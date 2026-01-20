Приговор Януковичу, сбор на Тимошенко, состояние ЧАЭС. Новости к этому часу - 20.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260120/prigovor-yanukovichu-sbor-na-timoshenko-sostoyanie-chaes-novosti-k-etomu-chasu-1074567079.html
Приговор Януковичу, сбор на Тимошенко, состояние ЧАЭС. Новости к этому часу
Приговор Януковичу, сбор на Тимошенко, состояние ЧАЭС. Новости к этому часу - 20.01.2026 Украина.ру
Приговор Януковичу, сбор на Тимошенко, состояние ЧАЭС. Новости к этому часу
Украинский суд заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы по обвинению в захвате земли под Киевом. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 20 января написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-01-20T16:27
2026-01-20T16:27
украина
киев
киевская область
виктор янукович
юлия тимошенко
владимир сальдо
нато
магатэ
росгвардия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074565548_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_26cb7284e875d70d8c1289e78251f5bc.jpg
На суде по новому уголовному делу в отношении Януковича заявлено, что еще в 2007 году он, будучи премьер-министром, способствовал выводу из госсобственности земель в Киевской области, чтобы получить участок площадью 17,5 гектара. Стоимость участка оценивают в 500 тысяч долларов по нынешнему курсу. Ранее Янукович получил 13 лет тюрьмы по делу о госизмене и еще 15 лет за подстрекательство к дезертирству.И коротко о других новостях к этому часу:🟥 Опасность по БПЛА объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо;🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто;🟥 Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в киевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Житомирской и Одесской областях;🟦 В Полтавской области ночным ударом повреждён объект энергетической инфраструктуры, сообщили местные власти;🟦 В Сумах из-за проблем с электричеством прекратили работу водозаборы. Подачу обещают вернуть после стабилизации питания;🟦 Ситуация с водоснабжением и теплом на левом берегу Киева и Печерске остаётся сложной, заявил киевский мэр Виталий Кличко. Продолжаются ремонты. Без отопления осталась половина многоэтажек столицы бывшей УССР, а без света — около 173 тысяч абонентов;🟦 Всё внешнее энергоснабжение Чернобыльской АЭС прервано, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси;🟦За Юлию Тимошенко начали вносить залог. По информации украинских СМИ, по состоянию на утро 20 января перечислено 13,65 млн гривен из 33,28 млн. Деньги внесли лица, связанные с нардепом и спонсором партии Константином Бондаревым.🟦Бывший замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко приговорён к семи годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере при заключении госконтрактов на вещевое обеспечение ведомства;🟦Дания не просила Украину о военной помощи, заявил Владимир Зеленский."Дания не обращалась к Украине с просьбой прислать военных в Гренландию. Потому что Украина не в НАТО, нас не берут в НАТО", - сказал он;🟦Азербайджан начал поставлять в Армению критически важные товары, прежде всего нефтепродукты. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
киевская область
дания
чернобыль
крым
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074565548_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_037ef553d0fd74e210526187ea7be911.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, киев, киевская область, виктор янукович, юлия тимошенко, владимир сальдо, нато, магатэ, росгвардия, новости, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, воздушная тревога, международные отношения, международная политика, гренландия, дания, чернобыль, чаэс, рафаэль гросси, криминал, крым
Украина, Киев, Киевская область, Виктор Янукович, Юлия Тимошенко, Владимир Сальдо, НАТО, МАГАТЭ, Росгвардия, Новости, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, воздушная тревога, международные отношения, Международная политика, Гренландия, Дания, Чернобыль, ЧАЭС, Рафаэль Гросси, криминал, Крым

Приговор Януковичу, сбор на Тимошенко, состояние ЧАЭС. Новости к этому часу

16:27 20.01.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкСуд на Украине заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы по обвинению в захвате земли под Киевом
Суд на Украине заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы по обвинению в захвате земли под Киевом - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинский суд заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы по обвинению в захвате земли под Киевом. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 20 января написал Телеграм-канал Украина.ру
На суде по новому уголовному делу в отношении Януковича заявлено, что еще в 2007 году он, будучи премьер-министром, способствовал выводу из госсобственности земель в Киевской области, чтобы получить участок площадью 17,5 гектара. Стоимость участка оценивают в 500 тысяч долларов по нынешнему курсу.
Ранее Янукович получил 13 лет тюрьмы по делу о госизмене и еще 15 лет за подстрекательство к дезертирству.
И коротко о других новостях к этому часу:

🟥 Опасность по БПЛА объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо;
🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто;
🟥 Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в киевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Житомирской и Одесской областях;
🟦 В Полтавской области ночным ударом повреждён объект энергетической инфраструктуры, сообщили местные власти;
🟦 В Сумах из-за проблем с электричеством прекратили работу водозаборы. Подачу обещают вернуть после стабилизации питания;
🟦 Ситуация с водоснабжением и теплом на левом берегу Киева и Печерске остаётся сложной, заявил киевский мэр Виталий Кличко. Продолжаются ремонты. Без отопления осталась половина многоэтажек столицы бывшей УССР, а без света — около 173 тысяч абонентов;
🟦 Всё внешнее энергоснабжение Чернобыльской АЭС прервано, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси;
🟦За Юлию Тимошенко начали вносить залог. По информации украинских СМИ, по состоянию на утро 20 января перечислено 13,65 млн гривен из 33,28 млн. Деньги внесли лица, связанные с нардепом и спонсором партии Константином Бондаревым.
🟦Бывший замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко приговорён к семи годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере при заключении госконтрактов на вещевое обеспечение ведомства;
🟦Дания не просила Украину о военной помощи, заявил Владимир Зеленский.
"Дания не обращалась к Украине с просьбой прислать военных в Гренландию. Потому что Украина не в НАТО, нас не берут в НАТО", - сказал он;
🟦Азербайджан начал поставлять в Армению критически важные товары, прежде всего нефтепродукты. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаКиевКиевская областьВиктор ЯнуковичЮлия ТимошенкоВладимир СальдоНАТОМАГАТЭРосгвардияНовостиСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОвоздушная тревогамеждународные отношенияМеждународная политикаГренландияДанияЧернобыльЧАЭСРафаэль ГроссикриминалКрым
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:29Ракетный удар нанесён по объектам противника в окрестностях Николаева
16:28Львов переходит на режим экономии электроэнергии, сообщили в мэрии
16:27Приговор Януковичу, сбор на Тимошенко, состояние ЧАЭС. Новости к этому часу
16:22Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
16:19Юлия Тимошенко поспешила оправдаться за свои слова о фашистском режиме на Украине:
16:00Александр Шалимов: хирург-академик, который бил своих учеников
15:45Зеленский заявил, что "США не смогли остановить Путина" и поддержал Данию
15:37Зачем Зеленский собрал всю королевскую рать
15:37Стубб позвал Трампа в сауну, а в Киеве — нет отопления и может остановиться метро. Главное к этому часу
15:25Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику
15:17"Обратного пути нет". Ураган "Дональд" обрушился на Европу и Украину
15:08Это только начало! Какая операция ВС России уничтожит на Украине и логистику, и энергетику — Мягков
15:02Украинцам посоветовали "рычать по утрам", ракеты ударили по объекту под Винницей. Главное к этому часу
15:00Обещания и реальность: Лавров раскрыл Украина.ру судьбу граждан РФ с танкера "Маринера"
14:57Лавров высказался о вкладе Европы в "обеспечение интересов мира"
14:40Лавров назвал провокации в отношении Калининградской области самоубийственными
14:30Лавров рассказал Украина.ру, почему в Кремле ждут прогресса в отношениях именно с Трампом
14:21Трамп прислал Зеленскому приглашение войти в "Совет мира"
14:15Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области
14:01Лавров указал на недоговороспособность европейских лидеров
Лента новостейМолния