Коррупционные скандалы на Украине обострились и разваливают госуправление в то время, когда Россия наносит сокрушительные удары на линии фронта и по инфраструктуре. Об этом заявил на своём YouTube-канале отставной полковник армии США Дэниел Дэвис
новости
украина
сша
россия
владимир зеленский
трамп и зеленский
набу
сап
рада
коррупция
Масштабная коррупция на Украине была всегда и на неё закрывали глаза, считая "меньшим злом", однако сейчас такой подход неприемлем, констатировал американский полковник.Он обратил внимание на обострившийся конфликт киевских политиков, уничтожающий власть режима Зеленского и "разрушение видимости единства на Украине". Эти сигналы плохо влияют не только на западных партнёров киевского режима, но на боеспособность украинской армии."Когда военные видят, как их страна разваливается изнутри, то это разрушает и их способность защищать страну", - констатировал Дэвис.Он сослался на слова обвинённой в подкупе украинских парламентариев Юлии Тимошенко, которая призвала "забыть о единстве". Отставной полковник армии США расценил это как признак надвигающегося краха киевского режима и из-за океана дал несколько советов политикам постсоветской республики.По мнению Дэвиса, политический конфликт на Украине - "это очень плохое развитие событий для украинской стороны и еще один признак того, что конец близок". Сейчас "фасад единства рушится" на политическом уровне, а российская армия наносит удары по инфраструктуре Украины и подразделениям ВСУ на линии боевого соприкосновения."Если ваша политическая разобщенность порождает расколы внутри вашей страны, если на линии фронта вы разваливаетесь, а Россия давит еще и с воздуха, то становится всё более очевидным, что Украина попросту не сможет этого пережить", — констатировал Дэвис в стриме из Нью-Йорка.Тем временем Армия России освободила Жовтневое в Запорожской областиАктуальное интервью: Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
сша
россия
новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, набу, сап, рада, коррупция, юлия тимошенко, вооруженные силы украины, всу
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, НАБУ, САП, Рада, коррупция, Юлия Тимошенко, Вооруженные силы Украины, ВСУ

"Украина попросту не сможет этого пережить": в США констатировали развал в политике и на фронте

12:05 16.01.2026
 
© Фото : скриншот видеоАмериканский подполковник в отставке Дэниел Дэвис
Коррупционные скандалы на Украине обострились и разваливают госуправление в то время, когда Россия наносит сокрушительные удары на линии фронта и по инфраструктуре. Об этом заявил на своём YouTube-канале отставной полковник армии США Дэниел Дэвис
Масштабная коррупция на Украине была всегда и на неё закрывали глаза, считая "меньшим злом", однако сейчас такой подход неприемлем, констатировал американский полковник.
Он обратил внимание на обострившийся конфликт киевских политиков, уничтожающий власть режима Зеленского и "разрушение видимости единства на Украине". Эти сигналы плохо влияют не только на западных партнёров киевского режима, но на боеспособность украинской армии.
"Когда военные видят, как их страна разваливается изнутри, то это разрушает и их способность защищать страну", - констатировал Дэвис.
Он сослался на слова обвинённой в подкупе украинских парламентариев Юлии Тимошенко, которая призвала "забыть о единстве". Отставной полковник армии США расценил это как признак надвигающегося краха киевского режима и из-за океана дал несколько советов политикам постсоветской республики.
По мнению Дэвиса, политический конфликт на Украине - "это очень плохое развитие событий для украинской стороны и еще один признак того, что конец близок". Сейчас "фасад единства рушится" на политическом уровне, а российская армия наносит удары по инфраструктуре Украины и подразделениям ВСУ на линии боевого соприкосновения.
"Если ваша политическая разобщенность порождает расколы внутри вашей страны, если на линии фронта вы разваливаетесь, а Россия давит еще и с воздуха, то становится всё более очевидным, что Украина попросту не сможет этого пережить", — констатировал Дэвис в стриме из Нью-Йорка.
Тем временем Армия России освободила Жовтневое в Запорожской области
Актуальное интервью: Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина США Россия Владимир Зеленский Трамп и Зеленский НАБУ САП Рада коррупция Юлия Тимошенко Вооруженные силы Украины ВСУ
 
