Александр Шалимов: хирург-академик, который бил своих учеников

На закате существования СССР в Киеве работали два хирурга планетарной известности и значения: Николай Михайлович Амосов и Александр Алексеевич Шалимов. Первый считал второго более сильным хирургом, чем он сам, потому что тот мог оперировать на любом органе. Когда-то Амосов написал: "Запомните: Саша Шалимов – народное достояние. Берегите его!"

Александр Алексеевич Шалимов родился 20 января 1918 года в селе Введенка Задонского уезда Воронежской губернии (в наше время это пригород города Липецка). Отец его был потомственным крестьянином, в семье которого родились 14 детей. Выжили только 9. Остальные погибли во время голода 1932-33 годов, когда Черноземье поразила аномальная засуха. Спасаясь, семья переселилась на Кубань, и первое время жила в землянке.Алексей подрос и стал помогать семье – в свободное от школы и уроков время работал пастухом, а зимой помогал столяру. После окончания школы он поступил на рабфак Кубанского мединститута, где рабочих и крестьян готовили к поступлению, а затем и в сам институт. Диплом начинающему медику вручили перед самой войной – 10 июня 1941 года, после чего распределили в Забайкалье, в Читинскую область. Из его курса войну пережила только треть.В районном центре – селе Нерчинский завод – Шалимов вскоре оказался единственным врачом на огромную округу, доходившую до границы с Китаем. Всех остальных мобилизовали на фронт. На третий день, как он начал самостоятельную работу, его вызвали к роженице с разрывом матки. Хоть у Александра Алексеевича и не было хирургической специализации он спас и ребёнка, и мать. Затем к нему обратился больной, который уже два дня мучился с ущемлённой грыжей, его тоже удалось спасти. Больные "посыпались", как из рога изобилие – работать приходилось и днём и ночью, отдавая свободное время чтению книг, в которых молодой врач изучал те болезни, с которыми ему приходилось столкнуться впервые.Рассчитывать Шалимов мог только на себя – до ближайшей железной дороги 300 километров, до областного центра – 700, направить больного было просто некуда. Поэтому пришлось срочно осваивать сразу несколько врачебных специализаций, в том числе и хирурга:"Мне приходилось делать все операции – и по скорой помощи, и плановые. Конечно, тогда я ещё многого не знал. В таких случаях сначала изучал литературу, которая была у меня, потом отрабатывал операцию на трупах, затем – на собаках. И только после этого оперировал людей. Приходилось оказывать помощь и бойцам погранотряда – тогда на границе часто случались перестрелки. А это уже военно-полевая хирургия".После окончания войны молодого врача отправили на курсы повышения квалификации. Проходил он их в Москве в клинике выдающегося хирурга, ещё дореволюционного доктора наук Василия Романовича Брайцева, кстати, тоже по происхождению крестьянина.Шалимов посещал другие ведущие клиники Москвы, набирался там опыта у ведущих хирургов страны, в том числе у Александра Васильевича Вишневского и Сергея Сергеевича Юдина, которого считал своим заочным учителем.Затем Шалимов поехал в Закарпатье, но там у него не заладилось. Местное руководство приняло его с распростёртыми объятиями, сказало, что такие опытные хирурги им нужны. Но потом к нему подошла молоденькая симпатичная медсестра и сказала: "Дядьку, тебя здесь зарежут, если останешься". Шалимов, пока не поздно, взял вещи, и уехал в Брянск, где в областной больнице возглавил отделение урологии.На новом месте судьба свела Шалимова с Амосовым, возглавлявшим хирургическое отделение и занимавшим должность главного хирурга области. Вместе они подняли в Брянске хирургию на высочайший уровень, выше, чем в Курске, Харькове или даже Киеве. Александр Алексеевич вспоминал:"В большой операционной два стола: один – Амосову, другой – мне. Мы с Николаем Михайловичем стали соревноваться. Соревновались честно – никто никому никаких пакостей не делал. Наоборот, друг от друга ничего не скрывали, всё лучшее заимствовали".В 1949 году Шалимов на два года уехал в Орёл, где работал главным хирургом области и заведовал отделением хирургии областной больницы, но затем вернулся в Брянск. Здесь он защитил кандидатскую по тематике передовой собственной методики операций на пищеводе.В 1952 он сменил на должности уехавшего в Киев Амосова. За выдающиеся достижения ему присвоили звание "Заслуженного врача РСФСР". В 1958 году (в 40 лет) Шалимов защитил докторскую диссертацию по тематике "Хирургическое лечение рака головки поджелудочной железы и фатерова сосочка". Однако надолго он в Брянске тоже не задержался – в 1959 году в его жизни появилась Украина, только сначала он поехал не в Киев, а в Харьков. Тут он совмещал работу главврача областной больницы с должностью заведующего кафедрой торакальной хирургии и анестезиологии Украинского института усовершенствования врачей.С мая 1965 года Шалимов возглавлял Харьковский НИИ общей и неотложной хирургии, создал в нём отделения хирургии ЖКТ, печени, внепечёночных желчных путей, сердца и сосудов. Совместно с местными предприятиями под его руководством харьковские хирурги создали аппарат искусственного кровообращения с минимальным повреждением элементов крови. Внедрялись операции не только протезирования артериальных сосудов синтетическими протезами, но и так называемая аутовена (замещение сосудов венозными трансплантатами). Кроме работы на медицинском поприще Шалимова выбирали депутатом Верховного Совета УССР и назначили председателем Комиссии по здравоохранению и социальным вопросам.В 1969 году заслуженный хирург стал членом-корреспондентом АН Украины. Через год его назначили заведующим кафедрой торакоабдоминальной хирургии Киевского института усовершенствования врачей и, одновременно, заведующим хирургическим отделом, а затем и директором Киевского НИИ гематологии и переливания крови. Но буквально через несколько месяцев появляется приказ о его назначении директором находившегося на стадии формирования Киевского НИИ клинической н экспериментальной хирургии. Шалимов начал подбирать кадры для своего детища, в котором проработал все последние 35 лет своей жизни.На несколько десятилетий Киев стал одним из мировых центров научного развития хирургии. При НИИ Шалимова издавался журнал "Клиническая хирургия", располагались правление Украинского научного общества хирургов и Республиканская проблемная комиссия, которые он возглавлял. При этом до 85-летнего возраста он продолжал оперировать.Однажды с Александром Алексеевичем произошёл ставший легендарным случай – он 12 часов подряд оперировал сразу несколько пациентов, причём операции проводились на совершенно разных органах: сердце, печени, желудке, пищеводе, поджелудочной железе, желчных протоках. Ассистировавших ему хирургов в случае неправильных действий или если они засыпали (на операциях бывает и такое) он безжалостно бил инструментами по рукам, от чего у тех оставались кровоподтёки. Если руки у него были заняты, мог и въехать под столом ногой, потом, правда, обязательно извинялся. Если же всё шло, как надо, мог во время операции что-то напевать.Продолжалась и разработка новых методик. Шалимов – автор 801 научной работы, в том числе 27 монографий. Он запатентовал 112 изобретений, защитил 3 докторские диссертации по разным тематикам. Александр Алексеевич разработал новаторскую методику наложения швов при резекции желудка и поджелудочной железы – смертность при её применении снизилась с 17% до 0,38%. Первым в мире он вместо резекции желудка при язвенной болезни предложил органосберегающую операцию (сейчас подавляющее большинство клиник применяет именно её). Шалимов и его ученики разработали методику резекции поджелудочной железы при онкологии, которая снизила летальность с 50-ти до 6%. Он впервые на Украине провёл пересадку сердца.У Шалимова в институте были два этажа сгинувшего при незалежний Украине вивария, где содержались свиньи, крысы, кролики и другие животные. На них хирурги института отрабатывали различные операции, в том числе и по трансплантологии. Если врач чем-то провинился, на месяц его отправляли в виварий – работать над собой. Но основным его назначением была разработка новых методик и технологий. Там заведующим одного из отелов НИИ, Юрием Александровичем Фурмановым, была изобретена электросварка для соединения хорошо кровоснабжаемых тканей организма (печени, лёгких, желудка и т.д.). Это только один из воспитанников Шалимова и созданной им целой научной школы, насчитывающей сотни специалистов.Даже если Шалимов не оперировал сам, он помогал своим ученикам:"Ко мне в палату пришёл коллега и говорит: "У пациента рак печени. Кажется, нельзя ничего сделать. Зашивать или вы посмотрите?" Я переоделся и пошел в операционную. Посмотрел больного и предложил новую методику. Хирурги иссекли опухоль из печени, а на сосуды воздействовали криокоагуляцией (замораживанием тканей), чтобы не развились метастазы. Пациент выжил..."До последних своих дней Шалимов продолжал учиться и читать о новых открытиях отечественной и зарубежной медицины. Он сказал как-то журналистам:"Учиться, учиться всю жизнь. Не пасовать перед трудностями. Жизнь далеко не проста. Бывают неудачи, бывают поражения, бывает несправедливость. Но как бы тяжело ни было, надо брать себя в руки, вставать, если упал, и идти дальше. Нельзя останавливаться на достигнутом. Надо всё время работать".Он очень любил стихи, мог читать их без перерыва наизусть 4-5 часов подряд. Когда его спрашивали, зачем он их столько учит, отшучивался: "для профилактики болезни Альцгеймера".Однако выдающегося учёного и хирурга украинские власти не ценили – он получал мизерную пенсию. Доведённый безденежьем, он в 2003 году написал в украинский кабмин письмо, чтобы ему её увеличили. Назначили персональную – 1100 грн., в то время это было $ 200. И это когда многие научно-исследовательские институты мира приглашали его к себе на оклады в тысячи долларов или евро. Но он отказывался бросить своё детище – институт.Всего Александр Алексеевич провёл более 40 тыс. операций, однако в 2003 году у него обнаружили рак желудка, и об операциях пришлось забыть. Лечиться за рубеж он не поехал, хотя один из его учеников и предлагал бесплатное лечение в одном из передовых институтов Германии, в котором работал сам. Шалимов решил довериться своему институту и своим ученикам: "Свой диагноз я знаю. Давайте бороться вместе". Но болезнь оказалась слишком запущенной.Гениальный хирург умер 28 февраля 2006 года в палате родного института, дожив, как и его друг академик Амосов, до 88 лет. Однако осталось большое наследие, которое, правда, вместе с его учениками потихоньку расползается по заграницам, или доживает свой век в постепенно хиреющем институте.

