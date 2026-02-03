"Нас ждут вооруженные конфликты в Африке": эксперт рассказал о предстоящей борьбе за ресурсы - 03.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260203/nas-zhdut-vooruzhennye-konflikty-v-afrike-ekspert-rasskazal-o-predstoyaschey-borbe-za-resursy-1075111443.html
"Нас ждут вооруженные конфликты в Африке": эксперт рассказал о предстоящей борьбе за ресурсы
"Нас ждут вооруженные конфликты в Африке": эксперт рассказал о предстоящей борьбе за ресурсы - 03.02.2026 Украина.ру
"Нас ждут вооруженные конфликты в Африке": эксперт рассказал о предстоящей борьбе за ресурсы
Места на африканском рынке уже заняты, и просто так туда никого не пустят. Это неизбежно приведёт к будущим вооружённым конфликтам в регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2026-02-03T04:10
2026-02-03T04:10
новости
россия
африка
ресурсы
сша
франция
колония
главные новости
рынок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/11/1046271610_0:0:1974:1111_1920x0_80_0_0_e86ac39035a518bc12bccf8c550d376a.jpg
Отвечая на вопрос о будущих конфликтах, эксперт объяснил, почему Африка стала ареной борьбы и как к ней готовится Россия.Эксперт пояснил, что геополитические противники России уже ведут активную деятельность в Африке. "Мы и сейчас серьезно задействуем там вооруженные силы. Все эти различные террористы-исламисты подпитываются нашими геополитическими противниками", — заявил Линин.По его словам, причина конфликта — борьба за ресурсы и влияние. "Африка – это кладезь различных углеводородов и алмазов. Франция лишилась своих колоний. На ее место зашли США, которые будут продвигать свои интересы. Французы тоже будут пытаться вернуться", — отмечает военкор.Однако вернуться на уже поделенный рынок будет крайне сложно. "Вернуться на рынок всегда сложно, места уже заняты. Там все распределено между США, Китаем и Россией. Просто так туда никого не пустят. Поэтому нас ждут вооруженные конфликты", — прогнозирует собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики и ситуацию в Иране — в материале "Андрей Грозин: Украина объявила Иран своим врагом и ждет войны, которая откроет для нее окно возможностей" на сайте Украина.ру.
россия
африка
сша
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/11/1046271610_0:0:1900:1425_1920x0_80_0_0_cc86a0216f18b58e4e470e433ac22f28.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, африка, ресурсы, сша, франция, колония, главные новости, рынок
Новости, Россия, Африка, ресурсы, США, Франция, колония, Главные новости, рынок

"Нас ждут вооруженные конфликты в Африке": эксперт рассказал о предстоящей борьбе за ресурсы

04:10 03.02.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкСтартовый день экономического форума "Россия – Африка"
Стартовый день экономического форума Россия – Африка - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Места на африканском рынке уже заняты, и просто так туда никого не пустят. Это неизбежно приведёт к будущим вооружённым конфликтам в регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Отвечая на вопрос о будущих конфликтах, эксперт объяснил, почему Африка стала ареной борьбы и как к ней готовится Россия.
Эксперт пояснил, что геополитические противники России уже ведут активную деятельность в Африке. "Мы и сейчас серьезно задействуем там вооруженные силы. Все эти различные террористы-исламисты подпитываются нашими геополитическими противниками", — заявил Линин.
По его словам, причина конфликта — борьба за ресурсы и влияние. "Африка – это кладезь различных углеводородов и алмазов. Франция лишилась своих колоний. На ее место зашли США, которые будут продвигать свои интересы. Французы тоже будут пытаться вернуться", — отмечает военкор.
Однако вернуться на уже поделенный рынок будет крайне сложно. "Вернуться на рынок всегда сложно, места уже заняты. Там все распределено между США, Китаем и Россией. Просто так туда никого не пустят. Поэтому нас ждут вооруженные конфликты", — прогнозирует собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики и ситуацию в Иране — в материале "Андрей Грозин: Украина объявила Иран своим врагом и ждет войны, которая откроет для нее окно возможностей" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияАфрикаресурсыСШАФранцияколонияГлавные новостирынок
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:10"Нас ждут вооруженные конфликты в Африке": эксперт рассказал о предстоящей борьбе за ресурсы
04:08Ракеты и "Герани" бьют по Киеву, Харькову, Днепропетровску. Сводка ударов по целям на Украине на 4:00
04:00"Герань-2" теперь бьёт по передовой: военкор рассказал, как ударные БПЛА-камикадзе громят ВСУ
02:29Трамп заявил о намерении Эпштейна, с которым "не был дружен", нанести ему ущерб
01:45Уиткофф по пути в Абу-Даби обсудит в Израиле "красные линии" для Ирана
01:19Украина в файлах Эпштейна и террорист Макрон. События 2 февраля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:41Украина на 14 процентов сократила транзит российской нефти по "Дружбе"
23:56Силы ПВО уничтожили над приграничными регионами России 12 украинских БПЛА
23:52В Брянской области в результате атаки беспилотника ранена местная жительница
23:40Российские войска активизировали наступление в районе Великого Бурлука на Харьковщине
23:34Беспилотный летательный аппарат упал на территории военного объекта Польши рядом со складом оружия
23:27Глава дипломатического ведомства Украины назвал президента ФИФА "моральным дегенератом"
23:12В Киеве готовятся к визиту генерального секретаря НАТО, ожидая перекрытия центра и сбоев связи
22:43Владимир Зеленский объявил иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией
22:26Страны ЕС на внеочередном заседании не смогли согласовать механизм кредита Украине на 90 миллиардов евро
22:10Премьер-министр Индии не подтвердил в своём заявлении отказ от российской нефти
21:53В опубликованных материалах по делу Эпштейна найдены новые связи с украинской столицей
21:46На Западной Украине эвакуирован международный поезд из-за сообщения о минировании
21:40В Белгородской области от удара беспилотника пострадал гражданский водитель
21:30Советник Зеленского Михаил Подоляк назвал концепцию Великой Отечественной войны "лживой"
Лента новостейМолния