмовых групп в серой килл-зоне
Задача штурмовиков на открытой местности – как можно быстрее пересечь килл-зону и найти надежное укрытие. Для скрытного перемещения бойцы используют лесополосы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Отвечая на вопрос журналиста о том, где же могут укрыться бойцы на открытой местности, военкор раскрыл суть тактики выживания бойцов в "килл-зоне"."И задача наших штурмовиков – как можно быстрее пересечь эту килл-зону и куда-то спрятаться. Они прячутся и сообщают: "Все, мы здесь". Именно так проходят боевые действия", — заявил Линин.Для скрытного перемещения бойцы используют лесополосы. "Снег там выпал не так давно – недели две назад. В остальное время там листья на деревьях остаются. Вот они и пробираются по лесополосам до какого-нибудь укрепрайона, который перед этим выжигается дронами, а потом занимают его", — пояснил эксперт.Однако закрепиться на точке непросто. "Конечно, я описываю идеальные условия. Украинцы могут сидеть до последнего и отстреливаться. Зачистка проходит тяжело", — отмечает военкор.Главное изменение, по его словам, в самом понятии контроля. "И уже нет как раньше, что если наши бойцы куда-то зашли, то это означает автоматический контроль территории. Наши бойцы там могут быть, но подойти к ним невозможно, потому что все простреливается дронами", — резюмировал .
"Зачистка проходит тяжело": Евгений Линин рассказал о работе штурмовых групп в серой килл-зоне

05:50 03.02.2026
 
Задача штурмовиков на открытой местности – как можно быстрее пересечь килл-зону и найти надежное укрытие. Для скрытного перемещения бойцы используют лесополосы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Отвечая на вопрос журналиста о том, где же могут укрыться бойцы на открытой местности, военкор раскрыл суть тактики выживания бойцов в "килл-зоне".
"И задача наших штурмовиков – как можно быстрее пересечь эту килл-зону и куда-то спрятаться. Они прячутся и сообщают: "Все, мы здесь". Именно так проходят боевые действия", — заявил Линин.
Для скрытного перемещения бойцы используют лесополосы. "Снег там выпал не так давно – недели две назад. В остальное время там листья на деревьях остаются. Вот они и пробираются по лесополосам до какого-нибудь укрепрайона, который перед этим выжигается дронами, а потом занимают его", — пояснил эксперт.
Однако закрепиться на точке непросто. "Конечно, я описываю идеальные условия. Украинцы могут сидеть до последнего и отстреливаться. Зачистка проходит тяжело", — отмечает военкор.
Главное изменение, по его словам, в самом понятии контроля. "И уже нет как раньше, что если наши бойцы куда-то зашли, то это означает автоматический контроль территории. Наши бойцы там могут быть, но подойти к ним невозможно, потому что все простреливается дронами", — резюмировал .
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.
