Новогодняя история от Рафаэля Ордуханяна. Праздник на армейском посту - 14.01.2026
Новогодняя история от Рафаэля Ордуханяна. Праздник на армейском посту
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян рассказал, как встретил Новый год в армии на границе с Китаем и почему этот Новый год запомнился ему ярче всего. Украина.ру, 14.01.2026
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян рассказал, как встретил Новый год в армии на границе с Китаем и почему этот Новый год запомнился ему ярче всего.
Новогодняя история от Рафаэля Ордуханяна. Праздник на армейском посту

05:00 14.01.2026
 
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян рассказал, как встретил Новый год в армии на границе с Китаем и почему этот Новый год запомнился ему ярче всего.
