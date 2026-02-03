https://ukraina.ru/20260203/nas-zhdut-vooruzhennye-konflikty-v-afrike-ekspert-rasskazal-o-predstoyaschey-borbe-za-resursy-1075111443.html

"Нас ждут вооруженные конфликты в Африке": эксперт рассказал о предстоящей борьбе за ресурсы

Места на африканском рынке уже заняты, и просто так туда никого не пустят. Это неизбежно приведёт к будущим вооружённым конфликтам в регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

Отвечая на вопрос о будущих конфликтах, эксперт объяснил, почему Африка стала ареной борьбы и как к ней готовится Россия.Эксперт пояснил, что геополитические противники России уже ведут активную деятельность в Африке. "Мы и сейчас серьезно задействуем там вооруженные силы. Все эти различные террористы-исламисты подпитываются нашими геополитическими противниками", — заявил Линин.По его словам, причина конфликта — борьба за ресурсы и влияние. "Африка – это кладезь различных углеводородов и алмазов. Франция лишилась своих колоний. На ее место зашли США, которые будут продвигать свои интересы. Французы тоже будут пытаться вернуться", — отмечает военкор.Однако вернуться на уже поделенный рынок будет крайне сложно. "Вернуться на рынок всегда сложно, места уже заняты. Там все распределено между США, Китаем и Россией. Просто так туда никого не пустят. Поэтому нас ждут вооруженные конфликты", — прогнозирует собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики и ситуацию в Иране — в материале "Андрей Грозин: Украина объявила Иран своим врагом и ждет войны, которая откроет для нее окно возможностей" на сайте Украина.ру.

