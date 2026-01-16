https://ukraina.ru/20260116/15-yanvarya-2026-goda-vecherniy-efir-1074396598.html

15 января 2026 года, вечерний эфир

15 января 2026 года, вечерний эфир - 16.01.2026 Украина.ру

15 января 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:* "Родные места". Горловка — город детства. Гость: Кира Кузнецова, член Молодёжного Парламента ДНР.* "Тема дня Новороссии". Работа с... Украина.ру, 16.01.2026

2026-01-16T14:03

2026-01-16T14:03

2026-01-16T14:03

новороссия сегодня

новороссия

донецкая народная республика

россия

горловка

богдан безпалько

днр

новости днр

запад

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074396097_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_8497d6b12af35815df91e8c80c4a1c54.jpg

Сегодня в эфире:* "Родные места". Горловка — город детства. Гость: Кира Кузнецова, член Молодёжного Парламента ДНР.* "Тема дня Новороссии". Работа с повреждённым и разрушенным жильём в ДНР, изменения 2026 года. Гость: Марьяна Наумова - военкор, Почётная гражданка ДНР, чемпионка мира по пауэрлифтингу* "Украина под микроскопом". Новые языковые скандалы на Украине. Гость: политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько* "Большое интервью". Что нужно успеть России и Западу до завершения украинского конфликта. Гость: политический аналитик, экономист, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь НагаевСлушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru

новороссия

донецкая народная республика

россия

горловка

днр

запад

лнр

донецк

луганск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новороссия сегодня, новороссия, донецкая народная республика, россия, горловка, богдан безпалько, днр, новости днр, запад, экономика, сво, дзен новости сво, лнр, новости лнр, донецк, луганск, военкор, видео