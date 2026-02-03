https://ukraina.ru/20260203/nas-zhdut-vooruzhennye-konflikty-v-afrike-ekspert-rasskazal-o-predstoyaschey-borbe-za-resursy-1075111443.html
"Нас ждут вооруженные конфликты в Африке": эксперт рассказал о предстоящей борьбе за ресурсы
"Нас ждут вооруженные конфликты в Африке": эксперт рассказал о предстоящей борьбе за ресурсы - 03.02.2026 Украина.ру
"Нас ждут вооруженные конфликты в Африке": эксперт рассказал о предстоящей борьбе за ресурсы
Места на африканском рынке уже заняты, и просто так туда никого не пустят. Это неизбежно приведёт к будущим вооружённым конфликтам в регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2026-02-03T04:10
2026-02-03T04:10
2026-02-03T04:10
новости
россия
африка
ресурсы
сша
франция
колония
главные новости
рынок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/11/1046271610_0:0:1974:1111_1920x0_80_0_0_e86ac39035a518bc12bccf8c550d376a.jpg
Отвечая на вопрос о будущих конфликтах, эксперт объяснил, почему Африка стала ареной борьбы и как к ней готовится Россия.Эксперт пояснил, что геополитические противники России уже ведут активную деятельность в Африке. "Мы и сейчас серьезно задействуем там вооруженные силы. Все эти различные террористы-исламисты подпитываются нашими геополитическими противниками", — заявил Линин.По его словам, причина конфликта — борьба за ресурсы и влияние. "Африка – это кладезь различных углеводородов и алмазов. Франция лишилась своих колоний. На ее место зашли США, которые будут продвигать свои интересы. Французы тоже будут пытаться вернуться", — отмечает военкор.Однако вернуться на уже поделенный рынок будет крайне сложно. "Вернуться на рынок всегда сложно, места уже заняты. Там все распределено между США, Китаем и Россией. Просто так туда никого не пустят. Поэтому нас ждут вооруженные конфликты", — прогнозирует собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики и ситуацию в Иране — в материале "Андрей Грозин: Украина объявила Иран своим врагом и ждет войны, которая откроет для нее окно возможностей" на сайте Украина.ру.
россия
африка
сша
франция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/11/1046271610_0:0:1900:1425_1920x0_80_0_0_cc86a0216f18b58e4e470e433ac22f28.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, африка, ресурсы, сша, франция, колония, главные новости, рынок
Новости, Россия, Африка, ресурсы, США, Франция, колония, Главные новости, рынок
"Нас ждут вооруженные конфликты в Африке": эксперт рассказал о предстоящей борьбе за ресурсы
Места на африканском рынке уже заняты, и просто так туда никого не пустят. Это неизбежно приведёт к будущим вооружённым конфликтам в регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Отвечая на вопрос о будущих конфликтах, эксперт объяснил, почему Африка стала ареной борьбы и как к ней готовится Россия.
Эксперт пояснил, что геополитические противники России уже ведут активную деятельность в Африке. "Мы и сейчас серьезно задействуем там вооруженные силы. Все эти различные террористы-исламисты подпитываются нашими геополитическими противниками", — заявил Линин.
По его словам, причина конфликта — борьба за ресурсы и влияние. "Африка – это кладезь различных углеводородов и алмазов. Франция лишилась своих колоний. На ее место зашли США, которые будут продвигать свои интересы. Французы тоже будут пытаться вернуться", — отмечает военкор.
Однако вернуться на уже поделенный рынок будет крайне сложно. "Вернуться на рынок всегда сложно, места уже заняты. Там все распределено между США, Китаем и Россией. Просто так туда никого не пустят. Поэтому нас ждут вооруженные конфликты", — прогнозирует собеседник издания.