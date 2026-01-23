https://ukraina.ru/20260123/nash-protivnik--vse-strany-nato-nasonov-o-vyrabotke-sistemnykh-resheniy-borby-s-bpla---1074693694.html

"Наш противник – все страны НАТО": Насонов о выработке системных решений борьбы с БПЛА

"Наш противник – все страны НАТО": Насонов о выработке системных решений борьбы с БПЛА - 23.01.2026 Украина.ру

"Наш противник – все страны НАТО": Насонов о выработке системных решений борьбы с БПЛА

Борьба с дронами ВСУ становится системной благодаря созданию отдельных войск беспилотных систем. Это позволяет централизованно анализировать тактику противника и эффективно противостоять угрозам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2026-01-23T05:25

2026-01-23T05:25

2026-01-23T05:25

новости

россия

украина

украина.ру

нато

дроны

бпла

беспилотники

"ланцет"

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058859492_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e25b3152d9d4e685d4d9d77a5ba54932.jpg

Отвечая на вопрос выработке единого механизма борьбы с украинскими БПЛА, Насонов сообщил, что "медленно, но верно мы вырабатываем системные решения". Он напомнил, что в России были созданы войска беспилотных систем (ВПС). Это особенно важно, учитывая, что враг пытается копировать наши "Ланцеты" и дроны на оптоволокне, добавил Насонов. Не говоря уже о том, что у киевского режима есть возможность пользоваться "Старлинком", сказал эксперт, добавив, что российские специалисты находят способы купировать эту угрозу. "Когда после СВО откроют архивы, в документах мы точно увидим, что количество сбитых нами целей (как высоколетящих, так и низколетящих, будет выше, чем у противника. А противник наш – все страны НАТО", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Если после энергетики Россия начнет удары по железной дороге, в ВСУ начнется махновщина" на сайте Украина.ру.Про другие важные технологические аспекты спецоперации — в материале "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, украина.ру, нато, дроны, бпла, беспилотники, "ланцет", сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, главные новости, военный эксперт, война на украине