В России испытывают новый дрон. Главное к этому часу - 18.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260118/v-rossii-ispytyvayut-novyy-dron-glavnoe-k-etomu-chasu-1074452500.html
В России испытывают новый дрон. Главное к этому часу
В России испытывают новый дрон. Главное к этому часу - 18.01.2026 Украина.ру
В России испытывают новый дрон. Главное к этому часу
В России испытывают дрон "Михалыч" для снабжения бойцов в килл-зоне, заявил официальный представитель НПЦ "Сварог". Об этом и других новостях к этому часу 18 января сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-01-18T09:43
2026-01-18T09:43
новости
германия
дональд трамп
украина.ру
the economist
россия
сша
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/05/1061546257_0:192:3073:1921_1920x0_80_0_0_1d1e8be5685615f663e8ca8d168c69f9.jpg
Квадрокоптер предназначен для доставки грузов весом до 10 кг на дистанцию до 20 км. Он поступит в зону СВО в феврале.Коротко о других новостях к этому часу:🟦 Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что пошлины Трампа против ряда стран Евросоюза из-за разногласий по Гренландии могут ударить по обоим сторонам конфликта: "Пошлины угрожают привести к обнищанию Европы и Соединенных Штатов и подорвать наше общее процветание"; 🟦 ЕС может угрозой ликвидации баз США повлиять на Трампа в вопросе будущего Гренландии, пишет The Economist. При этом журнал констатирует, что выбор в пользу конфронтации с США маловероятен, так как потребует от ЕС стремительного наращивания военных расходов. Торговая война также станет огромной нагрузкой на бюджеты стран Евросоюза; 🟦 Необходимо вывести военных и ядерное оружие США из Германии, а также остановить размещение их ракет средней дальности в ФРГ после заявления Трампа о пошлинах из-за Гренландии, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.Американские солдаты должны быть наконец выведены из Германии. Заодно необходимо вывести и американские атомные бомбы из Бюхеля. И уж тем более должно быть остановлено запланированное размещение американских ракет средней дальности, которое еще больше превращает Германию в мишень; 🟦 Трамп предложил Луле да Силве стать одним из основателей Совета мира. По информации CNN Brasil, пригласительное письмо было направлено бразильскому лидеру через посольство южноамериканской республики в Вашингтоне. Принял ли Лула да Силва предложение Трампа, не уточняется; 🟦 Трамп предлагает, чтобы страны выделили как минимум $1 млрд за постоянное место в "Совете мира" по Газе, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект устава совета. Из документа также следует, что Трамп будет решать, кого именно приглашать войти в состав совета.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
германия
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/05/1061546257_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_4925041e2fc54da6cf4f8c62b74c662a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, дональд трамп, украина.ру, the economist, россия, сша, ес, украина.ру
Новости, Германия, Дональд Трамп, Украина.ру, The Economist, Россия, США, ЕС, Украина.ру

В России испытывают новый дрон. Главное к этому часу

09:43 18.01.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка операторов БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки Днепр ВС РФ в зоне проведения СВО
Подготовка операторов БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки Днепр ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В России испытывают дрон "Михалыч" для снабжения бойцов в килл-зоне, заявил официальный представитель НПЦ "Сварог". Об этом и других новостях к этому часу 18 января сообщает телеграм-канал Украина.ру
Квадрокоптер предназначен для доставки грузов весом до 10 кг на дистанцию до 20 км. Он поступит в зону СВО в феврале.
Коротко о других новостях к этому часу:
🟦 Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что пошлины Трампа против ряда стран Евросоюза из-за разногласий по Гренландии могут ударить по обоим сторонам конфликта: "Пошлины угрожают привести к обнищанию Европы и Соединенных Штатов и подорвать наше общее процветание";
🟦 ЕС может угрозой ликвидации баз США повлиять на Трампа в вопросе будущего Гренландии, пишет The Economist.
При этом журнал констатирует, что выбор в пользу конфронтации с США маловероятен, так как потребует от ЕС стремительного наращивания военных расходов. Торговая война также станет огромной нагрузкой на бюджеты стран Евросоюза;
🟦 Необходимо вывести военных и ядерное оружие США из Германии, а также остановить размещение их ракет средней дальности в ФРГ после заявления Трампа о пошлинах из-за Гренландии, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
Американские солдаты должны быть наконец выведены из Германии. Заодно необходимо вывести и американские атомные бомбы из Бюхеля. И уж тем более должно быть остановлено запланированное размещение американских ракет средней дальности, которое еще больше превращает Германию в мишень;
🟦 Трамп предложил Луле да Силве стать одним из основателей Совета мира. По информации CNN Brasil, пригласительное письмо было направлено бразильскому лидеру через посольство южноамериканской республики в Вашингтоне. Принял ли Лула да Силва предложение Трампа, не уточняется;
🟦 Трамп предлагает, чтобы страны выделили как минимум $1 млрд за постоянное место в "Совете мира" по Газе, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект устава совета. Из документа также следует, что Трамп будет решать, кого именно приглашать войти в состав совета.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГерманияДональд ТрампУкраина.руThe EconomistРоссияСШАЕСУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:28Make America Go Away против угроз пошлинами. Хроника событий на утро 18 января
09:43В России испытывают новый дрон. Главное к этому часу
08:17Между двух рыжих: Гренландия от Эйрика до Дональда
08:06Украина разная: пока в Киеве сливают воду, в Карпатах катаются на лыжах и строят отели
07:23Западная Украина за минувшую неделю: людоловов режут и стреляют
07:07Триллионы для Новороссии. Михаил Делягин о том, как усилить экономику РФ, развивая исторические регионы
06:08"Сгинет ли фашистский режим Зеленского вместе со старым миропорядком?" Эксперты и политики о происходящем
06:00"Власть слабеет, деньги тают": эксперт рассказала, почему украинские элиты уже "пакуют чемоданы"
05:45Освобождение Одессы: военный эксперт заявил, что план операции уже "лежит на столе Генштаба"
05:30Гибкая, как "китайские мальчики": станет ли Тимошенко "мостиком между всеми" — мнение Елены Маркосян
05:15"Эффект яичной скорлупы": дезертиры ВСУ теперь бегут с оружием, а у ТЦК — проблемы с бусификацией
05:00Елена Маркосян: Украина не понимает, что России нужен не "какой-то мир", а стратегическая победа
04:45"Наши ракеты достанут до любого агрессора": эксперт о технологическом превосходстве России
04:30Дрейфующий Трамп: эксперт раскрыл, почему президент США отошел от MAGA и движется к позиции Рубио
04:15Свой человек для западных элит: Маркосян объяснила, чем Тимошенка похожа на "европейских болтунов"
02:45Рауль Кастро в борьбе с США. Семейная история
01:05“Слон в посудной лавке” или в чём секрет гренландской авантюры Трампа
23:25Кто же настоящий президент Венесуэлы? История семьи Родригес
22:07Настоящая причина подозрения Тимошенко
20:39Не предательство, а самосохранение: Европа бросает Украину ради союза с Россией
Лента новостейМолния