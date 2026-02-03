https://ukraina.ru/20260203/khvatit-50-kilogrammov-voenkor-raskryl-po-kakim-obektam-na-ukraine-mogut-effektivno-bit-gerani-1075111063.html

Хватит 50 килограммов: военкор раскрыл, по каким объектам на Украине могут эффективно бить "Герани"

Хватит 50 килограммов: военкор раскрыл, по каким объектам на Украине могут эффективно бить "Герани" - 03.02.2026 Украина.ру

Хватит 50 килограммов: военкор раскрыл, по каким объектам на Украине могут эффективно бить "Герани"

БПЛА-камикадзе "Герань" может успешно наносить удары по незащищенным подстанциям. Также дрон идеально подходит для ударов по объектам водоснабжения, НПЗ и газохранилищам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2026-02-03T04:40

2026-02-03T04:40

2026-02-03T04:40

новости

украина

россия

украина.ру

нпз

вс рф

наступление вс рф

герань

удары

авиаудары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/05/1071142604_80:0:720:360_1920x0_80_0_0_2a2bf0920aaa654d194811b7a5720b5f.jpg

Отвечая на вопрос о применении ударных БПЛА-камикадзе с термитным боеприпасом, Линин отметил, что "Герань" с любой боевой частью уже поменяла правила игры. "Они стали массовыми и эффективными. Вопрос в том, как их применять", — подчеркнул военкор.Отвечая на вопрос, как именно "Герань" бьет по энергетике и может ли она пробить бетонные укрепления, Линин пояснил, что это невозможно.По его словам, для пробития серьёзных укреплений есть другие средства. "Не пробьет. Это всего 50 килограммов взрывчатки. Для этого есть "Калибры", "Искандеры" и "Кинжалы". Они сносят вообще все. Нет таких укреплений, которые они бы не пробили", — заявил он.Однако "Герань", как отметил собеседник, эффективна против незащищённых объектов инфраструктуры. "А по незащищенным подстанциям "Герань" бить может. Также "Герань" может бить по объектам водоснабжения, НПЗ и газохранилищам. Для всего этого она идеально подходит. 50 килограммов хватит", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке" на сайте Украина.ру.Также на тему применения различных типов БПЛА в зоне СВО — в материале Игоря Гомольского "Оператор НРТК "Енот": "Один из главных плюсов "Курьера" — широкий спектр применения" на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, украина.ру, нпз, вс рф, наступление вс рф, герань, удары, авиаудары, главные новости, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, украина.ру дзен