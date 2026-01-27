https://ukraina.ru/20260127/makron-sozyvaet-kolleg-obsudit-grenlandiyu-i-arktiku-na-troikh-1074864231.html
Макрон созывает коллег обсудить Гренландию и Арктику "на троих"
Обсудить гренландский вопрос за обедом в среду во дворце пригласил президент Франции Эммануэль Макрон двух гостей - премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена. Об этом 27 января сообщает пресс-служба французского лидера
2026-01-27T10:42
"Три лидера обсудят вопросы безопасности в Арктике, а также экономическое и социальное развитие Гренландии, которое Франция и Европейский союз готовы поддержать", — сообщила пресс-служба Елисейского дворца.Макрон, Фредериксен и Нильсена в Елисейском дворце встретятся в среду 28 января. Мероприятие обозначено как "рабочий обед". Меню не уточняется."По этому случаю глава государства подтвердит европейскую солидарность и поддержку Францией Дании и Гренландии, их суверенитета и территориальной целостности. Три лидера обсудят вопросы безопасности в Арктике, а также экономическое и социальное развитие Гренландии, которое Франция и Европейский союз готовы поддержать ", — сообщила пресс-служба Елисейского дворца.Ранее французский президент призывал к жёсткому организованному сопротивлению европейских стран планам США аннексировать датскую Гренландию. Макрон грозился послать войска на защиту острова и поставил перед Еврокомиссией вопрос применения к Вашингтону санкционной "базуки" ЕС. Актуальное интервью: Обед во имя мира? Грег Вайнер о том, что случилось между Россией, Украиной и США впервые с начала СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Три лидера обсудят вопросы безопасности в Арктике, а также экономическое и социальное развитие Гренландии, которое Франция и Европейский союз готовы поддержать", — сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
Макрон, Фредериксен и Нильсена в Елисейском дворце встретятся в среду 28 января. Мероприятие обозначено как "рабочий обед". Меню не уточняется.
"По этому случаю глава государства подтвердит европейскую солидарность и поддержку Францией Дании и Гренландии, их суверенитета и территориальной целостности. Три лидера обсудят вопросы безопасности в Арктике, а также экономическое и социальное развитие Гренландии, которое Франция и Европейский союз готовы поддержать ", — сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
Ранее французский президент призывал к жёсткому организованному сопротивлению европейских стран планам США аннексировать датскую Гренландию. Макрон грозился послать войска на защиту острова и поставил перед Еврокомиссией вопрос применения к Вашингтону санкционной "базуки" ЕС.
