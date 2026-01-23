https://ukraina.ru/20260123/v-penze-iz-za-ataki-vsu-zagorelas-neftebaza-1074708338.html
В Пензе из-за атаки ВСУ загорелась нефтебаза
В Пензе из-за атаки ВСУ загорелась нефтебаза - 23.01.2026 Украина.ру
В Пензе из-за атаки ВСУ загорелась нефтебаза
Возгорание на нефтебазе в Пензе произошло в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор Олег Мельниченко на платформе Max, передает 23 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-23T07:19
2026-01-23T07:19
2026-01-23T07:54
новости
пенза
мельниченко
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/66/1033386611_0:339:3038:2048_1920x0_80_0_0_8db2d4b2095b9bf6138365d82b30b81c.jpg
"Около 4 часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, в том числе – 46 сотрудников и 14 единиц техники. Буду информировать вас о дальнейшем ходе событий", - указал он.Позже Мельниченко уточнил, что система противовоздушной обороны поразила всего четыре дрона в Пензенской области.Всего за минувшую ночь дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили 12 украинских беспилотников над РФ. Как уточняли в Минобороны, из них семь БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, два – над Воронежской областью, по одному над Брянской, Пензенской, Астраханской областями.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА на курскую область на сайте Украина.ру.
пенза
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/66/1033386611_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b57ed04e535f6f7f035b1ce0f4accddc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пенза, мельниченко, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Пенза, Мельниченко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
В Пензе из-за атаки ВСУ загорелась нефтебаза
07:19 23.01.2026 (обновлено: 07:54 23.01.2026)
Возгорание на нефтебазе в Пензе произошло в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор Олег Мельниченко на платформе Max, передает 23 января телеграм-канал Украина.ру
"Около 4 часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, в том числе – 46 сотрудников и 14 единиц техники. Буду информировать вас о дальнейшем ходе событий", - указал он.
Позже Мельниченко уточнил, что система противовоздушной обороны поразила всего четыре дрона в Пензенской области.
"Обломки одного упали на территорию нефтебазы из-за чего произошло возгорание. Сейчас здесь продолжают работать оперативные службы", - пояснил губернатор.
Всего за минувшую ночь дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили 12 украинских беспилотников над РФ. Как уточняли в Минобороны, из них семь БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, два – над Воронежской областью, по одному над Брянской, Пензенской, Астраханской областями.