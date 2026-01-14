https://ukraina.ru/20260114/novogodnyaya-istoriya-ot-rafaelya-ordukhanyana-prazdnik-na-armeyskom-postu-1074233437.html

Новогодняя история от Рафаэля Ордуханяна. Праздник на армейском посту

Новогодняя история от Рафаэля Ордуханяна. Праздник на армейском посту - 14.01.2026 Украина.ру

Новогодняя история от Рафаэля Ордуханяна. Праздник на армейском посту

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян рассказал, как встретил Новый год в армии на границе с Китаем и почему этот Новый год запомнился ему ярче всего. Украина.ру, 14.01.2026

2026-01-14T05:00

2026-01-14T05:00

2026-01-14T05:00

видео

китай

рафаэль ордуханян

новый год

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0d/1074233294_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ca736cd47ad5bbd946e8b3ac1c4611d6.png

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян рассказал, как встретил Новый год в армии на границе с Китаем и почему этот Новый год запомнился ему ярче всего.

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, китай, рафаэль ордуханян, новый год, украина.ру, видео