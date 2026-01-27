https://ukraina.ru/20260127/makron-sozyvaet-kolleg-obsudit-grenlandiyu-i-arktiku-na-troikh-1074864231.html

Макрон созывает коллег обсудить Гренландию и Арктику "на троих"

Макрон созывает коллег обсудить Гренландию и Арктику "на троих" - 27.01.2026 Украина.ру

Макрон созывает коллег обсудить Гренландию и Арктику "на троих"

Обсудить гренландский вопрос за обедом в среду во дворце пригласил президент Франции Эммануэль Макрон двух гостей - премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена. Об этом 27 января сообщает пресс-служба французского лидера

2026-01-27T10:42

2026-01-27T10:42

2026-01-27T10:42

новости

франция

арктика

дания

эммануэль макрон

еврокомиссия

ес

гренландия

международная политика

внешняя политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074380435_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_d4bca53f05d514999bdb8467f1cf5908.jpg

"Три лидера обсудят вопросы безопасности в Арктике, а также экономическое и социальное развитие Гренландии, которое Франция и Европейский союз готовы поддержать", — сообщила пресс-служба Елисейского дворца.Макрон, Фредериксен и Нильсена в Елисейском дворце встретятся в среду 28 января. Мероприятие обозначено как "рабочий обед". Меню не уточняется."По этому случаю глава государства подтвердит европейскую солидарность и поддержку Францией Дании и Гренландии, их суверенитета и территориальной целостности. Три лидера обсудят вопросы безопасности в Арктике, а также экономическое и социальное развитие Гренландии, которое Франция и Европейский союз готовы поддержать ", — сообщила пресс-служба Елисейского дворца.Ранее французский президент призывал к жёсткому организованному сопротивлению европейских стран планам США аннексировать датскую Гренландию. Макрон грозился послать войска на защиту острова и поставил перед Еврокомиссией вопрос применения к Вашингтону санкционной "базуки" ЕС. Актуальное интервью: Обед во имя мира? Грег Вайнер о том, что случилось между Россией, Украиной и США впервые с начала СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

франция

арктика

дания

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, арктика, дания, эммануэль макрон, еврокомиссия, ес, гренландия, международная политика, внешняя политика, сша