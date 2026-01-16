15 января 2026 года, вечерний эфир - 16.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260116/15-yanvarya-2026-goda-vecherniy-efir-1074396598.html
15 января 2026 года, вечерний эфир
15 января 2026 года, вечерний эфир - 16.01.2026 Украина.ру
15 января 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:* "Родные места". Горловка — город детства. Гость: Кира Кузнецова, член Молодёжного Парламента ДНР.* "Тема дня Новороссии". Работа с... Украина.ру, 16.01.2026
2026-01-16T14:03
2026-01-16T14:03
новороссия сегодня
новороссия
донецкая народная республика
россия
горловка
богдан безпалько
днр
новости днр
запад
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074396097_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_8497d6b12af35815df91e8c80c4a1c54.jpg
Сегодня в эфире:* "Родные места". Горловка — город детства. Гость: Кира Кузнецова, член Молодёжного Парламента ДНР.* "Тема дня Новороссии". Работа с повреждённым и разрушенным жильём в ДНР, изменения 2026 года. Гость: Марьяна Наумова - военкор, Почётная гражданка ДНР, чемпионка мира по пауэрлифтингу* "Украина под микроскопом". Новые языковые скандалы на Украине. Гость: политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько* "Большое интервью". Что нужно успеть России и Западу до завершения украинского конфликта. Гость: политический аналитик, экономист, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь НагаевСлушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
новороссия
донецкая народная республика
россия
горловка
днр
запад
лнр
донецк
луганск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074396097_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_9fdf601339abfa7d8ad25360f80bc37e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новороссия сегодня, новороссия, донецкая народная республика, россия, горловка, богдан безпалько, днр, новости днр, запад, экономика, сво, дзен новости сво, лнр, новости лнр, донецк, луганск, военкор, видео
Новороссия сегодня, Новороссия, Донецкая Народная Республика, Россия, Горловка, Богдан Безпалько, ДНР, новости ДНР, Запад, экономика, СВО, дзен новости СВО, ЛНР, новости ЛНР, Донецк, Луганск, военкор

15 января 2026 года, вечерний эфир

14:03 16.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:

* "Родные места". Горловка — город детства. Гость: Кира Кузнецова, член Молодёжного Парламента ДНР.

* "Тема дня Новороссии". Работа с повреждённым и разрушенным жильём в ДНР, изменения 2026 года. Гость: Марьяна Наумова - военкор, Почётная гражданка ДНР, чемпионка мира по пауэрлифтингу

* "Украина под микроскопом". Новые языковые скандалы на Украине. Гость: политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько

* "Большое интервью". Что нужно успеть России и Западу до завершения украинского конфликта. Гость: политический аналитик, экономист, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев

Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM
Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Новороссия сегодняНовороссияДонецкая Народная РеспубликаРоссияГорловкаБогдан БезпалькоДНРновости ДНРЗападэкономикаСВОдзен новости СВОЛНРновости ЛНРДонецкЛугансквоенкор
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:00"Живые позавидуют мертвым": как украинцы готовятся к послевоенному времени
14:51В Липецкой области объявили красный уровень опасности
14:3116 января 2026 года, утренний эфир
14:23В Запорожской области задержали троих подозреваемых в шпионаже - ФСБ
14:14НАТО активно проводит разведку близ юга России
14:10Тимошенко решила показать, "что делает со страной эта свора".
14:06Тимошенко заявила, что на Украине установлен "фашистский режим"
14:0315 января 2026 года, вечерний эфир
13:51Болгария арестовала граждан России по запросу США
13:47Песков объяснил, что необходимо для стабильности в Европе
13:43СБУ разоблачила коррумпированного главу ВВК и пресекла масштабную схему уклонения от мобилизации
13:13Тимошенко в суде открестилась от миллионов в декларации
13:08Директор "Атомстройэкспорта" Щербак подозревается в финансировании ВСУ
13:08Визит чешского президента в Киев. Хроника событий к 13:00 16 января
12:57ВСУ вновь подвергли атаке энергетику Брянской области
12:55Имитация оттепели. Зеленский показывает, что не хочет быть препятствием
12:51Фиктивное голосование ради удовлетворения Трампа. Что говорят на Украине о выборах
12:50Российские военные останутся в бывших регионах Украины, признали в США
12:46Закотное в ДНР освобождено: Минобороны озвучило успехи армии России
12:38Чем ответит Россия? Захарова о поджигателях войны в Европе
Лента новостейМолния