Хватит 50 килограммов: военкор раскрыл, по каким объектам на Украине могут эффективно бить "Герани" - 03.02.2026
Хватит 50 килограммов: военкор раскрыл, по каким объектам на Украине могут эффективно бить "Герани"
БПЛА-камикадзе "Герань" может успешно наносить удары по незащищенным подстанциям. Также дрон идеально подходит для ударов по объектам водоснабжения, НПЗ и газохранилищам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Отвечая на вопрос о применении ударных БПЛА-камикадзе с термитным боеприпасом, Линин отметил, что "Герань" с любой боевой частью уже поменяла правила игры. "Они стали массовыми и эффективными. Вопрос в том, как их применять", — подчеркнул военкор.Отвечая на вопрос, как именно "Герань" бьет по энергетике и может ли она пробить бетонные укрепления, Линин пояснил, что это невозможно.По его словам, для пробития серьёзных укреплений есть другие средства. "Не пробьет. Это всего 50 килограммов взрывчатки. Для этого есть "Калибры", "Искандеры" и "Кинжалы". Они сносят вообще все. Нет таких укреплений, которые они бы не пробили", — заявил он.Однако "Герань", как отметил собеседник, эффективна против незащищённых объектов инфраструктуры. "А по незащищенным подстанциям "Герань" бить может. Также "Герань" может бить по объектам водоснабжения, НПЗ и газохранилищам. Для всего этого она идеально подходит. 50 килограммов хватит", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке" на сайте Украина.ру.Также на тему применения различных типов БПЛА в зоне СВО — в материале Игоря Гомольского "Оператор НРТК "Енот": "Один из главных плюсов "Курьера" — широкий спектр применения" на сайте Украина.ру.
Перейти в фотобанк
БПЛА-камикадзе "Герань" может успешно наносить удары по незащищенным подстанциям. Также дрон идеально подходит для ударов по объектам водоснабжения, НПЗ и газохранилищам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Отвечая на вопрос о применении ударных БПЛА-камикадзе с термитным боеприпасом, Линин отметил, что "Герань" с любой боевой частью уже поменяла правила игры. "Они стали массовыми и эффективными. Вопрос в том, как их применять", — подчеркнул военкор.
"Мы же до последнего времени не применяли их для уничтожения украинской энергетики. А ведь это очень важно. Если ведутся боевые действия, надо создать в тылу такие условия, которые не позволят армии держать фронт", — объяснил журналист.
Отвечая на вопрос, как именно "Герань" бьет по энергетике и может ли она пробить бетонные укрепления, Линин пояснил, что это невозможно.
По его словам, для пробития серьёзных укреплений есть другие средства. "Не пробьет. Это всего 50 килограммов взрывчатки. Для этого есть "Калибры", "Искандеры" и "Кинжалы". Они сносят вообще все. Нет таких укреплений, которые они бы не пробили", — заявил он.
Однако "Герань", как отметил собеседник, эффективна против незащищённых объектов инфраструктуры. "А по незащищенным подстанциям "Герань" бить может. Также "Герань" может бить по объектам водоснабжения, НПЗ и газохранилищам. Для всего этого она идеально подходит. 50 килограммов хватит", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке" на сайте Украина.ру.
Также на тему применения различных типов БПЛА в зоне СВО — в материале Игоря Гомольского "Оператор НРТК "Енот": "Один из главных плюсов "Курьера" — широкий спектр применения" на сайте Украина.ру.
