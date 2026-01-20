https://ukraina.ru/20260120/prigovor-yanukovichu-sbor-na-timoshenko-sostoyanie-chaes-novosti-k-etomu-chasu-1074567079.html

Приговор Януковичу, сбор на Тимошенко, состояние ЧАЭС. Новости к этому часу

Приговор Януковичу, сбор на Тимошенко, состояние ЧАЭС. Новости к этому часу - 20.01.2026 Украина.ру

Приговор Януковичу, сбор на Тимошенко, состояние ЧАЭС. Новости к этому часу

Украинский суд заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы по обвинению в захвате земли под Киевом. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 20 января написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-01-20T16:27

2026-01-20T16:27

2026-01-20T16:27

украина

киев

киевская область

виктор янукович

юлия тимошенко

владимир сальдо

нато

магатэ

росгвардия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074565548_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_26cb7284e875d70d8c1289e78251f5bc.jpg

На суде по новому уголовному делу в отношении Януковича заявлено, что еще в 2007 году он, будучи премьер-министром, способствовал выводу из госсобственности земель в Киевской области, чтобы получить участок площадью 17,5 гектара. Стоимость участка оценивают в 500 тысяч долларов по нынешнему курсу. Ранее Янукович получил 13 лет тюрьмы по делу о госизмене и еще 15 лет за подстрекательство к дезертирству.И коротко о других новостях к этому часу:🟥 Опасность по БПЛА объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо;🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто;🟥 Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в киевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Житомирской и Одесской областях;🟦 В Полтавской области ночным ударом повреждён объект энергетической инфраструктуры, сообщили местные власти;🟦 В Сумах из-за проблем с электричеством прекратили работу водозаборы. Подачу обещают вернуть после стабилизации питания;🟦 Ситуация с водоснабжением и теплом на левом берегу Киева и Печерске остаётся сложной, заявил киевский мэр Виталий Кличко. Продолжаются ремонты. Без отопления осталась половина многоэтажек столицы бывшей УССР, а без света — около 173 тысяч абонентов;🟦 Всё внешнее энергоснабжение Чернобыльской АЭС прервано, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси;🟦За Юлию Тимошенко начали вносить залог. По информации украинских СМИ, по состоянию на утро 20 января перечислено 13,65 млн гривен из 33,28 млн. Деньги внесли лица, связанные с нардепом и спонсором партии Константином Бондаревым.🟦Бывший замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко приговорён к семи годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере при заключении госконтрактов на вещевое обеспечение ведомства;🟦Дания не просила Украину о военной помощи, заявил Владимир Зеленский."Дания не обращалась к Украине с просьбой прислать военных в Гренландию. Потому что Украина не в НАТО, нас не берут в НАТО", - сказал он;🟦Азербайджан начал поставлять в Армению критически важные товары, прежде всего нефтепродукты. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

киев

киевская область

дания

чернобыль

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, киев, киевская область, виктор янукович, юлия тимошенко, владимир сальдо, нато, магатэ, росгвардия, новости, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, воздушная тревога, международные отношения, международная политика, гренландия, дания, чернобыль, чаэс, рафаэль гросси, криминал, крым