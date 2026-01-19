https://ukraina.ru/20260119/osnovnoy-udar-dolzhen-byt-napravlen-na-frantsiyu-ekspert-o-glavnykh-tselyakh-v-evrope-v-sluchae-voyny-s-1074470562.html

"Основной удар должен быть направлен на Францию": эксперт о главных целях в Европе в случае войны с НАТО

В случае гипотетической войны с НАТО основной удар должен быть направлен на Францию, которая обладает собственным ТЯО. Удары будут наноситься по центрам хранения и производства этого оружия, а также по флоту и ВВС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава израильской спецслужбы "Натив", военно-политический аналитик Яков Кедми

Отвечая на вопрос о первоочередных целях в Европе в случае гипотетической войны с применением тактического ядерного оружия, Кедми указал на главную угрозу для России. Он детализировал способы нейтрализации этой угрозы. "Поэтому России надо будет бить по центрам хранения и производства ядерного оружия, ВВС и флоту. Она будет наносить удары с помощью самолетов, ракетами типа "Орешник", а также с помощью подводных лодок и надводных кораблей", — сказал Кедми.Эксперт добавил, что, в случае конфликта, удары по остальным странам Альянса будут точечными. "Что касается всех остальных, то удары будут наноситься по военным базам и местам концентрации техники, которые находятся в непосредственной близости от российской границы и могут нанести России ущерб. Они должны быть уничтожены", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Яков Кедми: Россия готовит свою армию и для взятия Одессы с моря, и для войны с Европой на уничтожение" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты СВО — в материале "Михаил Мягков: Если Россия решится на большое наступление, по тылам Украины сразу же полетят "Орешники" на сайте Украина.ру.

