Будет ли развал в Европе, почему страдают простые украинцы и куда бежать из Киева — Килинкаров - 22.01.2026
Будет ли развал в Европе, почему страдают простые украинцы и куда бежать из Киева — Килинкаров
Будет ли развал в Европе, почему страдают простые украинцы и куда бежать из Киева — Килинкаров
Будет ли развал в Европе, почему страдают простые украинцы и куда бежать из Киева — Килинкаров
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов, член совета движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал политические... Украина.ру, 22.01.2026
2026-01-22T16:44
2026-01-22T16:44
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов, член совета движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал политические разборки, возникшие сейчас на Украине, разлад среди стран Запада, дерзость Зеленского по отношению к США и их президенту Дональду Трампу, а также объяснил, в чём трагедия простых украинцев: 00:26 – Политические разборки на Украине: кто и кого преследует; 07:03 – Что нужно управляющим НАБУ? 12:19 – Блэкауты в Киеве и вина в этом украинской власти; 16:03 – Что делать простым украинцам? 18:37 – Разлад среди стран Запада. *В материале упоминаются Кирилл Буданов и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Будет ли развал в Европе, почему страдают простые украинцы и куда бежать из Киева — Килинкаров

16:44 22.01.2026
 
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов, член совета движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал политические разборки, возникшие сейчас на Украине, разлад среди стран Запада, дерзость Зеленского по отношению к США и их президенту Дональду Трампу, а также объяснил, в чём трагедия простых украинцев:
00:26 – Политические разборки на Украине: кто и кого преследует;
07:03 – Что нужно управляющим НАБУ?
12:19 – Блэкауты в Киеве и вина в этом украинской власти;
16:03 – Что делать простым украинцам?
18:37 – Разлад среди стран Запада.
*В материале упоминаются Кирилл Буданов и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
