Российские штурмовики применяют новую тактику в зоне спецоперации
Вооруженные силы (ВС) России начали применять при штурмах в зоне спецоперации новую тактику, которая получила название "воздушный конвой"
Суть заключается в том, что идущие в атаку отряды пехоты с воздуха прикрывает связка беспилотников, состоящая из дрона-разведчика и дрона-перехватчика. В этой паре БПЛА-разведчик отвечает за обнаружение беспилотников противника, а БПЛА-перехватчик — за их уничтожение.
Отмечается, что без прикрытия с неба штурмовикам крайне трудно провести операцию из-за атаки дронов противника.
Ожидается, что благодаря новой тактике удастся защитить российских бойцов во время наступлений, повысив эффективность атак и сократив потери.
