Макрон созывает коллег обсудить Гренландию и Арктику "на троих"
Макрон созывает коллег обсудить Гренландию и Арктику "на троих"
Обсудить гренландский вопрос за обедом в среду во дворце пригласил президент Франции Эммануэль Макрон двух гостей - премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена. Об этом 27 января сообщает пресс-служба французского лидера
2026-01-27T10:42
2026-01-27T10:42
"Три лидера обсудят вопросы безопасности в Арктике, а также экономическое и социальное развитие Гренландии, которое Франция и Европейский союз готовы поддержать", — сообщила пресс-служба Елисейского дворца.Макрон, Фредериксен и Нильсена в Елисейском дворце встретятся в среду 28 января. Мероприятие обозначено как "рабочий обед". Меню не уточняется."По этому случаю глава государства подтвердит европейскую солидарность и поддержку Францией Дании и Гренландии, их суверенитета и территориальной целостности. Три лидера обсудят вопросы безопасности в Арктике, а также экономическое и социальное развитие Гренландии, которое Франция и Европейский союз готовы поддержать ", — сообщила пресс-служба Елисейского дворца.Ранее французский президент призывал к жёсткому организованному сопротивлению европейских стран планам США аннексировать датскую Гренландию. Макрон грозился послать войска на защиту острова и поставил перед Еврокомиссией вопрос применения к Вашингтону санкционной "базуки" ЕС. Актуальное интервью: Обед во имя мира? Грег Вайнер о том, что случилось между Россией, Украиной и США впервые с начала СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости, Франция, Арктика, Дания, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия, ЕС, Гренландия, Международная политика, внешняя политика, США

Макрон созывает коллег обсудить Гренландию и Арктику "на троих"

10:42 27.01.2026
 
© REUTERS / Philippe Magoni
- РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© REUTERS / Philippe Magoni
Обсудить гренландский вопрос за обедом в среду во дворце пригласил президент Франции Эммануэль Макрон двух гостей - премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена. Об этом 27 января сообщает пресс-служба французского лидера
"Три лидера обсудят вопросы безопасности в Арктике, а также экономическое и социальное развитие Гренландии, которое Франция и Европейский союз готовы поддержать", — сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
Макрон, Фредериксен и Нильсена в Елисейском дворце встретятся в среду 28 января. Мероприятие обозначено как "рабочий обед". Меню не уточняется.
"По этому случаю глава государства подтвердит европейскую солидарность и поддержку Францией Дании и Гренландии, их суверенитета и территориальной целостности. Три лидера обсудят вопросы безопасности в Арктике, а также экономическое и социальное развитие Гренландии, которое Франция и Европейский союз готовы поддержать ", — сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
Ранее французский президент призывал к жёсткому организованному сопротивлению европейских стран планам США аннексировать датскую Гренландию. Макрон грозился послать войска на защиту острова и поставил перед Еврокомиссией вопрос применения к Вашингтону санкционной "базуки" ЕС.
Актуальное интервью: Обед во имя мира? Грег Вайнер о том, что случилось между Россией, Украиной и США впервые с начала СВО
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
