В Пензе из-за атаки ВСУ загорелась нефтебаза
В Пензе из-за атаки ВСУ загорелась нефтебаза
В Пензе из-за атаки ВСУ загорелась нефтебаза - 23.01.2026 Украина.ру
В Пензе из-за атаки ВСУ загорелась нефтебаза
Возгорание на нефтебазе в Пензе произошло в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор Олег Мельниченко на платформе Max, передает 23 января телеграм-канал Украина.ру
"Около 4 часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, в том числе – 46 сотрудников и 14 единиц техники. Буду информировать вас о дальнейшем ходе событий", - указал он.Позже Мельниченко уточнил, что система противовоздушной обороны поразила всего четыре дрона в Пензенской области.Всего за минувшую ночь дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили 12 украинских беспилотников над РФ. Как уточняли в Минобороны, из них семь БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, два – над Воронежской областью, по одному над Брянской, Пензенской, Астраханской областями.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА на курскую область на сайте Украина.ру.
В Пензе из-за атаки ВСУ загорелась нефтебаза

07:19 23.01.2026 (обновлено: 07:54 23.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВ ДНР сообщили об атаке донецкой нефтебазы беспилотником ВСУ
В ДНР сообщили об атаке донецкой нефтебазы беспилотником ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Возгорание на нефтебазе в Пензе произошло в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор Олег Мельниченко на платформе Max, передает 23 января телеграм-канал Украина.ру
"Около 4 часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, в том числе – 46 сотрудников и 14 единиц техники. Буду информировать вас о дальнейшем ходе событий", - указал он.
Позже Мельниченко уточнил, что система противовоздушной обороны поразила всего четыре дрона в Пензенской области.
"Обломки одного упали на территорию нефтебазы из-за чего произошло возгорание. Сейчас здесь продолжают работать оперативные службы", - пояснил губернатор.
Всего за минувшую ночь дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили 12 украинских беспилотников над РФ. Как уточняли в Минобороны, из них семь БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, два – над Воронежской областью, по одному над Брянской, Пензенской, Астраханской областями.
О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА на курскую область на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
