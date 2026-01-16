https://ukraina.ru/20260116/rossiyskie-voennye-ostanutsya-v-byvshikh-regionakh-ukrainy-priznali-v-ssha-1074390515.html
Российские военные останутся в бывших регионах Украины, признали в США
Украина не способна добиться ухода всех российских военнослужащих из освобожденных территорий. Об этом 16 января заявил сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм*
"Когда речь идет о территориальных обменах, я реалист и понимаю, что каждого российского солдата не удастся выставить с территории Украины в ближайшее время", — написал Грэм* в соцсети.По словам сенатора, отметили "Извесстия", цель американской стороны состоит не в решении территориальных вопросов, а в соглашении, которое поспособствует завершению конфликта. Грэм8 уточнил, что соглашение по мирному урегулированию должно быть также рассмотрено через посредничество конгресса США.Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть возможность территориальных уступок в пользу России, если это будет сопровождаться вступлением Украины в Евросоюз.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Упрямство Британии, провалы ВСУ, коррупционные схемы. Хроника событий на утро 16 января* внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ
12:50 16.01.2026 (обновлено: 12:51 16.01.2026)
"Когда речь идет о территориальных обменах, я реалист и понимаю, что каждого российского солдата не удастся выставить с территории Украины в ближайшее время", — написал Грэм* в соцсети.
По словам сенатора, отметили "Извесстия", цель американской стороны состоит не в решении территориальных вопросов, а в соглашении, которое поспособствует завершению конфликта. Грэм8 уточнил, что соглашение по мирному урегулированию должно быть также рассмотрено через посредничество конгресса США.
Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть возможность территориальных уступок в пользу России, если это будет сопровождаться вступлением Украины в Евросоюз.
* внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.