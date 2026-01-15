https://ukraina.ru/20260115/rossiyskiy-imperializm-na-sluzhbe-polskogo-separatizma-izgiby-politicheskoy-sudby-adama-1074293855.html

Российский империализм на службе польского сепаратизма. Изгибы политической судьбы Адама Чарторыйского

14 января 1770 года родился польский князь Адам Ежи Чарторыйский. Он десятки лет находился на российской государственной службе, используя своё влияние ради возрождения Польши, и, в результате, предал Россию

Княжеский род Чарторыйских к середине XVIII века в Польше называли просто "Фамилия". Чарторыйские были одной из самых мощных политических группировок этого государства, которое к тому времени растеряло силу, и стало фактическим протекторатом Российской империи.В начале 1760-х годов тогдашний глава рода Адам Казимир Чарторыйский был реальным претендентом на польский трон, но по настоятельному совету Екатерины IIотказался от притязаний на престол в пользу своего двоюродного брата Станислава Августа Понятовского (и любовника императрицы), который стал королём осенью 1764 года.Молодой король начал в Речи Посполитой реформы, но они не устраивали соседей. Кроме того, остро встал так называемый "диссидентский вопрос". Диссиденты – граждане некатолического вероисповедания (православные и протестанты) – требовали равных прав с католиками (возможности избрания в сейм, занятия государственных должностей, постройки новых храмов).Поддерживали диссидентов Россия и Пруссия. Станислав Август был готов пойти на уступки при условии отмены liberum veto – права любого участника Сейма заблокировать принимаемое решение. Но против этого выступали Чарторыйские и остальные поборники "золотой шляхетской вольности".В 1767 году Россия ввела в Речь Посполитую 40-тысячную армию. В октябре того же года в окруженной русскими войсками Варшаве начал работу сейм, фактически организованный русским послом графом Николаем Репниным ("Репнинский сейм"). 24 февраля 1768 года диссиденты были уравнены в правах с католиками, а Екатерина II была признана гарантом сохранения внутреннего политического порядка Речи Посполитой.Репнин оставался "теневым правителем" Речи Посполитой до апреля 1769 года, и именно русского графа считают настоящим отцом старшего сына Адама Казимира Чарторыйского и Изабеллы Флеминг – Адама Ежи Чарторыйского, родившегося 14 января 1770-го."Исступленным патриотизмом его мать заслужила от поляков название матки отчизны; в объятиях этой матки, польской Юдифи, русский Олоферн наш, князь Николай Васильевич Репнин не потерял, однако же, головы, и отчизну её, когда был послом в Варшаве, заставлял трепетать перед собою. Князь Адам был плодом всем известного сего чудовищного союза. С малолетства напитанный чувствами жесточайшей ненависти к истинному своему отечеству, он посвящён был его же служению", – отмечал позже в своих "Записках" российский мемуарист Филипп Вигель.Адам Ежи и его младший на три года брат Константин Адам получили в детстве и юности абсолютно антирусское воспитание. Братья считали русских "дикарями", при этом Адама-младшего воспитывали как будущего короля Польши. В 1786 году юношей отправили учиться за границу – в Германию и Англию, откуда они вернулись в Польшу в 1792 году, в аккурат к очередной войне с Россией.Братья записались в кавалерию, после боёв на Волыни летом 1792 года Адам Ежи Чарторыйский из рук короля Станислава получил звание подполковника и был награждён орденом Virtuti Militari. Его младший брат, кстати, пошёл по военной стезе и дальше, меняя стороны, но Адама Ежи ждало другое будущее.В 1793 году он был опять отправлен в Англию, где познакомился с многими видными общественными деятелями и был принят в масоны. После начала восстания Костюшко князь направился в Польшу, где его заочно назначили диктатором восстания в Варшаве, но по распоряжению австрийского правительства был арестован в Брюсселе.Екатерина II приказала наложить секвестр на владения Чарторыйских. В ходе переговоров при посредстве австрийского императора Франца II российская императрица пообещала пересмотреть своё решение, если молодые князья Чарторыйские вступят в русскую службу. Братья приехали в Санкт-Петербург 12 мая 1795 года. Адам Ежи в своих записках первым делом подчеркивал разницу между собой, поляком, и русскими:"Наше воспитание было чисто польское и чисто республиканское… Я был до такой степени под властью этого двойного чувства любви и ненависти, что при каждой встрече с русским, в Польше или где-либо в другом месте, кровь бросалась мне в голову. Я бледнел и краснел, так как каждый русский казался мне виновником несчастий моей родины".Хорошее содержание при русском императорском дворе (оба брата стали камер-юнкерами, а Константин Адам впоследствии бригадным генералом) на антирусские настроения молодых князей абсолютно не влияло.С приходом к власти императора Павла I положение Чарторыйских при дворе стало ещё лучше. Благодаря протекции Репнина и содействию князя Куракина Константин и Адам были посвящены в кавалеры Мальтийского ордена, Великим магистром которого Павел I стал в 1798 году.Император настороженно относился к близости польского князя и своего сына Александра, тем более, что ходили слухи об адюльтере Адама Ежи и жены наследника – Елизаветы. Чарторыйского отправили в Италию, формально – послом к лишённому престола сардинскому королю. В Санкт-Петербург он вернулся только после убийства Павла I, в 1791 году, и сразу же стал одним из ближайших к новому императору Александру I людей. Чарторыйский вместе с Павлом Строгановым, Николаем Новосильцевым и Виктором Кочубеем входил в "Негласный комитет", который регулярно собирался в личных покоях императора и определял будущее России.В 1802 году Адам Ежи Чарторыйский был назначен товарищем (заместителем) министра иностранных дел, а в 1803-м он параллельно стал попечителем Виленского учебного округа, и на этом посту занялся полонизацией западных губерний России. В январе 1804 князь стал министром иностранных дел и на этом посту постоянно указывал императору на то, что тот может направлять внешнюю политику России не иначе, как в согласии с интересами Польши.Заключение Россией союза с Австрией и Англией и объявление войны Наполеону было делом Чарторыйского, составившего смелый план переустройства Европы. Согласно этому плану восстанавливалось польско-литовское государство, но в тесном политическом союзе с Россией. Наследственным королём Польши предлагалось утвердить русского императора Александра I, себе же Чарторыйский отводил роль "советника" – то есть, в его понимании, "власти над властью".Кроме того, князь был одним из первых политиков, выступивших с идеями панславизма и поддержки южных славян в их борьбе против Турции – хотя и в этом Чарторыйский видел в первую очередь гарантию независимости Польши. Однако поражение при Аустерлице в конце 1805 года охладило интерес Александра I к этим планам. В июне 1806 года Чарторыйский ушёл в отставку с поста министра, но сохранил за собой пост попечителя Виленского учебного округа.В 1810 году князь Чарторыйский навсегда покинул Санкт-Петербург и поселился в Пулавах (ныне Люблинское воеводство Польши). Он продолжил переписываться с императором, но стал одним из организаторов направленных против России польских движений. В частности, Адам Ежи поддерживал брата Константина Адама, который сформировал на свой счёт полк и сражался против австрийцев как генерал Варшавского великого герцогства, созданного Наполеоном после оккупации Пруссии.Позже Константин Адам Чарторыйский принимал участие со своим полком в русской кампании Наполеона и отличился при взятии Смоленска. Но на судьбу его брата это никак не повлияло, хотя Адам Ежи после вторжения наполеоновских войск в Россию подал в отставку и отправился на воды в Карлсбад. Более того, после победы над Наполеоном российский император попросил старого друга написать проект Конституции Царства Польского.Князь оживился, и даже предложил присоединить к этому царству 8 западно-русских губерний. Чарторыйский рассчитывая стать первым императорским наместником в образованном в составе России Царстве Польском – но этот пост получил польский генерал, князь Юзеф Зайончек (это решение пролоббировал Николай Новосильцев). Адам Ежи смог выхлопотать для своего брата должность генерал-адъютанта Александра I, но на императора обиделся и отправился в Париж.В 1823 году после "процесса филоматов"* в Вильне Адам Ежи Чарторыйский вынужден был подать в отставку с поста попечителя учебного округа, а после смерти Александра I окончательно перешёл в ряды "консервативной оппозиции". Несмотря на это, в 1827-29 годах князь был членом Сеймового суда Царства Польского, который призван был судить государственных изменников.После начала польского восстания в ночь с 29 на 30 ноября 1830 года князь вошёл в состав Административного совета восстания, 3 декабря стал президентом Временного правительства, а затем и Национального правительства Польши (этот пост Чарторыйский занимал до 17 августа 1831 года).Первоначально Чарторыйский надеялся на соглашение с императором Николаем I, а позже – на дипломатическое вмешательство западных держав. 25 января 1831 года он был среди подписавших акт о детронизации Николая I как Царя Польского. После провала восстания Чарторыйский отправился на Запад – сначала в Англию, позже во Францию. За участие в восстании император Николай I приговорил князя к смертной казни через обезглавливание.С 1833 года Адам Ежи Чарторыйский осел в Париже, где купил отель "Ламбер", ставший центром польской эмиграции в Европе. Князь поддерживал антироссийскую политику европейских стран, а также любые революционные и национальные движения, видя в них возможность восстановления Польши – в частности, горцев Шамиля. Князь также направлял польских офицеров и солдат в испанскую и португальскую армии для подготовки кадров будущей польской армии.В 1839 году был подготовлен план провозглашения Адама Ежи Чарторыйского королем Польши в изгнании, но он провалился. В 1840 году Чарторыйский объявил программу "обновления славянского мира" на основе Османской империи. В рамках её реализации в 1841 году было создано Восточное генеральное агентство во главе с Михаилом Чайковским, а в 1843 году – Западное агентство во главе с Людвиком Орпишевским, но успехов они не достигли.Во время "Весны народов" 1848-49 годов князь оставался в Берлине, где окончательно разочаровался в концепции совместного польско-французско-прусского выступления против России. Во время Крымской войны Чарторыйский покровительствовал польским военным формированиям в Турции, но после Парижского мирного договора 1856 года князь отошел от активной политической жизни. В 1858 году Вене его принял император Франц Иосиф I, однако эта встреча не имела последствий.В 1860 году Адам Ежи Чарторыйский основал в отеле "Ламбер" Бюро по делам Польши, которое стало одним из координаторов польского восстания в России в 1863-64 годах. Но сам князь до этого восстания не дожил, он умер 15 июля 1861 года в Монфермей под Парижем. Его последние слова были "Я благословляю Польшу!"

