https://ukraina.ru/20260118/v-rossii-ispytyvayut-novyy-dron-glavnoe-k-etomu-chasu-1074452500.html

В России испытывают новый дрон. Главное к этому часу

В России испытывают новый дрон. Главное к этому часу - 18.01.2026 Украина.ру

В России испытывают новый дрон. Главное к этому часу

В России испытывают дрон "Михалыч" для снабжения бойцов в килл-зоне, заявил официальный представитель НПЦ "Сварог". Об этом и других новостях к этому часу 18 января сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-01-18T09:43

2026-01-18T09:43

2026-01-18T09:43

новости

германия

дональд трамп

украина.ру

the economist

россия

сша

ес

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/05/1061546257_0:192:3073:1921_1920x0_80_0_0_1d1e8be5685615f663e8ca8d168c69f9.jpg

Квадрокоптер предназначен для доставки грузов весом до 10 кг на дистанцию до 20 км. Он поступит в зону СВО в феврале.Коротко о других новостях к этому часу:🟦 Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что пошлины Трампа против ряда стран Евросоюза из-за разногласий по Гренландии могут ударить по обоим сторонам конфликта: "Пошлины угрожают привести к обнищанию Европы и Соединенных Штатов и подорвать наше общее процветание"; 🟦 ЕС может угрозой ликвидации баз США повлиять на Трампа в вопросе будущего Гренландии, пишет The Economist. При этом журнал констатирует, что выбор в пользу конфронтации с США маловероятен, так как потребует от ЕС стремительного наращивания военных расходов. Торговая война также станет огромной нагрузкой на бюджеты стран Евросоюза; 🟦 Необходимо вывести военных и ядерное оружие США из Германии, а также остановить размещение их ракет средней дальности в ФРГ после заявления Трампа о пошлинах из-за Гренландии, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.Американские солдаты должны быть наконец выведены из Германии. Заодно необходимо вывести и американские атомные бомбы из Бюхеля. И уж тем более должно быть остановлено запланированное размещение американских ракет средней дальности, которое еще больше превращает Германию в мишень; 🟦 Трамп предложил Луле да Силве стать одним из основателей Совета мира. По информации CNN Brasil, пригласительное письмо было направлено бразильскому лидеру через посольство южноамериканской республики в Вашингтоне. Принял ли Лула да Силва предложение Трампа, не уточняется; 🟦 Трамп предлагает, чтобы страны выделили как минимум $1 млрд за постоянное место в "Совете мира" по Газе, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект устава совета. Из документа также следует, что Трамп будет решать, кого именно приглашать войти в состав совета.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

германия

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, дональд трамп, украина.ру, the economist, россия, сша, ес, украина.ру