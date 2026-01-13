Зампостпреда США в ООН увидела "эскалацию" в применении РФ "Орешника" - 13.01.2026 Украина.ру
Зампостпреда США в ООН Тэмми Брюс увидела в применении Россией "Орешника" "опасную эскалацию", об этом она заявила на заседании Совбеза ООН
2026-01-13T08:33
2026-01-13T08:33
новости
россия
сша
украина
тэмми брюс
владимир путин
оон
нато
украина.ру
"Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск своей баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерное оружие, нацеленной на район Украины, расположенный недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой еще одну опасную и необъяснимую эскалацию этой войны", – сказала она.В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую ночью 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.Минобороны РФ сообщило в понедельник, что в результате удара ракетного комплекса "Орешник" на прошлой неделе был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома завода.Подробнее об урегулировании конфликта - в материале Франко-британские войска на Западной Украине в обмен на Донбасс? О чем молчит Путин на сайте Украина.ру.
новости, россия, сша, украина, тэмми брюс, владимир путин, оон, нато, украина.ру
Новости, Россия, США, Украина, Тэмми Брюс, Владимир Путин, ООН, НАТО, Украина.ру

08:33 13.01.2026
 
Зампостпреда США в ООН Тэмми Брюс увидела в применении Россией "Орешника" "опасную эскалацию", об этом она заявила на заседании Совбеза ООН
"Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск своей баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерное оружие, нацеленной на район Украины, расположенный недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой еще одну опасную и необъяснимую эскалацию этой войны", – сказала она.
В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую ночью 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.
Минобороны РФ сообщило в понедельник, что в результате удара ракетного комплекса "Орешник" на прошлой неделе был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома завода.
Подробнее об урегулировании конфликта - в материале Франко-британские войска на Западной Украине в обмен на Донбасс? О чем молчит Путин на сайте Украина.ру.
