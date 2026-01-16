15 января 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:
* "Родные места". Горловка — город детства. Гость: Кира Кузнецова, член Молодёжного Парламента ДНР.
* "Тема дня Новороссии". Работа с повреждённым и разрушенным жильём в ДНР, изменения 2026 года. Гость: Марьяна Наумова - военкор, Почётная гражданка ДНР, чемпионка мира по пауэрлифтингу
* "Украина под микроскопом". Новые языковые скандалы на Украине. Гость: политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько
* "Большое интервью". Что нужно успеть России и Западу до завершения украинского конфликта. Гость: политический аналитик, экономист, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев
Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM
Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
