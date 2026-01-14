https://ukraina.ru/20260114/rossiyskie-shturmoviki-primenyayut-novuyu-taktiku-v-zone-spetsoperatsii-1074274431.html

Российские штурмовики применяют новую тактику в зоне спецоперации

Российские штурмовики применяют новую тактику в зоне спецоперации

Вооруженные силы (ВС) России начали применять при штурмах в зоне спецоперации новую тактику, которая получила название "воздушный конвой"

Суть заключается в том, что идущие в атаку отряды пехоты с воздуха прикрывает связка беспилотников, состоящая из дрона-разведчика и дрона-перехватчика. В этой паре БПЛА-разведчик отвечает за обнаружение беспилотников противника, а БПЛА-перехватчик — за их уничтожение.Отмечается, что без прикрытия с неба штурмовикам крайне трудно провести операцию из-за атаки дронов противника. Ожидается, что благодаря новой тактике удастся защитить российских бойцов во время наступлений, повысив эффективность атак и сократив потери.О других успехах россиян - в материале Сумское направление: ВС РФ демонстрируют успех, потери ВСУ растут на сайте Украина.ру.

