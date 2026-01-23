https://ukraina.ru/20260123/v-penze-iz-za-ataki-vsu-zagorelas-neftebaza-1074708338.html

В Пензе из-за атаки ВСУ загорелась нефтебаза

Возгорание на нефтебазе в Пензе произошло в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор Олег Мельниченко на платформе Max, передает 23 января телеграм-канал Украина.ру

"Около 4 часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, в том числе – 46 сотрудников и 14 единиц техники. Буду информировать вас о дальнейшем ходе событий", - указал он.Позже Мельниченко уточнил, что система противовоздушной обороны поразила всего четыре дрона в Пензенской области.Всего за минувшую ночь дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили 12 украинских беспилотников над РФ. Как уточняли в Минобороны, из них семь БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, два – над Воронежской областью, по одному над Брянской, Пензенской, Астраханской областями.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА на курскую область на сайте Украина.ру.

