Украина не способна добиться ухода всех российских военнослужащих из освобожденных территорий. Об этом 16 января заявил сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм*

2026-01-16T12:50

2026-01-16T12:50

2026-01-16T12:51

новости

украина

россия

сша

линдси грэм

республиканская партия

владимир зеленский

ес

всу

потери всу

"Когда речь идет о территориальных обменах, я реалист и понимаю, что каждого российского солдата не удастся выставить с территории Украины в ближайшее время", — написал Грэм* в соцсети.По словам сенатора, отметили "Извесстия", цель американской стороны состоит не в решении территориальных вопросов, а в соглашении, которое поспособствует завершению конфликта. Грэм8 уточнил, что соглашение по мирному урегулированию должно быть также рассмотрено через посредничество конгресса США.Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть возможность территориальных уступок в пользу России, если это будет сопровождаться вступлением Украины в Евросоюз.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Упрямство Британии, провалы ВСУ, коррупционные схемы. Хроника событий на утро 16 января* внесен в список террористов и экстремистов на территории РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

новости, украина, россия, сша, линдси грэм, республиканская партия, владимир зеленский, ес, всу, потери всу, новые регионы, наступление вс рф, переговоры, новости о переговорах россии и украины