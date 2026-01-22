https://ukraina.ru/20260122/budet-li-razval-v-evrope-pochemu-stradayut-prostye-ukraintsy-i-kuda-bezhat-iz-kieva--kilinkarov-1074682504.html

Будет ли развал в Европе, почему страдают простые украинцы и куда бежать из Киева — Килинкаров

Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов, член совета движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал политические... Украина.ру, 22.01.2026

Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов, член совета движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал политические разборки, возникшие сейчас на Украине, разлад среди стран Запада, дерзость Зеленского по отношению к США и их президенту Дональду Трампу, а также объяснил, в чём трагедия простых украинцев: 00:26 – Политические разборки на Украине: кто и кого преследует; 07:03 – Что нужно управляющим НАБУ? 12:19 – Блэкауты в Киеве и вина в этом украинской власти; 16:03 – Что делать простым украинцам? 18:37 – Разлад среди стран Запада. *В материале упоминаются Кирилл Буданов и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

