"Основной удар должен быть направлен на Францию": эксперт о главных целях в Европе в случае войны с НАТО
© telegram ukr_2025_ru
В случае гипотетической войны с НАТО основной удар должен быть направлен на Францию, которая обладает собственным ТЯО. Удары будут наноситься по центрам хранения и производства этого оружия, а также по флоту и ВВС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава израильской спецслужбы "Натив", военно-политический аналитик Яков Кедми
Отвечая на вопрос о первоочередных целях в Европе в случае гипотетической войны с применением тактического ядерного оружия, Кедми указал на главную угрозу для России.
"Основной удар должен быть направлен на самую опасную европейскую часть НАТО – Францию. У нее есть свое тактическое ядерное оружие: ракеты, подводные лодки и авиация", — рассказал аналитик.
Он детализировал способы нейтрализации этой угрозы. "Поэтому России надо будет бить по центрам хранения и производства ядерного оружия, ВВС и флоту. Она будет наносить удары с помощью самолетов, ракетами типа "Орешник", а также с помощью подводных лодок и надводных кораблей", — сказал Кедми.
Эксперт добавил, что, в случае конфликта, удары по остальным странам Альянса будут точечными. "Что касается всех остальных, то удары будут наноситься по военным базам и местам концентрации техники, которые находятся в непосредственной близости от российской границы и могут нанести России ущерб. Они должны быть уничтожены", — резюмировал собеседник издания.
