Зампостпреда США в ООН увидела "эскалацию" в применении РФ "Орешника"
Зампостпреда США в ООН увидела "эскалацию" в применении РФ "Орешника"
Зампостпреда США в ООН Тэмми Брюс увидела в применении Россией "Орешника" "опасную эскалацию", об этом она заявила на заседании Совбеза ООН
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059473620_0:7:1104:628_1920x0_80_0_0_a4a89a24451ceb918018a292d319ebc3.png
"Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск своей баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерное оружие, нацеленной на район Украины, расположенный недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой еще одну опасную и необъяснимую эскалацию этой войны", – сказала она.В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую ночью 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.Минобороны РФ сообщило в понедельник, что в результате удара ракетного комплекса "Орешник" на прошлой неделе был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома завода.Подробнее об урегулировании конфликта - в материале Франко-британские войска на Западной Украине в обмен на Донбасс? О чем молчит Путин на сайте Украина.ру.
"Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск своей баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерное оружие, нацеленной на район Украины, расположенный недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой еще одну опасную и необъяснимую эскалацию этой войны", – сказала она.
В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую ночью 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.
Минобороны РФ сообщило в понедельник, что в результате удара ракетного комплекса "Орешник" на прошлой неделе был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома завода.